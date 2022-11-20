В Брянской области более 50 животных задохнулись во время пожара в приюте

В Брянской области в приюте «Дом бродяги» из-за пожара погибли 50 кошек и две собаки. О трагедии рассказали 20 ноября в группе приюта во «ВКонтакте».

«Выжили только собаки, живущие на улице в вольерах», — уточнили волонтеры. В причастности к возникновению пожара они подозревают соседей.

По словам волонтера Елены Родиной, МЧС установил время начала возгорания: около 10:00 19 ноября. «Выгорел только тамбур, здание не горело, животные погибли от дыма», — рассказала она ТАСС.

Полиция проводит проверку по факту возгорания или задымления, пишет агентство со ссылкой на УМВД региона.