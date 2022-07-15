Вера в истории. Петербургская учительница купила для детей царский дворец

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Красное Село в глазах петербуржцев — всего лишь один из спальных районов с не самой удобной транспортной доступностью. О том, что город когда-то считался летней воинской столицей Российской империи, здесь напоминает немногое. Комплекс деревянных зданий, построенных для царской семьи, не уцелел. Остался лишь один дворец Великого князя Михаила Павловича. В XXI веке он должен стать образовательным детским центром. Его купила учитель и предпринимательница Вера Трифсик. Она надеется, что новая жизнь здания не даст уйти истории в забвение.



Учительница становится реставратором

Только обменявшись парой фраз с Верой Трифсик, сразу понимаешь, что перед тобой педагог. Прямая осанка, интонации в голосе, взгляд — говорят о том, что для этого человека профессия учитель больше, чем просто работа, призвание. Сама она выражается проще: «Мне кажется, у меня это на лбу написано».

Вера окончила СПбГУ по специальности «Математическая лингвистика», знает английский, немецкий, голландский, итальянский. В школе никогда не преподавала, занималась с детьми в частном порядке, а во время летних каникул переквалифицировалась в гида-переводчика.



Через неделю после рождения второй дочери Вера вышла из декрета. Её энергия не позволяла засиживаться дома, уход за младенцем мама совместила с «третьим ребёнком». Учительнице пришло время стать предпринимателем. Вера учредила центр, где детей учат языкам, живописи, также готовят к школе.

К концу 2021 года проекту стало тесно в занимаемых помещениях. Вера решилась на самую крупную и рискованную сделку в своей жизни — она стала хозяйкой дворца в Красном Селе, построенного в начале XIX века.

Мы обходим её новое владение — деревянное двухэтажное здание с колоннами. За боковой верандой мужчина в каске копает яму. Это первое взаимодействие со зданием-памятником, необходимо сделать шурфы, чтобы оценить состояние почвы. Вера подробно расспрашивает специалистов о ходе работ, ведь теперь она не только мама, учитель, предприниматель, но и ещё немного реставратор.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В общем, я купила дворец. Огромные кредиты, сложная сделка, — поделилась она во «ВКонтакте». — Сейчас мы приступаем к реставрационным и ремонтным работам. Буду освещать все этапы работ. Очень надеемся на то, что вместе мы сохраним этот памятник, который скоро шагнёт в третье столетие, и с вашей помощью он станет связующим звеном между прошлым и будущим».



В соцсети некоторые восприняли новость со скепсисом. Мол, зачем вообще покупать историческое здание, если ты не миллионер мелкий предприниматель и уже собираешь деньги на реставрацию.



Под охраной находится только фасад дворца. Новому собственнику, согласно предписанию КГИОП, нужно поставить 19 окон с исторической расстекловкой. Стоимость одного 150 тысяч рублей. Учитывая кредит на покупку здания и сам формат образовательного бизнеса — деньги неподъёмные. Вера открыла сбор в надежде, что не только она, коренная красноселка, но и другие жители города увидят в лихом поступке не бизнес-проект, а попытку сохранить историческое прошлое. Сделать из дворца дом.

«Мне кажется, для наших детей и их родителей важно, что мы находимся не в офисной коробке, — говорит Вера. — Когда я сюда первый раз пришла, поднялась по лестнице — это непередаваемое ощущение дома, своеобразный запах. Мы детям рассказываем, что это за здание, кто здесь жил, про историю нашего государства. Иногда, когда кто-то расшалиться, я говорю: «Ты помнишь, где находишься? Ты же во дворце». И дети это воспринимают и начинают вести себя лучше».



История здания

При слове «дворец» представляется что-то мраморно-помпезное с лепниной и позолотой. Ничего из этого нет во дворце на проспекте Ленина в Красном Селе. Здание выкрашено в зелёный цвет с казённым оттенком, намекающим на то, что высоких персон здесь давно не видели. Особняк жил будничной жизнью, превращаясь то в почту, то в отдел полиции, то в типографию.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К двухсотлетнему юбилею здание сохранило первоначальную планировку, световой фонарь на втором этаже и оригинальные потолки в паре комнат. От дымохода осталась только коробка, печи разобраны.



«И всё же это уникальный памятник, — говорит Вера. — Не так много у нас в Петербурге сохранилось классических дворцов, и особенно дворцов деревянных».

В 1820-х годах Красное Село было постоянным местом летних учений гвардейского корпуса. Для обеспечения быта царской семьи построили целый комплекс деревянных зданий, в том числе два одинаковых дворца — для братьев Николая Первого и Михаила Павловича.

