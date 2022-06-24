Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя

Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил заявление 18-летнего Ксавье Маска — сына миллиардера Илона Маска и трансгендерного человека — о смене пола и имени. Новое имя — Вивиан Дженна Уилсон. Об этом сообщил 23 июня телеканал NBC.
Ксавье в апреле обратился в суд с заявлением об изменении имени, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности, а также в связи с нежеланием быть связанным с отцом.
«Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом», — пояснил заявитель. Его мать Джастин Уилсон развелась с Илоном Маском в 2008 году.
«При отсутствии возражений ходатайство об изменении имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено», — постановил суд.
Маск высказывался по поводу выбора трансгендерами предпочтительных местоимений, написав в «Твиттере» в 2020 году: «Я абсолютно поддерживаю трансгендеров, но все эти местоимения — эстетический кошмар».
На днях американская актриса и певица Дженнифер Лопес публично заявила, что её 14-летняя дочь Эмма Энтони теперь небинарная персона и обращаться к девушке на английском языке надо с помощью местоимений they/them — «они/их».