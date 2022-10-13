«Я просто сочинял веселый спектакль». Мариинский вернет «Любовь к трем апельсинам»

Первой премьерой Мариинского театра в новом сезоне станет возобновленная «Любовь к трем апельсинам» в постановке 1991 года режиссера Александра Петрова и художника Вячеслава Окунева. Публике обещают четыре поколения лучших солистов на сцене и новые идеи. В выходные дни 15 и 16 октября петербуржцам преподнесут целый «букет апельсинов», исполняя произведение два раза в день. 6+



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Когда в 1991 году театр выпускал этот спектакль, он шел в составе прокофьевского фестиваля, который распределился между Мариинкой и другими площадками — наравне с такими произведениями, как «Война и мир», «Игрок», «Огненный ангел», «Дуэнья», «Семен Котко».



«Такое событие было огромной редкостью — коллекция опер одного, даже столь великого автора, — вспоминает худрук Мариинского дирижер Валерий Гергиев. — 90-е годы дали шанс всему миру — миллионам любителей музыки Сергея Прокофьева — узнать эти ярчайшие театральные опусы, в том числе благодаря аудио и тв-трансляциям, записям и фестивальным программам».



«Любовь к трем апельсинам» (1991 год). Фото: Юлия Ларионова © Мариинский театр Поделиться Поделиться





Сейчас театр решил вернуть себе славу «прокофьевского» театра и до конца ноября исполнить все оперы этого композитора. А в декабре — перейти к концертам — для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром, ораториям и кантатами, циклам сонат и камерным программам, которые будут звучать на всех сценах Мариинки.



Интересно, что и для Прокофьева исполнение «Любви к трем апельсинам» в Мариинском (конечно, не в 1991 году, а в 1926-м, когда здесь состоялась российская премьера сочинения) имело особый вес. Притом, что впервые опера прозвучала в Чикаго в 1921 году (тогда композитор жил в США). Дело в том, что за океаном произведение не так хорошо приняли: успех в Чикаго, где гордились «модернистской премьерой» был внешним, и уже следующая постановка в Нью-Йорке была принята не так хорошо — американская и европейская публика шла на «советскую» музыку, но ее там не находила.



«Старались установить, над кем я смеюсь: над публикой, над Гоцци, над оперной формой или над не умеющими смеяться, — вспоминал сам Прокофьев. — Находили в «Апельсинах» и смешок, и вызов, и гротеск, между тем как я просто сочинял веселый спектакль».

Полюбил сочинение и Александр Петров, сооснователь и худрук театра «Зазеркалье», ставивший его в Мариинке с такими солистами как Ирина Богачева, Евгения Целовальник, Андрей Храмцов.



«Я очень любил и люблю «Апельсины», — говорит режиссер. — Прелесть в том, что в них — язык театра открытого, где ломается, крушится «четвертая стена». Это объяснение в любви к театру и театра к зрителю».



Состав исполнителей, естественно, поменялся, нового зрителя ждет новая редакция — но тот же, со слов Вячеслава Окунева, «шутливо-сказочный сюжет, яркость, стремительность и поэтичность».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

