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    От рекламы до масонства: птицы, звери и демоны на фасадах Петербурга

    #отЛИЧНЫЙпитер

    От рекламы до масонства: птицы, звери и демоны на фасадах Петербурга

    611
    1 комментарий

    Вы часто вглядываетесь в стены окружающих вас домов? «(От)Личный Петербург» составил для вас список самых необычных украшений петербургских фасадов. Гуляйте и знакомьтесь с каменными совами, грифонами, драконами, пчелами и даже демонами.

    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    1

    «Уродливый во всех отношениях»

    Дом на Невском проспекте, 72, встречает внимательного прохожего лебедями, филинами, воронами и хищными кошками. Они почти сливаются с грубой каменной отделкой первого этажа. Это здание в стиле северного модерна проектировал Сима Минаш — архитектор, получивший известность благодаря интерьерам Витебского вокзала.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Как ни странно, проектом восхищались не все современники. Историк архитектуры Георгий Лукомский в 1910 году назвал этот дом «уродливым во всех отношениях» и изумлялся «снисходительности наших комиссий и всех инстанций, через которые должен пройти проект каждого сооружения на Невском проспекте».

    Возведению здания долго препятствовали власти, ссылаясь на неудачную «детальную обработку фасада (крупными шахматами, червеобразными орнаментами и другими неопределенными формами)». Но после длительного скитания по инстанциям проект всё же получил одобрение.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Когда филин играет в прятки

    Некоторые архитекторы прятали своих животных еще лучше — их вряд ли заметишь, если не знаешь, куда смотреть. В качестве эксперимента загляните на Некрасова, 12, и попробуйте найти что-то живое самостоятельно.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Подсказываем: под основанием выступающего из плоскости фасада эркера сидит большой филин и словно держит всю конструкцию на собственных крыльях. Вообще картина логичная: как и живая, каменная птица предпочитает не попадаться посторонним на глаза.

    Именно эти «прятки», возможно, помогли изваянию дожить до наших дней. Судя по архивным чертежам, когда-то здание украшали изображения цветов, но позже почти вся лепнина была утрачена.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Один лебедь на весь дом

    Оттуда советуем отправиться к дому на Лиговском проспекте, 65, и снова проверить стены: есть ли там кто-то из фауны? Вы не ошиблись: под балконом тоже прячется птица. На этот раз — благородный лебедь с изящно изогнутой шеей.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Его судьба тяжелее, чем у филина с Некрасова. На снимках здания, датированных 1949 годом, четко видно, что подвесных балконов когда-то было шесть, и под двумя из них жили лебеди.

    Куда и когда пропал один из них, неизвестно. Но даже тот, что сохранился, в 1990-х был утрачен — местные жители писали по этому поводу недовольное обращение в газету «Вечерний Ленинград». Поговаривают, что позже именно они восстановили птицу по собственной инициативе.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Вам замОк или зАмок?

    Украшения зданий, разумеется, играли и роль символов.

    Дом Карла Шмидта на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка сильно выделяется на фоне других. Только вглядитесь: это ведь вылитый замок — угол здания венчает остроконечная башня, эту же форму повторяет один из эркеров. На старой фотографии этого дома видно, что раньше все окружающие строения были значительно ниже — так что постройка действительно возвышалась над ними, как неприступная крепость.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Архитектор не пренебрег игрой слов. Массивный эркер держит на крыльях рассерженная сова, а основание другого плоского выступа на стене — хмурое лицо. И выглядывает оно из замОчной скважины этого зАмка. В такой дом не решишься входить без спроса.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Крылатые крокодилы

    Петербургские архитекторы украшали свои здания не только лицами и птицами. На улице Жуковского, 47, есть реконструированное в 1990-х желтое здание, на фасаде которого вы можете встретить… то ли драконов, то ли крокодилов с крыльями. Они украшают барельеф над одним из окон на пятом этаже.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Почему Александр фон Гоген, автор перестройки дома в нынешнем виде, так увлекся рептилиями — загадка. Известно, что до самой смерти он, помимо проектирования, занимался преподаванием — и был, по признанию его современников, еще и превосходным акварелистом.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Огненная саламандра

    За символами на фасадах иногда стояла вполне обыденная роль — они указывали на хозяина постройки и даже служили своего рода рекламой.

