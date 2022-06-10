Иностранец, который планировал привезти в Россию 1,5 тонны наркотика, пересек границу с Литвой в наручниках

Гражданина Литвы экстрадировали из России после обвинений в наркоторговле. От международного розыска он пытался скрыться в Петербурге.



Дарюса Ражанскаса искали на родине после того, как силовикам Литвы стало известно о его планах привезти из Испании, а затем отправить дальше в Россию крупную партию наркосмолы, общий вес которой составил бы порядка 1,5 тонны, сообщает 10 июня официальный представитель МВД Ирина Волк.

