«Золотая маска» привезет в Петербург балетный спектакль L.A.D на музыку Десятникова

С 9 по 25 ноября на разных театральных площадках города петербуржцы смогут увидеть спектакли лауреатов и номинантов главной театральной премии страны «Золотая маска» за 2023 год.



Откроет программу знаменитый театр из Екатеринбурга, один из флагманов современного балетного и оперного искусства в России — «Урал Опера Балет». Спектакль L.A.D посвящен композитору Леониду Аркадьевичу Десятникову (его инициалы и зашифрованы в названии) и основан на его произведениях разных лет и жанрах, изначально не предназначенных для балета. Молодые хореографы Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский и Слава Самодуров работали над хореографией постановки, а инициатором и музыкальным руководителем стал петербургский пианист, продюсер и постоянный исполнитель музыки Десятникова Алексей Гориболь.

