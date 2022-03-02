Заксобрание Петербурга будет по-новому формировать свои комиссии и комитеты

В числе новых органов в парламенте появится постоянная комиссия по молодежной политике и комиссия по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры, которая будет заниматься предстоящей реформой в этой области.



От существующей комиссии по городскому хозяйству «отпочкуется» комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. А «материнская» получит название «комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной среды обитания».



Также появится комиссия по инвестициям, которая будет работать в рамках уже существующей комиссии по промышленности. Комиссию по устройству госвласти переименуют в комиссию по «организации публичной власти и административно-территориальному делению».

