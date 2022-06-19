    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, ю-з

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаИтоги ПМЭФ-2022Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Они/их»: Дженнифер Лопес официально представила свою дочь как небинарную персону

    1930
    5 комментариев

    Американская актриса и певица Дженнифер Лопес публично заявила, что её 14-летняя дочь Эмма Энтони теперь небинарная персона, пишет 19 июня Woman.ru. Обращаться к девушке на английской языке надо с помощью местоимений they/them — «они/их». Эти местоимения используются для людей, которым не подходит ни женский, ни мужской род.

    Как сообщается в публикации, во время концерта на стадионе в Лос-Анджелесе Дженнифер вывела дочку на сцену и сделала объявление по новым правилам.

    «Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила их спеть со мной все песни, но они отказались. Так что сегодня — особенное событие. Они очень, очень занятые. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с ними хоть каждый день, ведь они — мой самый любимый партнер по сцене», — заявила актриса.

    Эмма, которая раньше одевалась как обычная девушка, выступила на сцене в мешковатом розовом костюме с короткими волосами, так что её можно было принять за юношу. Вместе с с Дженнифер они исполнили несколько песен.

    В апреле Дженнифер Лопес подтвердила, что выходит замуж за актера и кинорежиссера Бена Аффлека, и опубликовала видео, на котором видно кольцо с роскошным зеленым камнем.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Mafioza
    Родила ДжейЛо в ту ночь, то ли парня, то ли дочь.. 😒
    hal9000
    Ну набросили на вентилятор...сейчас патриотически настроенная общественность начнет зверски давить на кнопки в яростном порыве и пачкая монитор слюнями...нооо всеже я нанесу хоть и не сильный но контрупреждающий удар...знакомая была..эт еще в ссср..так она хотела стать мужиком..незнаю..почему то ей не нравилось быть женским полом..
    SU LUX INN
    добрая Новость! некоторым стоило бы Взять пример, да Поучиться!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close