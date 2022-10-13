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    «Природа разрушается на глазах». Мировая популяция диких животных за 50 лет сократилась на 69%

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    Вырубка лесов и загрязнение океанов привели к сокращению численности диких животных более чем на две трети с 1970 года. Об этом 13 октября сообщает Reuters.

    «Это серьезное падение... говорит нам о том, что природа разрушается на глазах и природный мир опустошается», — заявил Эндрю Терри, директор по охране природы и политике Лондонского зоологического общества (ZSL).

    Согласно отчёту WWF (Всемирный фонд дикой природы), в котором использованы данные ZSL о состоянии 32 тыс. популяций диких животных за 2018 год, их численность сократилась в среднем на 69%. В качестве основных причин названы вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата.

    Отмечается, что особенно пострадал животный мир в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, где всего за пять десятилетий численность особей сократилась на 94%.

    По словам Терри, выводы доклада схожи с результатами последней оценки WWF в 2020 году: популяция диких животных уменьшается со скоростью около 2,5% в год.

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