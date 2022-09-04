«Нарушение внутришкольной дисциплины». Чем грозит прогул урока «Разговор о важном»

Начало учебной недели теперь строго регламентировано во всех школах страны. Каждый понедельник поднимают флаг и исполняют гимн. С 5 сентября добавится ещё одна обязательная опция — внеклассный час «Разговоры о важном».



Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Раз в неделю в школьниках будут взращивать патриотизм и любовь к традиционным ценностям с помощью поговорок, квизов о «царь-бомбе» и цитат Петрановской. Не обойдётся и без актуальной повестки в виде историй о героях спецоперации. Посещение обязательно, уверяют власти. Прогульщикам грозят санкциями.



Тематика «Разговоров о важном» для всех регионов одна. Разработкой уроков занимался Институт стратегии развития образования РАО, на это потратили 22 млн рублей.

На учебный год запланировано 34 занятия по 30 минут. Их сценарии доступны на специальном сайте. Это будут не уроки в классическом понимании, а беседы учителя с учениками на определённые темы, например о традиционных семейных ценностях, символах России. Занятия часто соотносятся с каким-либо праздником или датой: День учителя, День отца, День народного единства, 165 лет со дня рождения Циолковского. Информация подаётся с учётом возраста детей.



Больше всего споров среди родителей вызвал урок «Наша страна — Россия», запланированный на 12 сентября. Занятие «направлено на воспитание гражданственности и патриотизма», ученики в ходе него должны конкретизировать понятие «Родина».

Младшим классам поставят послушать песню «С чего начинается Родина», также предложат объяснить пословицу «Родину любить — Родине служить». В качестве подсказок к заданию указаны некоторые значения слова «служить»: исполнять воинские обязанности, быть на военной службе, работать, трудиться во имя чего-либо.



Для учеников 8–9 классов подготовили интеллектуальную игру «В чем русские были первыми?» Среди вопросов о достижениях Петра Первого, изобретениях Кулибина и открытиях Дежнёва затесалась фамилия академика Сахарова. Школьников попросят назвать создателя «царь-бомбы». С 5 по 11 класс в материалах урока о Родине появляется блок о проявлении «подлинного патриотизма» при проведении специальной военной операции. Школьникам расскажут о том, как республики Донбасса обратились к властям России с просьбой о помощи — защитить их от «притеснения киевского режима», не дать разместить базы НАТО на территории Украины.



«Российские вооруженные силы совместно с силами ДНР и ЛНР ведут активные действия для достижения этих целей. Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции», — говорится в сценарии урока.

Школьникам расскажут про героев спецоперации: капитана Александра Романова, который вынудил сдаться в плен «группу украинских националистов» и лично обезвредил 26 мин и сержанта Марата Халикова, он, несмотря на ранение, смог вынести с поля боя тяжелораненого товарища, а потом захватить врага в плен. Также в программе интервью с маршалом Жуковым, в котором он утверждает, что «ни одно из человеческих чувств на войне не затухало», любовь к Отечеству только обострилась.



«Стать патриотом нельзя, если только декларировать лозунги. По настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать свою Родину с оружием в руках, но это не единственный путь проявления патриотизма. Патриотизм проявляется в малых делах — знании истории своей страны, уважении ее культуры и традиций, поэтому патриотом является тот из нас, который готов действовать на благо свой страны, своей отчизны», — приводятся в методичке слова учителя.

В других опубликованных уроках упоминаний о ситуации на Украине нет. Многие занятия оторваны от реалий сегодняшних дней, для примеров в них используются пословицы или поговорки, классическая литература (Есенин, Чехов), старые советские фильмы, в том числе военные. На уроках о Дне отца школьники узнают о родоначальниках семей Рябушинских, Морозовых, Демидовых.



«Учащиеся должны понимать, что отцовство представляет большую ценность, в семье должно поддерживаться равноправие и партнерство обоих родителей. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи», — говорится в методических материалах.

На уроке о традиционных семейных ценностях разберут, как решать конфликты. Учеников 10–11 классов познакомят с концепцией психолога и педагога Людмилы Петрановской, согласно которой «семейная жизнь состоит из коммуникаций».

На сайте проекта говорится, что методические материалы носят рекомендательный характер. Сами же занятия обязательны для посещения. Как разъясняет Минпросвещения, «Разговоры о важном» — это внеурочная деятельность, которая, согласно закону «Об образовании», является дополнительной учебной программой. План внеурочной деятельности — это часть основной образовательной программы, и те занятия, которые входят в данный учебный план, посещать обязательно. Если выразиться проще, то к расписанию добавили ещё один обязательный урок.



«Из-за «Разговоров о важном» в понедельник в школе до 16, в остальные дни до 15. Когда секции, когда гулять, когда отдыхать, когда домашку делать? А кого волнует», — жалуются родители на городском форуме littleone.

Также в распоряжении «Фонтанки» есть скриншоты из чата одной из школ Центрального района, где родители напрямую заявляют классному руководителю, что их дети не будут посещать «Разговоры о важном». Классные часы петербуржцы называют политинформацией.

Как объяснила «Фонтанке» председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская, на «Разговорах о важном» не будет ни оценок, ни зачётов. Однако пропуск без уважительной причины будет считаться прогулом. «Будет прогул, если нет уважительной причины, как и по всем остальным урокам, это общее правило, — отметила она. — Это нарушение внутришкольной дисциплины и правил. Поэтому будут в школе уже меры принимать — работать с ребенком, родителями, в соответствии с правилами внутреннего распорядка, принятыми в каждой школе».



В профсоюзе «Альянс учителей» уверены, что уроки носят рекомендательный характер и призывают их бойкотировать как учителей, так и родителей. Там также ссылаются на закон «Об образовании», в котором говорится, что ученик имеет право выбирать факультативные учебные предметы. «Это значит, что пропуск таких занятий прогулом не считается, он может выбрать другие направления внеурочной деятельности, и даже не обязательно в рамках конкретной школы. Он может посещать, например, музыкальную школу или спортивную секцию», — отмечается в заявлении профсоюза.

Большинство родителей, с которыми поговорил корреспондент, скорее соглашаются на «Разговоры о важном», чем добровольно ведут ребёнка на этот урок. Некоторые сказали, что при лояльном классном руководителе вопрос с посещением можно решить запиской о приеме у врача.

«Одна подруга рассказывает, что заранее объяснила 8-летнему сыну, что любовь к Родине — это не всегда лояльность к власти и что невозможно любить, ненавидя других, — отметила петербурженка Юлия. — Но при этом и есть чем гордиться: культурой, научными достижениями».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

