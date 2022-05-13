Героя Сталинграда забыли в петербургской военной «заброшке». Теперь его ждет переезд и новая жизнь

В Ломоносове памятник герою Сталинграда Михаилу Паникахе, горящим бросившемуся под танк, сейчас стоит изуродованный и заброшенный. Юная петербурженка написала для него стихи к 9 Мая. И спустя несколько дней судьба монумента круто переменилась. Его переведут в одну из военных частей Ленобласти и отреставрируют.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последние десять лет посетители у Михаила Паникахи бывают, скажем прямо, нечасто. Монумент стоит на территории давно заброшенной военной части в Ломоносове, во дворе дома № 1 по Угольной улице, в котором в свое время размещался военно-строительный отряд № 101 . Это «заброшка» с классическими для таких мест пейзажами. Часть кровли обвалилась, внутри — мусор и исписанные граффитистами стены.



Черты лица человека, которому был поставлен памятник, оплыли, их уже сложно разглядеть из-за многочисленных слоев краски и рукоприкладства вандалов: одна рука обломана, вместо неё осталась только арматура, изуродовано лицо, на поверхности — следы желтой краски из баллончика.



На постаменте, у ног — неожиданное для окружающего пейзажа: две красные гвоздики и белеющий лист со стихотворными строками.



В мою грудь направляется пуля, свистя, как птица,

Эта, первая смерть, мне уже давно не страшна.

Я боюсь одного — что забудутся наши лица,

А рассыплются в прах отзвучавшие имена.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Подписи автора под строками нет, но известно, кто принес цветы и стихи герою — 9 мая навестить Паникаху и почтить память о его подвиге приходила вместе с родителями шестнадцатилетняя петербурженка Алиса, которая обратилась в редакцию с призывом спасти монумент. Аналогичные просьбы девушка направила в приемную президента России, губернатора Петербурга и администрацию Ломоносова. Памятник — самодел и, конечно, не числится в реестре объектов культурного наследия. В 2017 году уже была предпринята попытка спасти монумент. Главная проблема: он как бы ничей, он не стоит на балансе ни у гражданских властей, ни у военных. Но так как это военная часть, пусть даже бывшая, выносить оттуда что-либо без ведома Минобороны — затея, мягко говоря, неудачная. Дом № 1 по Угольной улице, согласно выписке из Росреестра, находится в оперативном управлении у ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. В КГА редакции в ответ на запрос сообщили, что к городским властям никто с предложением о переносе памятника не обращался, а «вопросы содержания, реставрации, а также технической оценки состояния памятников, как и оценки исторической и мемориальной ценности произведения, к полномочиям комитета не относятся».

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Любопытно, что между реальным человеком — героем Сталинграда и подписью на памятнике есть расхождения. Табличка на монументе сообщает, что это «военный строитель рядовой» Михаил Александрович Паникахо. Реальный человек имел немного другую фамилию — Паникаха, отчество Аверьянович и был морским пехотинцем. Кроме того, сам мужчина изображен с гранатами, тогда как герой Сталинграда бросился горящим под танк с бутылкой с зажигательной смесью.



Свет на историю этого монумента пролил председатель военно-исторического общества «Форт «Красная горка» Александр Сенотрусов. Создание памятника, рассказал он, непосредственно связано с военным инженером, полковником Юрием Скориковым. Он известен как один из основателей жанра русскоязычной историко-фортификационной литературы, автор книги «Севастопольская крепость» и соавтор «Кронштадтской крепости». Он ушел из жизни в 2008 году. В свое время был начальником строительного отдела Балтийского флота. 101 военно-строительный отряд (официально ликвидирован в 2011 году), который базировался в Сосновой Поляне и в Ломоносове, — его детище, и памятник Паникахе — творчество военных строителей под началом Скорикова.



«Я проживаю в поселке Лебяжье, и являлся соседом и другом Юрия Андреевича Скорикова. У него было две ипостаси. Он известен как крупный военный строитель, строил он на Тихоокеанском, на Северном и на Балтийском флотах. Я застал его уже уволившимся из Вооруженных сил. Полковником, инженером в запасе», — вспоминает Сенотрусов.



По воспоминаниям Сенотрусова, памятник создали и установили в 1984–1986 годах. «Юрий Андреевич вспоминал [Паникаху]. Его волновало, что этот молодой парень совершил такой поступок. И в разговоре он не сказал, что это морской пехотинец, он сказал, что это строитель», — объяснил собеседник надпись. Он совершенно уверен, что несмотря на разночтения, речь идет об одном и том же человеке. «Сегодня каждый из нас кликнет в интернете и назовет имя Паникаха, Паникахо, и мы легко поправим свою ошибку. В начале 80-х годов справиться можно было только в военкомате, но [информация] бы долго шла. Я предполагаю, что эта процедура не была соблюдена», — добавил он.



Рассказчик обращает внимание, что Паникаха на монументе облачен в форму морского пехотинца, но памятник ему поставили как строителю, так как он был призван в морскую пехоту из строителей. «Видимо, у них был позыв души, чтобы военным строителям был памятник, а прообразом стал Паникаха», — предполагает он.



Сенотрусов помнит памятник еще целым: в одной руке Паникахи должна быть разбитая бутылка в форме «розочки», из нее пламя должно идти через плечо. Вторая рука — с целой бутылкой. Однако он выразил сомнение, что сохранились чертежи и наброски монумента. Глава военно-исторического общества присмотрел для Паникахи новый дом в форту Красная Горка. Он — моряк, и где же ему обитать, как не в морской крепости. Однако для этого необходимо закончить волокиту с оформлением права общества на пользование 11-дюймовой мортирной батареей по документам «Хранилище овощей № 220 », такое название Сенотрусов считает позорным. На этой батарее есть подходящая для памятника дворовая территория.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Однако, по решению руководства Западного военного округа, Паникаха обретет вторую жизнь в другом месте. Как рассказали «Фонтанке» в пятницу, 13 мая, в пресс-службе ЗВО, по итогам прошедшего на днях совещания по поводу этого памятника было принято решение перевезти его в одну из воинских частей, дислоцированных в Ленинградской области. «Он будет приведен в надлежащее состояние и займет место в мемориальном комплексе, [будет] содействовать увековечиванию памяти наших советских бойцов, которые боролись с фашизмом», — рассказали в ЗВО.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»