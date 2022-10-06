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    10 ноября — правовая дискуссия «Банкротство 2022»

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    Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит III ежегодную правовую дискуссию и приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Проблемы законотворчества в банкротной сфере

    • Итоги моратория на банкротство: эффективность, статистика, практика

    • Субсидиарная ответственность контролирующих лиц

    • Фигура арбитражного управляющего: права, обязанности, ответственность

    • Субординация аффилированных требований

    • Кредиторы и КДЛ из «недружественных» стран

    • Частичная мобилизация граждан-банкротов: правовые последствия и судебная практика

    • Ответственность арбитражных управляющих: формализм V/S эффективность

    К участию в круглом столе приглашаются арбитражные управляющие, юристы, организаторы торгов, а также судьи и представители бизнеса.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Дискуссия пройдет в 12:00 / 10 ноября 2022 года

    По вопросам участия:

    Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru

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