«Дети, раненые в душу». Как школьники из Мариуполя отдыхают от бомбежек в петербургском лагере

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В лагере «Дружных» заканчивается вторая смена для школьников из Мариуполя. Дети, пережившие бомбёжки, две недели отдыхали в Курортном районе в сопровождении петербургских педагогов и учителей из родного города.

Когда в Петербурге только готовились к приёму детей из Мариуполя, то планировали насыщенную программу: экскурсии, «Алые паруса», квизы, поездки по рекам и каналам, кинопоказы. Школьники же, добравшись до лагеря «Дружных», удивили будничным замечанием: «Можно побегать, здесь не заминировано».



Каждую смену курирует одна из петербургских школ. Второй заезд достался 631-й гимназии Приморского района. В лагере разместили около 350 детей. В первый день каждого из них, независимо от возраста, на кровати ждала мягкая игрушка. К некоторым прилагалась приветственная записка примерно такого содержания: «Дорогому другу! Давай дружить. Тимур» и номер телефона.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Послания оставили ученики гимназии, а игрушки купили их родители. Взрослые и маленькие мариупольцы заснули в обнимку с плюшевыми тиграми, зайчиками и котятами.



«На линейке открытия смены взлетел дрон. Дети слышат: что-то жужжит, и некоторые присели от этого шума. Что уж говорить, если у нас скворцы эмитируют звук снаряда, это ж сколько нужно было скинуть снарядов, чтобы птица научилась их повторять», — рассказала учитель математики 4-й школы Мариуполя Наталия Желиба.

24 февраля в школу, в которой работала Наталия, заселился «Азов». Учителям объявили, что уроков больше не будет. 15 марта в здание прилетело дважды. Школы не стало.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя почти два месяца Наталия усадила сына, мужа и ещё пятерых родственников, укрывавшихся в их доме, писать объявления. 52 листовки она развезла на велосипеде по Ильичёвскому району Мариуполя. Общалась с родителями у костров, где готовили еду, в очередях за гуманитаркой, рассказывала, что скоро снова начнутся уроки. В уцелевшее здание 4-й школы пришли 175 детей. Это учреждение стало вторым в Мариуполе, возобновившим работу после боевых действий.



«Из коллег удалось собрать только четверых из 25, все остальные — кто уехал, кто ранен, кто погиб, — говорит Наталия. — Некоторые дети перестали улыбаться. Целую неделю мы не проводили уроки, просто играли, чтобы дети вспомнили, что они — дети».



В петербургском лагере Наталия сопровождает детей из её школы и ещё двух. В первую очередь поездку предлагали тем, кто лишился дома, родных, многодетным и малообеспеченным. «Мы хотели оторвать детей от того ужаса, который их окружал, от пожарищ и разбитых домов», — говорит Наталия.



В один из первых вечеров в лагере дети попросили чай с сахаром. Так как в меню такого пункта не было предусмотрено, педагоги поехали в магазин в Зеленогорске. По словам директора 631-й гимназии Марины Топуновой, учителя хотели «открыть и растопить» детские сердца.

«Я не считала правильным говорить о пережитом, — рассуждает Топунова. — У нас слишком мало времени, всего 14 дней. Вскрыть болевые точки и потом успеть их обработать — это нереально. И когда клинические психологи в первый день работы начали не совсем правильные вопросы задавать, дети от них выходили заплаканными, я сказала: «Не надо», — и рада, что меня услышали. У них спрашивали: «Что с вами было в последнее время?» Это дети, раненные в душу, у нас мало времени, и мы не сможем вернуть их в рамки. Если бы навсегда их забирали, то могли бы обо всем поговорить. Если дети сами рассказывали, то мы слушали».



Лагерь с визитом посещал заместитель прокурора города Алексей Мещерский. В пресс-релизах ведомства указывается, что он общался с детьми «по вопросам соблюдениях их прав», также юные мариупольцы интересовались упрощённой процедурой получения гражданства. В конце беседы Мещерский по-свойски спросил: «Как вы там жили?» Одна девочка заплакала: «Вы меня полечили, а вот дедушку ещё бы надо полечить».



В предпоследний день смены в «Дружных» приехала делегация чиновников во главе с губернатором Александром Бегловым. На искусственном футбольном поле дети водили хороводы на фоне трех рядов кресел: белого, синего и красного. Вожатых одели в костюмы с традиционными национальными элементами.



«У нас очень многое завязано на какие-то славянские истории, которые объединяют Россию и Украину, также ребята знакомились с нашим городом, — рассказала начальник педагогического отдела лагеря «Дружных» Арина Германова. — Мы идем по веточке из нашей общей культуры, дети плели головные уборы, знакомились с традициями. Сейчас они прекрасно понимают, как возникли традиции хороводов».

В беседе с Бегловым ребята рассказали, что им очень понравился Петербург, прогулка по рекам и каналам, а также встреча с сотрудниками МЧС. И особенно покатушки на катере на воздушной подушке и заплыв в специальном костюме, «хоть он немного протекал».

Сегодня ребята проведут последнюю ночь в лагере, завтра отравятся обратно. С собой в поезд они возьмут записки от вожатых. Каждому ребёнку петербургские учителя написали что-то личное.

«Я говорила детям: много дорог перед вами откроется, вы выберете дорогу добра, — отмечает Марина Топунова. — Эта песня из «Маленького мука» стала у нас гимном смены. Когда вы ее послушаете, то поймете, что мы тут делали. Вот бы наше правительство её тоже послушало».



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

