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    Под Петербургом задержан строитель по подозрению в изнасиловании двух школьниц

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    Следователи устанавливают детали произошедшего с двумя школьницами в Лужском районе Ленобласти. Незнакомый мужчина пригласил их на экскурсию с сексуальным контекстом.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, двумя днями ранее в полицию поступило сообщении об изнасиловании двух школьниц в деревне Лужского района. Был задержан 57-летний мужчина, подрабатывавший на стройке дома.

    По версии следствия, он пригласил посмотреть стройку гулявших на улице девочек 10 и 14 лет, затем принудил их к сексуальному контакту.

    Возбуждены уголовные дела по статьям 135 УК РФ («Развратные действия») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

    Задержанный был судим в 80-х годах за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, а также за побои и угон.

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