    Фото: Елизавета Ивантей

    В самом начале Гороховой улицы есть два дома, где глаз внимательного прохожего заметит присутствие хитро изогнутых амфибий. В здании № 4 животное украшает вход, в номере 6 — деревянные створки дверей. Здесь в начале XX века находилось образованное еще в 1846 году страховое общество «Саламандра» — одна из самых крупных компаний дореволюционной России в этой области.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Фирма специализировалась на страховании «жизни, капиталов и доходов, несчастных случаев, транспортов и судов» от пожаров. Так что выбор названия был логичен — саламандра в средневековой мифологии ассоциировалась с духом огня. На логотипе фирмы животное изображалось на фоне пламени.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    «Тамара и демон»

    Птицы, растения, саламандры… а вот каково жить в доме, украшенном демонами? Нет, мы не про Мефистофеля...

    Если вглядитесь во внешнее убранство дома № 52 по улице Маяковского, наверняка обратите внимание на барельеф над эркером. В центре композиции — обнимающий девушку демон-искуситель с большими перепончатыми крыльями в окружении совы и сатиров.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Интересно, что жил здесь, среди прочих, Владимир Маяковский. Он снимал квартиру в доме на тогда еще Надеждинской улице с 1915 по 1918 год. Здесь его навещала Лиля Брик, тут поэт написал поэмы «Флейта-позвоночник» и «Война и мир». Произведение «Тамара и Демон» появится в его библиографии только в 1924-м.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Знаки масонства

    Не обошли стены Петербурга и масонские символы. Дойдем до дома № 26 на Моховой улице.

    На двух крупных декоративных фигурах, которыми украшены левая и правая части фасада, изображена типичная для участников тайного общества сцена. Пчелы торопятся в ульи: одна видна достаточно четко, вторая прячется между фруктами, а третья уже доползла до домика и почти с ним слилась. Для масонов улей был символом тайного знания, недоступного непосвященным, — как жизнь пчелы, в дом которой человек никогда не сможет заглянуть.

    Фото: Елизавета Ивантей

    К слову, весь третий этаж, который украшают композиции, когда-то занимала семья домовладельца — Александра Граббе, генерал-майора свиты императора. А центральная самая крупная фигура — герб его семьи.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Шахматы на стенах

    Идея украшать здания «шахматными досками» пришла к нам из того же масонства. Такой декор можно встретить в доме на углу Среднего проспекта и 14-й линии Васильевского острова — квадраты прячутся в межэтажных проемах на уровне 4–5 этажей.

    Фото: Елизавета Ивантей

    Шахматы, очевидно, — это и про дуализм мира, и про двойственность всего сущего, и про примирение противоположностей. Неудивительно, что многие архитекторы использовали подобный декор и в интерьерах — рисунок «в квадрат» можно встретить на дне петербургских фонтанов и на полу некоторых дворцов.

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Павлиний размах

    Прогулку, посвященную петербургским фасадам, предлагаем завершить у дома на Литейном, 21, — его можно разглядывать бесконечно. Здесь вам встретятся и дракончики, и грифоны, и павлин с царственно раскрытым хвостом.

    Здание на этом месте неоднократно перестраивалась, но нынешний свой вид обрело с легкой руки архитектора Юлия Дютеля. Заказывал проект потомственный почетный гражданин Андрей Тупиков. Изящно выписанная буква «А» в узоре ограждения над аркой указывает именно на его имя.

    Интересно, что к началу перестройки этого здания на том же перекрестке, на Литейном, 24, уже стоял пышный дом Мурузи. И сегодня он удивительно рифмуется с домом Тупикова. Может быть, с помощью драконов и павлина домовладелец хотел перещеголять соседа?..

    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    Фото: Елизавета Ивантей
    ПоделитьсяПоделиться

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, — напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В конце ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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