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    Петербургская пенсионерка несколько дней каталась по городу, чтобы раздать мошенникам свои миллионы

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    Пенсионерка из Красногвардейского района Петербурга потеряла 3,5 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября.

    76-летняя женщина обратилась в полицию накануне вечером. Она рассказала, что около 10 дней назад на ее домашний телефон начали звонить люди, представляющиеся сотрудниками Центробанка. Они убедили пенсионерку «обезопасить» накопления и перевести их на другие счета. Жертва послушалась.

    В отделении банка «Абсолют» на Большом проспекте П. С. она обналичила 1,5 млн рублей, после чего на заказанном такси начала ездить по салонам сотовой связи, где переводила деньги на продиктованные счета. В самом банке женщина перевела мошенникам 2 млн рублей. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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