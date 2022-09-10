«Золотого льва» Венецианского фестиваля получило кино о красоте и кровопролитии

Вечером 10 сентября завершился 79-й Венецианский кинофестиваль, стартовавший в последний день августа. Высшую награду — «Золотого льва» — получил документальный фильм Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие» — об лгбт-фотографе Нэн Голдин и её борьбе с компанией Purdue Farma, производившей опиоиды. Фильм не был фаворитом гонки.
Серебряный лев достался Луке Гуаданьино как лучшему режиссёру за фильм «Целиком и полностью», скандальную мелодраму с Тимоти Шаламе про любовь молодых каннибалов.
Гран-при жюри вручили фильму «Сент-Омер». «Золотую Озеллу» за лучший сценарий получил «Банши Инишерина» по сценарию ирландского драматурга Мартина МакДона.
За лучшую мужскую роль в том же фильме наградили Колина Фаррелла.
Лучшей актрисой признали Кейт Бланшетт («Тар»).
Специальный приз жюри достался ленте «Без медведей» иранца Джафара Панахи, который, как известно, находится сейчас в тюрьме.
Председателем жюри фестиваля была американская актриса Джулианна Мур.