    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Илон Маск встретился с папой римским

    575
    2 комментария

    Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск 2 июля рассказал о своей встрече с папой римским. Совместную фотографию с понтификом, на которой также присутствуют четверо детей Маска, публикует «Коммерсантъ».

    По данным итальянских СМИ, получасовой визит был частным: разговор шел о проблемах окружающей среды и будущем человечества — Илон Маск хотел поделиться своими идеями совершенствования мира. Кроме того, одной из тем, по данным Ilfattoquotidiano, было снижение рождаемости в развитых странах.

    В конце июня 2022 года суд в Лос-Анджелесе удовлетворил заявление 18-летнего Ксавье Маска о смене пола и имени.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close