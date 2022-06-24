Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя

Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил заявление 18-летнего Ксавье Маска — сына миллиардера Илона Маска и трансгендерного человека — о смене пола и имени. Новое имя — Вивиан Дженна Уилсон. Об этом сообщил 23 июня телеканал NBC.



Ксавье в апреле обратился в суд с заявлением об изменении имени, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности, а также в связи с нежеланием быть связанным с отцом.



«Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом», — пояснил заявитель. Его мать Джастин Уилсон развелась с Илоном Маском в 2008 году.

