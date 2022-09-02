Всё будет так, исхода нет?

Пришла очередная человеконенавистническая новость: ЕС решил заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз с середины июля наблюдает серьёзный приток граждан России в соседние страны, что «угрожает безопасности этих государств».

Правда, граничащим с Россией членам ЕС пока разрешено регулировать этот вопрос самостоятельно, и Эстония уже захотела вообще перестать пропускать россиян с любой шенгенской визой, а Финляндия, напротив, не считает их «угрозой безопасности» и выступила против запретов на их въезд с уже выданными шенгенскими визами.



Но в целом вектор эволюции российско-европейских отношений понятен: строительство «железного занавеса», причём на сей раз — по большей части силами Европы, а не Евразии.

ЕС продолжает настраивать европейцев против россиян как «физических лиц», то есть как людей определённой «национальной прописки». А граждан РФ — продолжает настраивать против Запада и «автоматически» сплачивать вокруг Кремля.

Все санкционные шаги, особенно касающиеся «физлиц» в огульно-массовом, а не индивидуальном порядке, — это шаги в сторону глобальной эскалации обоюдных обид, раздражения и ненависти — с непредсказуемыми последствиями. А точнее, увы, с предсказуемыми...



***

Говорят, когда Бог хочет наказать, он отнимает разум. С некоторых пор мне всё более явственно кажется, что в эпоху Интернета не отдельные люди сами по себе, но человечество как некое глобальное целое становится всё более нервным и глупым (я написал об этом книгу, которая вышла в этом году).

Сетевая эпоха, породившая эффект «всезнания», — когда люди стали думать, что появилась некая «земная книга судеб», в которой, как и в божественной, «всё обо всех записано», — стала очередным вызовом Господу. А на самом деле — вызовом самим же людям, которые в итоге погрузились в страх и ужас друг перед другом и хором возопили о «безопасности».



А государства — тут как тут: «Кто кричал о безопасности? Сейчас мы вам её мигом устроим! Первым делом укажем на «глобальную опасность», а потом начнём с ней бескомпромиссную войну до полной победы!» Подробнее об этом я как-то уже говорил, поэтому позволю себе «не смертный» грех самоцитирования:



«Большая политика, и западная в первую очередь, с некоторых пор живет по законам «большого сетевого хайпа». То есть идет на поводу у социума, превратившегося в инфантильно истерящую сетевую толпу, заявляющую о себе в режиме «ежедневного плебисцита». Да, о ежедневном плебисците как незримом фундаменте гражданской нации в конце XIX века говорил основоположник современной гражданско-национальной теории Эрнест Ренан.



Но он, конечно, не имел — и не мог иметь — в виду ту напрочь лишённую ума и перенасыщенную калейдоскопически множащимися негативными эмоциями форму этого «плебисцита», которая установилась в сетевую эпоху.

То, что происходит в мире сейчас, — по сути не что иное, как следствие утвердившейся «религии безопасности». Сейф-спейсный дискурс (safespace по-английски значит «безопасное пространство»), возникший на рубеже XX–XXI вв. в американской университетской среде, довольно быстро прорвался «наверх» и захватил глобальное политическое пространство, прочно войдя в международный оруэлловский новояз и став эффективным инструментом Realpolitik.



В итоге весь мир, и в первую очередь «рулящие мировыми процессами» державы, устремились к борьбе за «единый и неделимый safespace» — разумеется, для себя и «своих» пространств. При этом, в отличие от всех предыдущих эпох, главной целью на сей раз была провозглашена не защита этих державных пространств от уже случившихся агрессивных атак извне, но их глобальная профилактика. То есть их полное и, главное, заблаговременное предотвращение. По факту же все это превратилось в агрессивное и глубоко провокативное (то есть прямо противоположное заявленной «безопасностной цели») политико-силовое давление различных державно-цивилизационных пространств друг на друга».



И возникает вопрос: после safe-space-Армагеддона, к которому подпихивают мир всё новые попытки разных цивилизаций пожёстче «отменить» друг друга, — кто будет пировать на обломках вселенной?

Люди? Государства? Или грифы да вороны?..

***

И ещё вопрос, «вдогонку»: почему, когда США вторглись в Ирак (и Франция и Германия их за это даже критиковали) и в итоге спровоцировали на Ближнем и Среднем Востоке «войну всех против всех», ЕС не наложил на США и американских граждан никаких санкций? Даже не попытался обсудить эту тему в такой плоскости? И до сих пор этим интересным вопросом мало кто в Европе задаётся. Почему? Потому что разные народы — разных сортов? Ну, так и сказали бы это прямым текстом. И поняли бы, что такое деление в конечном счёте выстраивает всех по «ядерному ранжиру». Со всеми вытекающими…

Впрочем, европейцы об этом говорят. Но устами не учёных, а политиков, и не «в лоб», а куртуазно-академически. Например, как это делает известный специалист по сепаратистским конфликтам в Европе и за её пределами — почётный профессор кафедры политологии Брюссельского свободного университета Бруно Коппитерс.



По сути, он прямо признаёт, что отношение Евросоюза к тому или иному сепаратистскому конфликту зависит в первую очередь не от правовых аргументов и соображений, но от Realpolitik, т. е. от того, до какой степени этот конфликт интересен ЕС: «Различие должно быть сделано между сепаратистскими конфликтами, происходящими в сердцевине процесса европейской интеграции, и теми, которые происходят на «окраинах». А поскольку ЕС должен рассматриваться как главная европейская структура, различие должно быть определено в плане отделения процессов, происходящих внутри и за пределами ЕС. Или, чтобы быть более конкретным, между разделёнными государствами, которые либо являются, либо имеют реальные шансы стать членами ЕС, — и теми, которые не являются членами ЕС и не имеют реальной перспективы вступления в ЕС».

Иными словами, если в результате неких сепаратистских конфликтов в Европе становится «слишком жарко», то можно и «закрыть глаза» на ст. 2 Устава ООН, гарантирующую «суверенное равенство» и «территориальную неприкосновенность» наций (т. е. государств — членов ООН) и признать одностороннюю сецессию Словении и Хорватии, отделившихся от Югославии (как это сделала ФРГ в декабре 1991 г.), или Косово, отсепарировавшегося от Сербии (как это сделали многие страны Европы и США, и не только они, в феврале 2008 г.). Если же какое-то государство, как, например, Украина или Молдова, стремится в Европу, а отдельные его регионы устремляются в «обратном» (российском) направлении — и также превращаются по факту в самопровозглашённые либо «присоединившиеся к другому государству» образования, то их сецессионизм уже никакой моральной поддержки со стороны ЕС не получает. Если же речь идёт об удалённых от Европы сепаратистских коллизиях — например, на Кавказе, то ЕС они просто мало интересуют, и ситуация там отдаётся на откуп «тамошней» Realpolitik.



***

Вот такой вот расчудесный «мир во всём мире» установился к третьему десятилетию XXI века. И вроде «ничего нового». Двойные стандарты и Realpolitik не сегодня явились на свет. Да только сегодня уровень безответственности игроков в эти опасные игры, плотно увешанных радиоактивными прибамбасами, опасно приблизился к уровню «сетевого плинтуса»…

Похоже, в обозримом будущем «всё будет так, исхода нет», и точка бифуркации — в которой у глобального мужика (или трансгендера?), поджигающего с четырёх концов свою избу (или хату?), появится шанс остановиться и перекреститься — не случится до тех пор, пока ядерный «гром не грянет»...



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