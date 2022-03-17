Говорить на хинди и легко управлять машиной. На что еще способна математика

В ней уже работает измерительная аппаратура, которая поможет, говоря официально, отслеживать и моделировать процессы взаимодействия «человек-машина». Если сказать то же самое проще, то можно отследить, куда и с какими ощущениями человек смотрит или выполняет какое-то действие — например, при пилотировании самолета. Считать ощущения при вождении машины и выяснить, какие моменты вызвали стресс, а какие — удовольствие. Отследить, если водитель начал засыпать за рулем. И даже научить человека управлять сложной техникой с помощью мысленных команд.

Одно из наиболее востребованных сейчас направлений развития подобных исследований — создавать нейроязыковые аватары реальных людей. То есть для каждого человека, если есть его данные, можно создать цифрового двойника, говорящего на одном из 50 языков мира — например, на китайском или хинди. Эти разработки можно использовать как для обучения или создания видеоботов поддержки, так и в социальных или бизнес-проектах для прямого общения с партнерами.

Также с помощью оборудования лаборатории можно оценить восприятие фотографий, рекламы, фильмов и других графических, аудиовизуальных и интернет-материалов. А еще — тестировать и настраивать образовательные и художественные программы с использованием VR. В лаборатории студенты будут не только учиться когнитивным наукам, но и выполнять проекты в рамках грантов и сотрудничества с отраслевыми партнерами.



Сейчас в лаборатории уже ведутся исследования: например, оценивают влияние орфографических ошибок в субтитрах на эмоциональное восприятие фильма; выявляют, насколько на эмоции зрителя влияет некачественный перевод; насколько понятны для разных возрастов фильмы с субтитрами — и так далее.

