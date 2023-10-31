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    «Золотая маска» привезет в Петербург балетный спектакль L.A.D на музыку Десятникова

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    С 9 по 25 ноября на разных театральных площадках города петербуржцы смогут увидеть спектакли лауреатов и номинантов главной театральной премии страны «Золотая маска» за 2023 год.

    Откроет программу знаменитый театр из Екатеринбурга, один из флагманов современного балетного и оперного искусства в России — «Урал Опера Балет». Спектакль L.A.D посвящен композитору Леониду Аркадьевичу Десятникову (его инициалы и зашифрованы в названии) и основан на его произведениях разных лет и жанрах, изначально не предназначенных для балета. Молодые хореографы Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский и Слава Самодуров работали над хореографией постановки, а инициатором и музыкальным руководителем стал петербургский пианист, продюсер и постоянный исполнитель музыки Десятникова Алексей Гориболь.

    «Три тихие песни»
    «Три тихие песни»Фото: Елена Лехова, фото предоставлено организаторами
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    Спектакль состоит из трех действий. Первое действие состоит из работ Максима Петрова «Три тихие песни» (на музыку к титрам фильма «Подмосковные вечера», пьесы «В честь Диккенса» и «Вариаций на обретение жилища») и Максима Севагина «Безупречная ошибка» (на музыку пьес «Как старый шарманщик» и «Элегия»). Обе работы объединяет важное для авторов исследование взросления, юношеских иллюзий.

    «Праздник уходящих»
    «Праздник уходящих»Фото: Ольга Керелюк, фото предоставлено организаторами
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    Второе действие — это «Праздник уходящих» Андрея Кайдановского (на музыку вальса из спектакля «Живой труп» и к фильму «Эскизы к закату»). Это танцевальное исследование феномена «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам».

    «Дар»
    «Дар»Фото: Елена Лехова, фото предоставлено организаторами
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    Заключительное, третье действие — это «Дар», где музыка это хоровой зачин одноименной кантаты на стихи Державина. Смыслы, заложенные в хореографию Славой Самодуровым, посвящены рефлексии танцовщиков над собственной профессией.

    Показ пройдет 9 ноября на сцене Александринского театра в 19:00. 12+

    Осенняя программа премии «Золотая маска» продолжится спектаклями Петра Шерешевского «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» 21 и 22 ноября и Антона Федорова «Где ты был так долго, чувак?» 24 и 25 ноября.

    Полина Никитина

    «Три тихие песни»
    «Три тихие песни»Фото: Елена Лехова, фото предоставлено организаторами
    «Праздник уходящих»
    «Праздник уходящих»Фото: Ольга Керелюк, фото предоставлено организаторами
    «Дар»
    «Дар»Фото: Елена Лехова, фото предоставлено организаторами

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