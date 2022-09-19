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    Что застройщику хорошо, то банку — смерть. ЦБ с 1 декабря ограничит выдачу ипотеки без первоначального взноса

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    Банк России с 1 декабря устанавливает надбавку в размере 2,0 к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом не выше 10%. Она будет применяться вне зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Центробанка. Мера должна ограничить выдачу ипотеки без первоначального взноса, которая широко используется застройщиками в рекламе.

    Чтобы поддержать граждан и банки, ЦБ с 1 марта отменил все надбавки по кредитам на финансирование по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ), сохранив «ограничительную» надбавку 2,0 только для ипотечных кредитов на покупку готового жилья с первоначальным взносом менее 10%. После этого банки практически перестали выдавать кредиты на ДДУ с низким первоначальным взносом. По данным регулятора, во втором квартале 2022 года их доля сократилась до 0,3% после 2,6% кварталом ранее.

    При этом в последние месяцы строительные компании на рынке первички начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса. Когда банки рассчитывают первоначальный взнос, они учитывают только собственные средства заемщика, без заемных средств, рассрочек или комиссий от застройщика. Со ссылкой на «исторические данные банков», регулятор отмечает, что за кредитами с низким первоначальным взносом обращаются заемщики с «повышенным уровнем кредитного риска».

    «В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам, — говорится в заявлении ЦБ. — Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе».

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в 16 сентября выступила против околонулевых ставок по ипотеке. По ее мнению, такие ставки вводят клиентов в заблуждение и могут говорить о завышенной цене недвижимости.

    Ставки на уровне 2–3%, а порой и значительно ниже — до 0,1%, достигаются благодаря партнерству застройщиков и банков. Чаще всего клиенту предоставляется низкая ставка на первые один-два года кредита, затем она повышается, а девелопер компенсирует разницу кредитной организации. Расходы строительной компании при этом закладываются в финальную стоимость квартир. Это один из главных маркетинговых инструментов на рынке строительства жилья.

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