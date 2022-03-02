Полиция нашла обнальную схему на 400 миллионов и предприимчивого петербуржца с помощницей

Двоих жителей Петербурга вывели из финансового подполья. По версии следствия, они превращали официальные деньги на предпринимательских счетах в неофициальные наличные в сейфе и драконовский процент не заламывали.
Как сообщила 2 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, преступную группу в составе двух человек вычислили оперативники экономической полиции при взаимодействии с сотрудниками УМВД по Выборгскому району. Организатором считают 42-летнего петербуржца. Его единственная помощница, как полагают, занималась поиском клиентов среди коммерсантов, желающих скрыть налоги от государства.
«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее
По оценкам ЦБ, 14 % — это средняя по «рынку» комиссия за нелегальное обналичивание средств, которая колеблется в зависимости от сезонности и от объема денег и может подскочить до
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности (172 УК). Предполагаемый организатор под подпиской о невыезде, его помощница ограничена обязательством о явке.