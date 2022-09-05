Все будет зависеть от учителя. В уроках о важном пока не нашлось поводов для скандала

В петербургских школах прошли первые церемонии поднятия флагов под гимн и первые «Уроки о важном». Оба нововведения давно анонсировались, и их с опаской, а то и с паникой ждала часть родительского сообщества. «Фонтанка» должна констатировать: пока ничего ужасного не произошло.



Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Поднимать флаг, причем на регулярной еженедельной и обязательной основе, в России 5 сентября 2022 года начали впервые. До сих пор такие ритуалы присутствовали в отдельных школах, но лишь по личной инициативе администраций. Теперь это одновременно будет делаться по всей стране. Присутствие на церемониях не то чтобы обязательно, но, по крайней мере, на первых порах руководство школ и городской системы образования настаивает: ходить надо. Прогулы будут рассматриваться как «нарушение внутришкольной дисциплины».



Однако мало какая система в нашей стране проявляет большую инертность и традиционность, чем школы. Все нововведения — неважно, насколько они патриотичны или идут в ногу со временем, зачастую сталкиваются, разумеется, не с сопротивлением, а скорее, со своеобразными итальянскими забастовками. Перегруженные бюрократическими заботами учителя объясняли свое отторжение нехваткой времени и ворохом забот и в истории с электронными дневниками, и с удаленным обучением.

Новомодные интерактивные уроки (а не их профанация) остаются уделом самых прогрессивных единиц (или становятся лишь обязательной страничкой в методических пособиях). Инклюзивность школ не идет дальше одного-двух успешных примеров. Даже набившая всему педагогическому сообществу идея об индивидуальном подходе к обучению давно стала не более чем штампом в докладах на конференциях и идет ритуальным рефреном, как и цитаты из Ленина при СССР.



Так что те, кто о системе знает не по родительским чатам, понимают: сейчас ажиотаж спадет и все вернется в привычное русло. Учителям действительно есть чем заниматься, кроме поднятия флага и распевания гимнов, а также обучения ваших детей патриотизму. Другой вопрос, что в этой среде, как и во всем обществе, есть определенная прослойка тех, кому тема патриотизма ложится на душу. И теперь он, что называется, оторвется.

Впрочем, наивно думать, что пока не было этих самых уроков о важном, патриотичные физрук, математичка и завуч по воспитательной работе сильно стеснялись доносить до детей свою точку зрения на устройство мира. Кто из них хотел это сделать — давно все рассказали детям, что думают и про Донбасс, и про жертвенный патриотизм, и про роль конкретной личности в истории современной России. А те, кому было неинтересно рассказывать детям про все это, и не рассказывали.



Так что, похоже, ничего особо нового сегодня в 9:00 в петербургских школах не произошло. Кроме флага и гимна, разумеется. Но как долго продержится эта традиция в нынешнем еженедельном и всеобщем формате — покажет время. Повидавшие жизнь скептики прогнозируют: уже к ноябрю на линейки будет собираться от силы пара десятков учеников и никаких санкций за прогулы никому не будет.

Другой вопрос, что часть детей искренне и по своей инициативе интересуются темой патриотизма. Они куда быстрее воспринимают и соглашаются на новое. Даже предлагаемые сейчас новые ритуалы кому-то кажутся «прикольными» (без негативного смысла). К примеру, «Фонтанке» известно, что в одной из школ очередь из школьников, желающих выносить знамя по понедельникам, уже расписана до декабря. И даже у самых скептически настроенных к существующей власти родителей дети сами вызываются участвовать в технической части ритуала — стримить в официальный паблик школы, обеспечивать звуковое сопровождение и т. п.



Родители одной из школьниц попросили ее записать на диктофон урок о важном. Говорят, ждали услышать ура-патриотический угар, но на выходе — скука. Учитель — строго в соответствии с методичкой — просто поговорил с детьми о феномене успешности. Кого они считают успешным, что нужно, чтобы стать успешным. Потом педагогически грамотно «приземлил» полет детских фантазий о миллионах долларов к конкретному контексту и более достижимому успеху «здесь и сейчас» — к участию в школьных олимпиадах. Рассказал, чего можно добиться за их счет и как в этой области можно достичь того самого успеха.



Короче — ску-у-у-ка. Но детям понравилось — за счет того, что разговаривали с ними так, как и надо разговаривать с детьми. Всем, кто хотел, дали высказаться, всем, кто хотел пошутить, дали пошутить.

