Полиция нашла обнальную схему на 400 миллионов и предприимчивого петербуржца с помощницей

Двоих жителей Петербурга вывели из финансового подполья. По версии следствия, они превращали официальные деньги на предпринимательских счетах в неофициальные наличные в сейфе и драконовский процент не заламывали.



Как сообщила 2 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, преступную группу в составе двух человек вычислили оперативники экономической полиции при взаимодействии с сотрудниками УМВД по Выборгскому району. Организатором считают 42-летнего петербуржца. Его единственная помощница, как полагают, занималась поиском клиентов среди коммерсантов, желающих скрыть налоги от государства.

