10 ноября — правовая дискуссия «Банкротство 2022»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит III ежегодную правовую дискуссию и приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
• Проблемы законотворчества в банкротной сфере
• Итоги моратория на банкротство: эффективность, статистика, практика
• Субсидиарная ответственность контролирующих лиц
• Фигура арбитражного управляющего: права, обязанности, ответственность
• Субординация аффилированных требований
• Кредиторы и КДЛ из «недружественных» стран
• Частичная мобилизация граждан-банкротов: правовые последствия и судебная практика
• Ответственность арбитражных управляющих: формализм V/S эффективность
К участию в круглом столе приглашаются арбитражные управляющие, юристы, организаторы торгов, а также судьи и представители бизнеса.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Дискуссия пройдет в 12:00 / 10 ноября 2022 года
По вопросам участия:
Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru