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    Единственный российский авианосец встал на ремонт

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    5 комментариев

    В док Североморска успешно зашел авианосец «Адмирал Кузнецов». Его ремонтируют шестой год.

    О том, что операция по докованию прошла благополучно, 20 мая пишет РИА Новости. Зайти в док «Адмирал Кузнецов» должен был несколько дней назад, но помешала погода и высокие волны.

    Последний контракт на ремонт авианосца предполагал ремонт одного газотурбинного агрегата, но потом выяснилось, что снимать и чинить надо все четыре. Из дока корабль не выйдет раньше 2023 года.

    Авианосец в составе флота с 1991 года. За это время его ремонтировали не менее семи раз, в общей сложности процесс занял примерно тринадцать с половиной лет. Корабль впервые принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016–17 годах, после чего встал на ремонт, который не закончен до сих пор. В 2018 году на него упал подъемный кран, в 2019 он горел. Подрядчик, который строил для авианосца док, делал это в 10 раз медленней положенного и не смог отчитаться за несколько миллиардов аванса. Директор завода, который должен был помочь авианосцу вернуться в строй, под следствием за хищение десятков миллионов рублей.

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    Комментарии (5)

    dragvs
    Это уже который раз он на ремонт встал?
    ostap1979
    Всё правильно сделали -- решили в ремонт упрятать от греха подальше, а то будет, как с "Москвой".
    Satyr
    Боевые курильщики, аууу... Хватит уж мучатся старичку.
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