От рекламы до масонства: птицы, звери и демоны на фасадах Петербурга

Дом на Невском проспекте, 72, встречает внимательного прохожего лебедями, филинами, воронами и хищными кошками. Они почти сливаются с грубой каменной отделкой первого этажа. Это здание в стиле северного модерна проектировал Сима Минаш — архитектор, получивший известность благодаря интерьерам Витебского вокзала.

Как ни странно, проектом восхищались не все современники. Историк архитектуры Георгий Лукомский в 1910 году назвал этот дом «уродливым во всех отношениях» и изумлялся «снисходительности наших комиссий и всех инстанций, через которые должен пройти проект каждого сооружения на Невском проспекте».



Возведению здания долго препятствовали власти, ссылаясь на неудачную «детальную обработку фасада (крупными шахматами, червеобразными орнаментами и другими неопределенными формами)». Но после длительного скитания по инстанциям проект всё же получил одобрение.