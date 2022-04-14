Счет — не главное. В Петербурге готовят революцию в детском футболе

Федерация футбола Петербурга изучила опыт немецких и голландских коллег и подготовила реформу детского и подросткового спорта в городе. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это будет работать.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В 2021 году сборная России по футболу заняла на Евро-2020 последнее место на групповом этапе, проиграв в решающем матче Дании — 1:4. В Лиге чемпионов уже шесть сезонов подряд российские клубы не могут преодолеть стадию плей-офф. Звездное поколение начала 21-го века в лице Аршавина и Кержакова ушло, а новые равноценные герои так и не выросли. На этом фоне эксперты вновь заговорили о глубинных проблемах российского футбола. В Петербурге решились практически на революцию: в корне изменить подход к детско-юношескому футболу. За основу взяли лучшие европейские образцы.



В чем смысл реформы

Всю систему петербургских спортивных секций и учреждений спортивной подготовки хотят направить на решение двух задач — рост массовости и рост качества подготовки футболистов. Звучит по-канцелярски скучно, но суть идей действительно впечатляет.

Весь детско-юношеский футбол в городе разделят на три категории, которые по своей форме похожи на пирамиду: А, B и C. Категория А — это клубы Высшей лиги Петербурга. Также в нее будут приглашены команды, которые организационно и инфраструктурно докажут соответствие этому статусу. В категорию В вошли команды с Первой по Третью лиги, а также все учреждения спортподготовки (государственные или частные, независимо от количества возрастов). В этих двух категориях ничего нового. Самое интересное начинается дальше. Впервые пристальное внимание обратили на школьные команды.

Как признались в петербургской федерации футбола, в отличие от A и B, категория С пока есть только на бумаге. Тем временем в городе существует около 340 школьных спортивных клубов. Не во всех из них есть отделение футбола, но это та основа, на которой будет создаваться линейка клубов категории С.



— Это нужно, во-первых, для того, чтобы организовать полномасштабный спортивный сезон для школьников с акцентом на учащихся младших классов, — рассказывает генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Андрей Бурлаков. — И чтобы количество чистого игрового времени каждого ребенка, который со своим клубом в нашу систему попадает, было как можно больше по ходу учебного-спортивного сезона. Для нас очень важно, чтобы дети получали не эпизодический опыт игры в футбол, как это сейчас происходит, а регулярный полноценный сезон.

Суть в том, чтобы сделать школьные команды первой ступенью на пути к большому футболу. В идеале система переходов выглядит так: клубы категории С делают акцент на работе с детьми 7–10 лет, клубы категории В — на игроках 10–14 лет, клубы категории А — на детях 14 лет и старше. Но готовы ли сами школы к этому?

Что говорят школьные тренеры

По словам тренера школы №346 Алексея Андрианова, ситуация везде разная, но в основном средние учебные учреждения имеют необходимую инфраструктуру.



— Лет десять назад Виталий Леонтьевич Мутко, еще будучи президентом Российского футбольного союза, придумал классную программу «Подарим школе стадион», — говорит Андрианов. — Благодаря этому сейчас практически у каждой школы есть площадки. Да, они не полноразмерные — где-то 60 на 30, но играть 6 на 6 на них спокойно можно. Сначала они были на балансе у муниципалитетов, потом их отдали на баланс самих школ. Плюс спортзалы для мини-футбола: у кого-то лучше, у кого-то хуже, но они есть. То есть играть в футбол можно, было бы желание.

В то же время есть проблема с кадрами. Далеко не во всех школах есть квалифицированные тренеры.

— Да, не везде понимают ценность футбола, — продолжает Андрианов. — Не потому что они не заинтересованы, а возможно, потому что местные тренеры сами занимались в прошлом баскетболом, легкой атлетикой, лыжами и так далее. А те, кто специализируется на футболе, не всегда обучены. Тем не менее дети есть, и они хотят играть в футбол. Тут два момента — либо обучать таких тренеров азам игры, либо привлекать студентов университета им. Лесгафта. Это, правда, вопрос дополнительных ставок, дополнительного инвентаря, которого в школе не так много, прямо скажем. Но выход найти можно. А есть и другие тренеры, которые живут этим. Их надо поощрять любыми способами — финансово, писать о них, показывать по телевизору. Пока все это продолжается на энтузиазме.



Тренер школы №291 Николай Румянцев считает, что не все школы даже инфраструктурно готовы к реформе.

— У нас иногда даже мячей не хватает и корявое поле, — говорит он. — О чем тут можно говорить. В некоторых школах не всегда даже есть тренер по футболу.

Результат не главное

Другая революционная часть реформы — решение отказаться от счета как главного мерила эффективности работы тренера.

— Финансовая мотивация тренеров всегда была основана на победах, — рассказывается тот же тренер Николай Румянцев. — Но все выигрывать не могут. Отсюда была куча непонятных турниров. Уедут куда-то на Волгу, там что-то выиграют, а в Петербурге идут на 11-м месте. Но результат же есть!

