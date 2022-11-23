8 декабря — круглый стол «Большие квартиры для большого города»

В новостройках Петербурга преобладают студии и однокомнатные квартиры, достаточно широко представлены «двушки», а трех, четырех и, тем более, пятикомнатные квартиры — уже совсем не самый ходовой товар, по крайней мере, в комфорт-классе.



Между тем, для полноценной семейной жизни хорошо бы иметь по комнате на человека плюс общее пространство, или располагать в квартире дополнительной комнатой под кабинет или игры детей, спорт. При этом квадратный метр в многокомнатных квартирах стоит дешевле, чем в однокомнатных или студиях. О ситуации с многокомнатными квартирами на рынке Петербурга поговорим на круглом столе.

