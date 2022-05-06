«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

77-я годовщина Победы в ВОВ. Извинялся ли президент России за слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь». Лукашенко заявил, что по его мнению спецоперация «затянулась». Россиянка Софья Сапега получила 6 лет колонии общего режима в Белоруссии. Шестой пакет санкций Евросоюза. Митинг на Болотной площади — 10-я годовщина последнего крупного протеста в России.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
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