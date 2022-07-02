Илон Маск встретился с папой римским

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск 2 июля рассказал о своей встрече с папой римским. Совместную фотографию с понтификом, на которой также присутствуют четверо детей Маска, публикует «Коммерсантъ».



По данным итальянских СМИ, получасовой визит был частным: разговор шел о проблемах окружающей среды и будущем человечества — Илон Маск хотел поделиться своими идеями совершенствования мира. Кроме того, одной из тем, по данным Ilfattoquotidiano, было снижение рождаемости в развитых странах.