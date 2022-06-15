Российские стартапы в ближайшие 3–5 лет сосредоточатся на импортозамещении и обратном инжиниринге

Российский биотехнологический и медицинский рынок оказался в 2022 году в сложной ситуации. После роста на 51% венчурного финансирования здравоохранения в 2021 году стартапы и технологические компании испытывают трудности, прежде всего связанные отсутствием выхода на глобальные рынки.

Вопросы предпринимательства в здравоохранении обсудили в «нулевой» день XXV Петербургского международного экономического форума. Модератор сессии, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, отметил, что в 2021 году глобальный биотехнологический и медицинский рынок находились на подъеме — по данным Silicon Valley Bank, отрасль привлекла более $ 79 млрд венчурных инвестиций, а инвестиции в цифровую медицину выросли в 2 раза. Но уже в I квартале 2022 года глобальный венчурный рынок показал, по данным CBInsights, существенное снижение финансирования — на 19%, а по итогам года ожидается снижение количества единорогов на треть.



Участники во время панельной дискуссии «Предпринимательство в здравоохранении в эпоху перемен» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





«Стартапы в биомеде уже испытывают трудности и с поставками, и с финансированием, и с производством, — отметил Кирилл Каем. — Это отрасль с очень высокими инвестиционными рисками и длинным инвестиционным циклом, и большое значение имела глобализация, в первую очередь потому, что на локальном рынке окупить это сложно». Поэтому, очевидно, должна вырасти роль государства в поддержке таких проектов.

— Классический венчурный капитал должен принимать иную форму, и мы — как фонд с квазигосударственным участием — пытаемся найти новую форму правильного партнерства государства и венчурных игроков, — отметил в ходе дискуссии Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures. — Расхожее мнение о том, что государственные деньги токсичны и надо от них отказываться, должно уйти, поскольку иных вариантов сейчас не осталось. Но при таком софинансировании должно быть адекватное разделение рисков.



Он также отметил, что в сегодняшних условиях не действует традиционная схема, когда стартап на каком-то этапе приобретает стратегический инвестор, — сегодня такой инвестор должен присутствовать изначально, чтобы разделять риски стартапа.

Михаил Цыферов, управляющий директор инвестиционного фонда Winter Capital и президент «Петровакс Фарм», считает, что импортозамещение не подходит для венчурного финансирования: «Венчур — это когда риски берет на себя распределенный капитал, который приходит туда, где монетизация будет через 10–15 лет. Кто сейчас думает на такую перспективу?»



При этом российская фарма продолжает работать в сфере разработки дженериков, но в то же время ищет пути для внедрения инновационных разработок. Как рассказал вице-президент компании «Фармасинтез» Олег Астафуров, за последние 12 лет, с тех пор как начала действовать госпрограмма «Фарма-2020», в сфере производства дженериков в России обострилась конкуренция. Поэтому сейчас маржинальность этого бизнеса снижается, и компании, в частности «Фармасинтез», стремятся становиться инновационной компанией. Планируется, что инновационные лекарства в итоге составят более 50% выручки компании.



При этом производить все у себя — абсурд, и никто пока об этом не говорит, как отметил Дмитрий Песков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. Но при этом нужно задуматься о собственных разработках в сфере медицины и фармацевтики, чтобы создать «скелет» для внутренней устойчивости.

— Если вы думаете, что, кроме существующих санкций, ничего не случится, вы ошибаетесь, — подчеркнул Песков. — Пока индустрия работает через формат гуманитарных исключений. Но раньше и упаковка для детского питания тоже попадала под гуманитарные исключения, а сейчас запретили тетрапак и для него». Поэтому возрастает роль внутренних разработок, хотя Дмитрий Песков надеется, что разработка сложных фармпрепаратов не попадет под санкции, как во времена холодной войны не прекращалась совместная работа с западом по космической тематике. «Но в любом случае это будут контролируемые государством проекты, а не честный рынок многих игроков», — отметил он.

