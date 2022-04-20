Налоговая рассказала своим инспекторам, как найти компании, которые сокращают расходы за счет самозанятых

ФНС разослала письмо в территориальные органы с описанием признаков ухода компаний от налоговой нагрузки за счет оформления трудовых отношений с самозанятыми россиянами. После выявления придется платить и налоги, и штрафы.

О письме ФНС пишет РБК 19 апреля со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили неназванные источники издания. Речь в нем идет о схеме, когда компания вместо того, чтобы оформить стандартный трудовой договор с сотрудником, предлагает ему зарегистрироваться как самозанятому. В таком случае работодатель не платит за работника НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%). Налоговые выплаты в бюджет ограничиваются 6% от дохода самозанятого.