Директор завода ОСК арестован за мошенничество на 45 миллионов при ремонте единственного российского авианосца

Как сообщает 47news, 19 марта Октябрьский районный суд Мурманска на два месяца заключил под стражу гендиректора АО «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Евгения Зудина. По версии следствия, он похитил 45 млн рублей, выделенных государством на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов».

Гендиректор завода Объединенной судостроительной корпорации Евгений Зудин арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в многомиллионном хищении на ремонте единственного российского авианосца.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено 29 декабря прошлого года. Накануне на заводе, в квартирах Зудина и руководителей предприятия прошли обыски, после которых гендиректора задержали. В Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит «10 СРЗ», расположенный в посёлке Полярный, подтвердили задержание Зудина.



Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» стоимостью в 20 млрд рублей заключён с центром судоремонта «Звёздочка». «10 СРЗ» в качестве подрядчика на работы по очистке топливных баков привлекли в 2018 году, в июле 2019-го их сдали. Как пишет издание, в документах, подписанных Зудиным, вместо фактически затраченных 13 тысяч были указаны 23 тысячи нормо-часов. Следствие полагает, что из 71 млн рублей, перечисленных заводу, похищены 45. По предварительным данным, это может быть не единственным эпизодом мошенничества.



Евгений Зудин занял пост гендиректора «10 СРЗ» в 2015 году. В начале прошлого года сообщалось, что сумма невыплат по зарплате на заводе достигла 16 млн рублей, а государственная инспекция по труду привлекла Зудина и его предприятие к административной ответственности.

