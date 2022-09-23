Жительница Купчино потеряла здравый смысл, а потом 1,5-годовалого сына во время прогулки

Малыша, лежащего на земле, нашли на юге Петербурга. Его мать нашли поблизости, но достучаться до нее смогли не сразу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 сентября, о ребенке, который лежит на земле у дома 58 по улице Фарфоровский Пост, в полицию сообщили очевидцы накануне около четырех дня.
На место сразу же прибыл наряд. Полицейские вызвали скорую и отдали им мальчика. Мать ребенка нашли неподалеку. По предварительной информации, 24-летняя жительница Софийской улицы перед прогулкой с 1,5-годовалым сыном употребила психотропное вещество. Пошла в сторону железнодорожной станции Фарфоровский Пост, а больше ничего не помнит, в том числе и как потеряла малыша.
Женщину доставили в отдел полиции. В отношении нее составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Ребенка госпитализировали. Врачи выяснили, что у него отравление неустановленным веществом. После оказания медпомощи его состояние оценивается как удовлетворительное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.