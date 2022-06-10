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    Иностранец, который планировал привезти в Россию 1,5 тонны наркотика, пересек границу с Литвой в наручниках

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    2 комментария

    Гражданина Литвы экстрадировали из России после обвинений в наркоторговле. От международного розыска он пытался скрыться в Петербурге.

    Дарюса Ражанскаса искали на родине после того, как силовикам Литвы стало известно о его планах привезти из Испании, а затем отправить дальше в Россию крупную партию наркосмолы, общий вес которой составил бы порядка 1,5 тонны, сообщает 10 июня официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Однако до задержания он успел скрыться и в марте 2021 года силами сотрудников Интерпола ГУ МВД по Петербургу и области был задержан в Северной столице.

    «Сегодня в пункте пропуска Чернышевское — Кибартай обвиняемый передан компетентным органам Литовской Республики», — уточнила Ирина Волк.

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    Комментарии (2)

    267081996
    скажет что с режимом боролся и его простят...
    252674901
    Конкурент российского МИДа.
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