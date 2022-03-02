Заксобрание Петербурга будет по-новому формировать свои комиссии и комитеты

В числе новых органов в парламенте появится постоянная комиссия по молодежной политике и комиссия по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры, которая будет заниматься предстоящей реформой в этой области.
От существующей комиссии по городскому хозяйству «отпочкуется» комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. А «материнская» получит название «комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной среды обитания».
Также появится комиссия по инвестициям, которая будет работать в рамках уже существующей комиссии по промышленности. Комиссию по устройству госвласти переименуют в комиссию по «организации публичной власти и административно-территориальному делению».
Один депутат сможет быть членом не более чем в двух постоянных комиссиях.
В Мариинском дворце снова появится Молодежный парламент, такой орган ранее уже был в петербургском законодательном органе. Он будет носить статус «консультативного и совещательного».
Комиссии и комитеты будут формироваться по фракционной квоте, в комиссии будет от 5 до 7 человек, в комитетах — по 14 человек. Фракции будут вносить свои предложения до 25 марта, работу по новому постановлению начнут с 31 марта.
Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский констатировал, что в парламенте 6 фракций, постановление потребует присутствия депутатов «не менее четырех», и кто войдет в состав комитетов, определяется рейтинговым голосованием.
«Угадайте с трех раз, как будет выглядеть представительство фракций в комитетах», — прокомментировал инициативу замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский, добавив, что его фракция не поддерживает документ. Он предложил не ограничиваться представительством четырех фракций, а дать возможность делегировать своих представителей в парламентские фракции всем шести фракциям.
Поправки к документу депутаты будут подавать до 11 марта.