Возможно, дело в конкретном учителе и в конкретной школе, но никаких претензий к этому уроку у родителей не возникло. Вполне вероятно, что в других местах дела обстояли иначе. Правда, многие наиболее оппозиционно настроенные родители этого доподлинно не узнают — они наотрез отказались «отпускать» детей на эти уроки. В некоторых родительских чатиках в выходные развернулись нешуточные страсти.



Мамы и папы доносили до классных руководителей и других участников чатов, что не позволят своим чадам участвовать в пропагандистских мероприятиях. Кто-то в выражениях не стеснялся, и казалось, только что пришел с какого-то политического интернет-форума. Другие просто сообщали учителю, что их ребенок не придет. Теперь выходит, что они лишаются морального права судить о том, насколько все плохо на этих уроках о главном. Они ведь не знают, что там было, и спросить не у кого.

Своими ожиданиями еще перед сегодняшним уроком с «Фонтанкой» поделилась петербургская учительница школы № 238 Валентина Савицкая, которая должна была проводить урок «о важном» в 9-м классе: «Нас предупредили, что гимн нужно слушать стоя, если кто-то опаздывает, то останавливается в коридоре и слушает гимн, затем идет в класс. Надеюсь, всё пройдет хорошо. Посмотрим ролики, сценария урока постараюсь придерживаться с небольшими комментариями от себя. На конец урока подготовила анкету, чтобы ребята записали, что думают: оба класса не успеют высказаться».



Родительские обсуждения патриотических занятий мы подсмотрели на петербургском форуме Littleone. «Девочки, которые живут в России, как собираетесь завтра реагировать? — обращается пользовательница к другим матерям. — Пока есть желание дурковать до письменного понуждения к посещению уроков».

Ей бодро рапортуют: «Исключительно положительно! Детей надо воспитывать в любви к родине, к истории!» Форум предательски высвечивает информацию о том, что комментарий был оставлен с совершенно непатриотичного айфона.



Большая часть отвечающих настроена настороженно, но бойкотировать уроки не призывает. Пока что. «Да, оказывается, и у нас в школе это тоже будет. Я пока еще не решила. Завтра ребенок сходит, послушает, запомнит, маме перескажет, и мама решит, что делать», — делится «компромиссным» решением другая петербурженка. Нейтральные мнения тоже присутствовали: «Про уроки я не переживаю. Доверяю учителям своих детей — это раз, у старшей вполне есть самостоятельная позиция на этот счёт, и пусть слышит разные мнения, в том числе официальное — это часть жизни, никуда от неё не деться. Ну и третье: если учителю надо, он и на русском/окружайке/истории будет лить все это. Так у меня в началке была коммунистка-тетя, [которая] бесконечно про Ленина/Сталина пела».



В этой теме форума обсуждение «Разговоров о важном» прерывается на высказывании опасений. Сегодняшние сообщения здесь посвящены уже песне Shaman «Я русский» и визовому вопросу. Непонятно: то ли урок оказался не таким уж страшным, то ли родители не успели еще добраться до форума. Постфактум о классных часах говорят только в ветке «Патриоты России». Настроения там соответствующие: «Отвела сегодня младшего в школу и осталась на вынос флага. Всё прошло торжественно, мне понравилось. Гимн исполняли дети из школьного хора, рядом с ними стояли директор, завучи тоже пели. Подпевали многие ученики, учителя, родители. Никто не смеялся, как кто-то писал, что старшеклассники будут смеяться... Мои дети (2-й и 6-й класс) сказали, что хотят быть лучшими учениками и выносить знамя, ибо это честь».

Судя по материалам уроков, которые уже успели исчезнуть с официального сайта «Разговоров о важном», время говорить со школьниками об Украине еще не пришло. Урок, тема которого обозначена как «Наша страна — Россия», пройдет в российских школах 12 сентября. Ученикам первого-второго классов авторы методических материалов предлагают рассказывать «о единстве страны, о том, как необходимо сохранять и защищать свою культуру, свой народ». В третьем и четвертом классах детей уже будут спрашивать про смысл пословицы «Родину любить — Родине служить». Пятиклассники дорастают уже до беседы о специальной военной операции, украинских националистах и «коллективном Западе». Вплоть до 11-го класса этот блок в уроке почти не трансформируется. На классном часе и у пятиклашек, и у завтрашних студентов рекомендуют цитировать Владимира Путина, рассказывать об одних и тех же военных и повторять одинаковые тезисы о патриотизме и защите Донбасса, не особенно меняя слова.



Денис Лебедев, Алина Ампелонская, Лена Ваганова «Фонтанка.ру»