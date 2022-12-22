Мариинский театр готовит необычную версию «Волшебной флейты»

29 и 31 декабря на Новой сцене Мариинского состоится премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Создатели обещают яркие краски и масштабные видеоэффекты (художник по свету и видеохудожник — Глеб Фильштинский). Режиссером выступит Екатерина Малая. Дирижер — Юстус Франтц.
Опера Моцарта была новаторской для своего времени. Сейчас она ценна зрителям тем, что объединяет взрослых и детей. Юным зрителям понравится человек-птица Папагено, битва со змеем, завораживающая Царица Ночи, египетские древности. А взрослые зрители смогут оценить сложный сюжет оперы с философскими смыслами и отсылками к мифологии.
Предновогодняя премьера Мариинского театра во многом необычна. Так, например, репетиции начались в совсем не оперном формате — с застольных репетиций и разучивания диалогов. Их оперным вокалистам нужно будет отыграть на сцене как драматическим актерам.
Музыкальные партии прозвучат на итальянском языке, а диалоги — на русском.
6+
Полина Никитина