«Золотого льва» Венецианского фестиваля получило кино о красоте и кровопролитии

Вечером 10 сентября завершился 79-й Венецианский кинофестиваль, стартовавший в последний день августа. Высшую награду — «Золотого льва» — получил документальный фильм Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие» — об лгбт-фотографе Нэн Голдин и её борьбе с компанией Purdue Farma, производившей опиоиды. Фильм не был фаворитом гонки.



Серебряный лев достался Луке Гуаданьино как лучшему режиссёру за фильм «Целиком и полностью», скандальную мелодраму с Тимоти Шаламе про любовь молодых каннибалов.

