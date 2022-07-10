Под Петербургом задержан строитель по подозрению в изнасиловании двух школьниц

Следователи устанавливают детали произошедшего с двумя школьницами в Лужском районе Ленобласти. Незнакомый мужчина пригласил их на экскурсию с сексуальным контекстом.



Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, двумя днями ранее в полицию поступило сообщении об изнасиловании двух школьниц в деревне Лужского района. Был задержан 57-летний мужчина, подрабатывавший на стройке дома.

По версии следствия, он пригласил посмотреть стройку гулявших на улице девочек 10 и 14 лет, затем принудил их к сексуальному контакту.