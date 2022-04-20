Налоговая рассказала своим инспекторам, как найти компании, которые сокращают расходы за счет самозанятых

ФНС разослала письмо в территориальные органы с описанием признаков ухода компаний от налоговой нагрузки за счет оформления трудовых отношений с самозанятыми россиянами. После выявления придется платить и налоги, и штрафы.
О письме ФНС пишет РБК 19 апреля со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили неназванные источники издания. Речь в нем идет о схеме, когда компания вместо того, чтобы оформить стандартный трудовой договор с сотрудником, предлагает ему зарегистрироваться как самозанятому. В таком случае работодатель не платит за работника НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%). Налоговые выплаты в бюджет ограничиваются 6% от дохода самозанятого.
ФНС предлагает проверяющим внимательно читать договоры. Среди признаков того, что трудовые отношения с самозанятым подменяют собой обычное трудоустройство, — отсутствие конкретного объема работы, описана работа определенного рода, а не разовое задание, договор заключен на год или до конца года. Также признаком может служить фиксированная ежемесячная оплата труда и признаваемая материальная ответственность работника, подчинение самозанятого внутреннему трудовому распорядку.
В случае выявления незаконной схемы минимизации налогообложения договор может быть переведен из статуса гражданско-правового характера в трудовой. Тогда компании придется платить все взносы, а также штрафы.