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Заксобрание Петербурга будет по-новому формировать свои комиссии и комитеты

Парламент Петербурга меняет принцип формирования и структуры своих комиссий и комитетов. Соответствующий проект постановления Заксобрание приняло на заседании 2 марта в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

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В числе новых органов в парламенте появится постоянная комиссия по молодежной политике и комиссия по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры, которая будет заниматься предстоящей реформой в этой области.

От существующей комиссии по городскому хозяйству «отпочкуется» комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. А «материнская» получит название «комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной среды обитания».

Также появится комиссия по инвестициям, которая будет работать в рамках уже существующей комиссии по промышленности. Комиссию по устройству госвласти переименуют в комиссию по «организации публичной власти и административно-территориальному делению».

Один депутат сможет быть членом не более чем в двух постоянных комиссиях.

В Мариинском дворце снова появится Молодежный парламент, такой орган ранее уже был в петербургском законодательном органе. Он будет носить статус «консультативного и совещательного».

Комиссии и комитеты будут формироваться по фракционной квоте, в комиссии будет от 5 до 7 человек, в комитетах — по 14 человек. Фракции будут вносить свои предложения до 25 марта, работу по новому постановлению начнут с 31 марта.

Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский констатировал, что в парламенте 6 фракций, постановление потребует присутствия депутатов «не менее четырех», и кто войдет в состав комитетов, определяется рейтинговым голосованием.

«Угадайте с трех раз, как будет выглядеть представительство фракций в комитетах», — прокомментировал инициативу замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский, добавив, что его фракция не поддерживает документ. Он предложил не ограничиваться представительством четырех фракций, а дать возможность делегировать своих представителей в парламентские фракции всем шести фракциям.

Поправки к документу депутаты будут подавать до 11 марта.

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Комментарии (2)

DanCitizen
Деятельность какую то имитируют, будто бы ничего не происходит в стране
ost-21
Комиссии, комитеты и прочая ересь, дабы создавать видимость хоть какой то деятельности. Город находится в полнейшей (упадке) и никто ничего не делает, только создаются комиссии за деньги налогоплательщиков. Транспортная реформа отменила много маршруток, в замен мы получили ожидание автобуса более часа и отчетность перед "главой" государства что в Питере все в порядке, народ радуется и ликует.
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