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    Сын Илона Маска официально стал девушкой и сменил имя

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    24 комментария

    Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил заявление 18-летнего Ксавье Маска — сына миллиардера Илона Маска и трансгендерного человека — о смене пола и имени. Новое имя — Вивиан Дженна Уилсон. Об этом сообщил 23 июня телеканал NBC.

    Ксавье в апреле обратился в суд с заявлением об изменении имени, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности, а также в связи с нежеланием быть связанным с отцом.

    «Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом», — пояснил заявитель. Его мать Джастин Уилсон развелась с Илоном Маском в 2008 году.

    «При отсутствии возражений ходатайство об изменении имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено», — постановил суд.

    Маск высказывался по поводу выбора трансгендерами предпочтительных местоимений, написав в «Твиттере» в 2020 году: «Я абсолютно поддерживаю трансгендеров, но все эти местоимения — эстетический кошмар».

    На днях американская актриса и певица Дженнифер Лопес публично заявила, что её 14-летняя дочь Эмма Энтони теперь небинарная персона и обращаться к девушке на английском языке надо с помощью местоимений they/them — «они/их».

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    Комментарии (24)

    mynine
    Смешно читать как возбудились на невинное сообщение все посконные защитники "традиционных ценностей". ))))

    Тело - это единственная собственность человека и распоряжаться этой собственностью он может ровно так как хочет.
    И никому не может быть никакого дела до личного выбора другого человека. Все люди имеют право быть разными.

    PS Это уж не говоря о том, что с точки зрения биологии гендерная самоидентификация человека или его сексуальное влечение не определяются анатомией при рождении - структуры нашего мозга развиваются независимо от тела и потому не всегда совпадают. Порицать человека за такое несоответствие это как дискриминировать рыжих за их цвет волос - люди не могут быть ответственны за то, что определяется биологией, а не их поступками.
    07A
    Прогнившее западное общество! Только Never_Mind поддерживает этот поступок, по понятным соображениям.
    Алик-1
    Этого достаточно, чтобы понять кто его родители
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