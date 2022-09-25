Петербургская пенсионерка несколько дней каталась по городу, чтобы раздать мошенникам свои миллионы

Пенсионерка из Красногвардейского района Петербурга потеряла 3,5 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября.
76-летняя женщина обратилась в полицию накануне вечером. Она рассказала, что около 10 дней назад на ее домашний телефон начали звонить люди, представляющиеся сотрудниками Центробанка. Они убедили пенсионерку «обезопасить» накопления и перевести их на другие счета. Жертва послушалась.
В отделении банка «Абсолют» на Большом проспекте П. С. она обналичила 1,5 млн рублей, после чего на заказанном такси начала ездить по салонам сотовой связи, где переводила деньги на продиктованные счета. В самом банке женщина перевела мошенникам 2 млн рублей. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.