Это были не парадные резиденции, а достаточно скромные дворцы, предназначенные для жизни и ратного труда во время летних сборов. Внутри располагались только кабинет, приемная, просторный зал, из которого можно было выйти к балюстраде, гостиная, спальня, камердинерская и гардероб. Вокруг зданий благоустроили дворцовый сад с фонтанами.



Фото: с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





К сегодняшнему дню дворцовый сад зарос и превратился в часть парка «Красное Село», а из зданий уцелел только дворец Михаила Павловича. Последние 37 лет здание находилось в руках одного собственника. В 1996 году его поставили под государственную охрану.



«На мой взгляд, очень важно, что здание находилось в частной собственности, именно поэтому оно сохранилось. Несмотря на то, что здесь была типография. Здание было живым, здесь работали люди, они за ним следили», — говорит Вера.

Из базы Арбитражного суда Петербурга следует, что КГИОП судился с бывшим собственником здания ООО «Фрагмент». Специалисты установили, что на фасаде отшелушивается краска, на пьедесталах колонн центрального входа утрачены фрагменты камня, на террасе с балюстрадой̆ наблюдаются сколы, трещины, искривление известняковых ступеней, в цокольной части зафиксированы сколы и нарастание мха. Суд обязал собственника провести реставрационные работы. С учредителем «Фрагмента» Михаилом Куксенко «Фонтанке» связаться не удалось.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Объявление о продаже здания долго висело на сайтах с недвижимостью. Собственник оценивал его в 14 млн рублей. В заметке указывалось предписание КГИОП и примерная стоимость реставрации в 4–5 млн рублей. Постепенно цена здания снижалась, Вера ждала цифры, которая будет «по силам». В итоге оформила сделку за 9,6 млн рублей.



«Красное Село специфический район. Здесь нет какой-то офисной недвижимости, есть только первые этажи, которые обычно сдаются под магазины. Арендная ставка очень высокая — обычно это около 2 тысяч рублей за квадратный метр. В предыдущем помещении у нас было всего пять кабинетов, и мы уже не влезали, — отмечает предпринимательница. — Сейчас КГИОП выставил нам техническое задание, первым его этапом являются комплексные научные исследования, которые сейчас проводятся. Потом будет составляться проект реставрации, и все предписания будем стараться выполнять».

Пример для других

Веру назвали в честь бабушки. Егорова Вера Ивановна приехала учиться в Ленинград из Белоруссии в 1939 году. Студенткой пережила блокаду. После войны её направили работать педиатром в Красное Село. Она стала первым детским врачом в городе в послевоенное время. «Когда бабушка гуляла со мной по Красному Селу, то с ней многие здоровались, беседовали, вспоминали, кого она спасла — Ванечку, Петечку. В детстве меня это как ребёнка немного раздражало, но сейчас я это вспоминаю и понимаю, что в какой-то степени моя жизнь похожа на бабушкину. Потому что я хожу по улицам Красного Села, мы встречаем родителей, которые приходят к нам на занятия, многие меня знают», — рассказывает Вера.



Бабушка стала примером как в семейных, так и профессиональных отношениях. Когда у Веры завязались отношения с будущим мужем, гражданином Латвии, она не захотела уезжать от родных.

«У меня здесь и семья, и корни. Я понимала, что по-другому не смогу. Санкт-Петербург — большой город, в котором для меня очень важна культурная составляющая: театры, музеи. Это, конечно, всё можно найти, но будет не так, как в Петербурге. Я с детства привыкла: абонемент в филармонию, в театр. Лучший способ провести день рождения для меня — это пойти в Мариинский театр», — говорит она.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вера видит, как те, кто переезжают в Красное Село, замечают только недостатки, относятся к месту, как к ничем не примечательному спальному району. Она надеется, что воссоздание исторического прошлого, пусть и не в таком большом объёме, поможет привить интерес к городу.



«Мне бы хотелось сделать процесс реставрации памятника более понятным и доступным, в том числе на своих ошибках, — рассуждает Вера. — Чтобы люди за ним следили. Дай бог, проект будет успешным и здание восстановим. Другие люди это увидят и будут не бояться этим заниматься».



К процессу уже стали подключаться не только родители и педагоги — профессиональные реставраторы, но и обычные красноселы. «Мы же работаем на коммерческой основе, и люди готовы в том числе и материально помочь, я думаю, что это оценка нашей работы, — отмечает предпринимательница. — После объявления во «ВКонтакте» пришёл мужчина, спросил: «Где здесь Вера? Я Сергей, хочу помочь в восстановлении, дам леса бесплатно!» Ну и хорошо».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

