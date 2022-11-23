8 декабря — круглый стол «Большие квартиры для большого города»

В новостройках Петербурга преобладают студии и однокомнатные квартиры, достаточно широко представлены «двушки», а трех, четырех и, тем более, пятикомнатные квартиры — уже совсем не самый ходовой товар, по крайней мере, в комфорт-классе.
Между тем, для полноценной семейной жизни хорошо бы иметь по комнате на человека плюс общее пространство, или располагать в квартире дополнительной комнатой под кабинет или игры детей, спорт. При этом квадратный метр в многокомнатных квартирах стоит дешевле, чем в однокомнатных или студиях. О ситуации с многокомнатными квартирами на рынке Петербурга поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какова доля квартир с 3-мя и больше комнатами в новостройках Петербурга? От чего зависит их доля?
- Насколько стабилен спрос на большие квартиры? Какие квартиры интересуют покупателей?
- Стоимость квартир и цена квадратного метра — как они меняются?
- Как меняются планировки многокомнатных квартир? Какие варианты планировок существуют?
- Сокращается ли площадь квартир, чтобы сделать их более доступными?
- Есть ли потенциал для роста спроса на большие квартиры — или мелкая нарезка будет преобладать?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
К участию приглашаем представителей застройщиков, проектировщиков, агентств недвижимости и др. экспертов рынка недвижимости.
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91