По новым правилам счет и итоги соревнований теперь не будут главными показателями.

— Главная задача на каждой из ступеней состоит в том, чтобы воспитать ребенка, увидеть ребенка, создать ему максимально комфортные условия, адекватные его текущему уровню развития (и физиологического, и психологического), а затем передать его на следующий этап, — говорит генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Андрей Бурлаков. — Это органическая задача, и она одинакова как при переходе с третьей ступени на вторую, так и со второй — на первую. И я более того скажу: из первой — в профессиональный футбол.



При этом четкие критерии оценки игрока пока неопределенны.

— Игра покажет, — уверен Бурлаков. — При любом результате матча или турнира на поле всегда понятно, чему ребенок научился, как он взаимодействует с командой, как думает во время игры, каким техническим арсеналом владеет.

А критериями успешности школы станет то, сколько она подготовит игроков для перехода в следующую категорию. Но именно в этом тренер школы №291 Николай Румянцев видит главную проблему реформы.

— Чтобы в наших условиях игроки могли безболезненно переходить с одного уровня на другой, нужны коалиции тренеров, — считает Румянцев. — Например: есть Семак в «Зените», и он знает, что в такой-то школе есть тренер, условно, Дмитрий Радченко, и Семак знает, что рано или поздно он приведет ему какую-нибудь звездочку. Таких цепочек сейчас нет. Чтобы они появились, нужно жестко лицензировать школьных тренеров. Потому что чем сейчас один тренер отличается от другого? Раньше все мерились результатами. А сейчас все будут мериться игроками. И сейчас как будут переходить игроки? Либо по дружбе, по красоте, либо по пониманию, что там тренер топ-уровня и что он поможет моему футболисту развиться и пойти еще выше. Я бы даже сделал так, чтобы при передаче ставилось условием участие в течение года в тренировочном процессе предыдущего тренера. А в целом я эту реформу поддерживаю.



Меньше нервов

Другой проблемой нынешней системы в федерации видят высокий стресс, который испытывают юные игроки, когда играть приходится против команд разного уровня.

— Мы изучали отдельно опыт Нидерландов и Германии, — говорит Бурлаков. — Там никто не проводит длинный спортивный сезон. Их система соревнований — это система фестивалей, и там организаторы заботятся о том, чтобы атмосфера была максимально благожелательной, чтобы это было не травмирующим мероприятием. Это им не мешает потом, когда мы смотрим спорт высших достижений, и там, например, Россия против Дании играет, проявлять свои лучшие качества. Плюс технически они оснащены на гораздо более высоком уровне. Мы тоже не хотим генерировать стресс у детей и планируем выстроить сетку матчей по принципу «равный с равным».

По словам генсека петербургской федерации, определять равных будут исходя из результатов сыгранных на первом этапе матчей. Для себя решили, что счет типа 1:0, 1:1 и 2:0 — это игра равных соперников. Если разница в три гола — команды очевидно разного уровня.

— Мы придумали систему, которая позволяет хотя бы увидеть количество игр равных с равным, и в этом сезоне проведём эксперимент: 50% ребята должны сыграть против команды примерно своего уровня, 25 — против команды посильнее, 25 — послабее, — рассказывает Бурлаков. — То есть мы стараемся уйти от классической системы в два круга, когда каждый играет с каждым. Плюс хотим разбить сезон на несколько этапов, чтобы после каждого из этапов награждать. Детей надо окружить ощущением успешности, чтобы поддерживать их мотивацию заниматься футболом.

Кроме того, федерация планирует уйти от общего клубного зачёта. То есть, чтобы перейти в следующий дивизион, твой клуб должен был показать результат во всех возрастах. Однако уровень команд бывает разным даже внутри одной клубной системы. В одном из возрастов может сложиться коллектив довольно высокого уровня с успешным тренером, но из-за текущих правил им все равно придется играть против соперников заведомо слабее. Зачастую игроков таких команд просто разбирают команды из высших дивизионов.

Когда заработает реформа

Отдельные элементы будут вводиться уже сейчас, но в полной мере планируется, что изменения вступят в силу только в 2024 году.

— Мы взяли чуть больше времени на категоризацию клубов (А и В), чтобы четко определить требования к ним, — объяснил Бурлаков. — За 2023 год клубы смогут (в том числе заложив средства в бюджет) подтянуться до уровня этих требований и подготовиться к тому, как мы будем работать в 2024 году. Другой важнейший аспект, который удлиняет дистанцию реализации реформы, — это внесение изменений в нормативно-правовую базу Минспорта и комитета по спорту. В ней должна определяться мотивация клуба, работающего в рамках пирамиды футбола. Чтобы брать ребят, доводить их до определенного уровня и передавать наверх, должны быть механизмы мотивации, в том числе коэффициент результативности, которым управляет комитет по спорту. В целом, я думаю, в полной мере пирамида должна заработать в течение трех лет.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

