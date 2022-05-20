Единственный российский авианосец встал на ремонт

В док Североморска успешно зашел авианосец «Адмирал Кузнецов». Его ремонтируют шестой год.

О том, что операция по докованию прошла благополучно, 20 мая пишет РИА Новости. Зайти в док «Адмирал Кузнецов» должен был несколько дней назад, но помешала погода и высокие волны.

Последний контракт на ремонт авианосца предполагал ремонт одного газотурбинного агрегата, но потом выяснилось, что снимать и чинить надо все четыре. Из дока корабль не выйдет раньше 2023 года.