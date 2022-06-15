«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Футбольный «Зенит» объявил о подписании нового контракта с вратарем Михаилом Кержаковым. Как сообщили на официальном сайте петербургской команды 15 июня, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Михаил Кержаков родом из Кингисеппа. В 2004 году присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».
Голкипер провел в основном составе петербургской команды 88 матчей, с «Зенитом» он стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и еще четыре раза становился победителем Суперкубка страны. Также Михаил является младшим братом лучшего бомбардира в истории «Зенита» Александра Кержакова.