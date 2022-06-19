«Они/их»: Дженнифер Лопес официально представила свою дочь как небинарную персону

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес публично заявила, что её 14-летняя дочь Эмма Энтони теперь небинарная персона, пишет 19 июня Woman.ru . Обращаться к девушке на английской языке надо с помощью местоимений they/them — «они/их». Эти местоимения используются для людей, которым не подходит ни женский, ни мужской род.

Как сообщается в публикации, во время концерта на стадионе в Лос-Анджелесе Дженнифер вывела дочку на сцену и сделала объявление по новым правилам.



«Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила их спеть со мной все песни, но они отказались. Так что сегодня — особенное событие. Они очень, очень занятые. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с ними хоть каждый день, ведь они — мой самый любимый партнер по сцене», — заявила актриса.

