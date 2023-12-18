Барокко на второй космической. В филармонии выступила новая мировая звезда — Василиса Бержанская

Фото: скриншот видео Филармонии имени Шостаковича /YouTube Поделиться Поделиться





Петербург «распробовал» новую звезду академической музыки мирового масштаба: в рамках фестиваля «Площадь Искусств» в филармонии дала концерт барочной музыки Василиса Бержанская. Молодая певица родом из Ессентуков уже покорила Италию, Австрию и Германию. Но в Петербурге широкая публика, не следящая за академической музыкой постоянно, еще не запомнила это имя. Самое время это исправить.



«Я в 21 год так не пела, как ты», — сказала ей Елена Образцова в 2014 году, когда Василиса Бержанская участвовала в передаче «Большая опера» на телеканале «Культура», выступая с оркестром под управлением Фабио Мастранджело. Но то были слова утешения: совсем молоденькую, только переехавшую в Москву певицу сначала раскритиковали на всю страну в пух и прах: и за внешний вид, и за непонимание смысла исполняемой арии Пуччини... Сейчас, зная ее реальные возможности после долгих лет работы с московскими и зарубежными наставниками и коллегами, можно понять судей, недовольных тогдашним уровнем мастерства девушки. Но в итоге именно ей, как самой перспективной, была отдана победа.



Судьи не ошиблись: у огненно-рыжей Василисы потом была учеба в РАМ имени Гнесиных у Рузанны Лисициан, участие в Молодежной оперной программе Большого театра, новый наставник — Дмитрий Вдовин, смена репертуара на колоратурное меццо-сопрано и взлет — Немецкая опера в Берлине, Новосибирский театр оперы и балета, фестиваль Россини в Пезаро, программа молодых артистов Зальцбургского фестиваля, дебют в Венской опере…

Сейчас в соцсетях за страничкой Бержанской (на днях отметившей 30-летие) можно смотреть как за туристическим путеводителем. У артистки колоссальная работоспособность: она сияет на Арене ди Верона, в Немецкой опере, на Оперном балу в Дубае (и вновь — с Фабио Мастранджело), в театре Сан-Карло и Ковент-Гардене… И такой темп — с учетом молниеносного возвращения на сцену после рождения сына год назад (первый концерт — спустя две недели, а через два месяца уже отъезд на постановку во Францию).



Концерт на «Площади Искусств» в филармонии — не первое появление Бержанской в Петербурге: она выступала в Михайловском театре как приглашенная солистка, да и на сцену филармонии уже выходила — в гала-концерте Национальной оперной премии «Онегин» в 2019 году. А минувшим летом уже прославившаяся в Европе Бержанская сорвала аплодисменты на июньском бенефисе Фаруха Рузиматова в Эрмитаже.

С ним же вместе в одной программе «Музыка и танцы эпохи барокко» она вышла теперь на сцену филармонии. И значительная часть зала шла именно на балет (с восхитительным, бесспорно, Фарухом Рузиматовым в балете «Венецианский мавр» Перселла выступали Илзе Лиепа, Иван Васильев, Кристина Махвиладзе, под аккомпанемент оркестра старинной музыки Pratum Integrum). Но чудо сотворила именно она.

Фото: скриншот видео Филармонии имени Шостаковича /YouTube Поделиться Поделиться





В исполнении Бержанской прозвучала барочная программа — арии Вивальди (из опер «Фарнак» и «Гризельда») и Генделя (из оперы «Альцина» и оратории «Триумф времени и разочарования»). На обломках аутентичного исполнительства в Петербурге в целом и фестиваля Earlymusic в частности сейчас не хватает таких программ. Это сложный репертуар, который мало кому под силу. Но не зря про Василису говорят, что с ее скоростями вокальных пассажей «Чечилия Бартоли отдыхает». Нынешний концерт доказал, что это не преувеличение.



Такую органичность исполнения, которой добилась Василиса Бержанская в барочном репертуаре, трудно себе вообразить — никакой свойственной опере условности и неестественности! Певица исполняет партию настолько легко, что, кажется, она так и разговаривает. Без зримого напряжения и передавливания она выходит на «вторую космическую скорость», вовлекая публику, как футбольных болельщиков во время голевого момента, когда ты вроде бы просто смотришь и слушаешь, а все тело превращается в струну и сердце бьется чаще.



Непременно послушайте ее выступление хотя бы заочно: в филармонии велась запись концерта, он выложен на YouTube-канале. Восторг публики был таким, что руководителю Pratum Integrum, сопровождавшему выступление Бержанской, приходилось дирижерским жестом останавливать овации, чтобы продолжать концерт.



Певице определенно «идет» эта программа. Она одновременно насыщает афишу редко исполняемыми в Петербурге сочинениями и в то же время демонстрирует феноменальные возможности артистки.



И безусловно, удачным выбором и яркой точкой в концерте стал бис — исполнение Ave Maria (Каччини-Вавилова) памяти Юрия Темирканова. Звенящие в высоте верхние ноты с первых же тактов вынудили петербуржцев потянуться за платочками и подобрать слезы.

