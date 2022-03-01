15 новых телесериалов марта: выбор «Фонтанки»

Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Власть»

Триллер про жертв, ставших мстителями

Где/когда: OkkO — с 3 марта 2022

Весенний сезон начинает отечественный онлайн-кинотеатр OkkO, где с 3 марта стартует новый детективный триллер «Власть». Девять девушек отправляются на съёмки клипа и бесследно пропадают. На связь с родственниками выходит мужчина, который требует выкуп. Однако, когда деньги собраны, похититель перестает выходить на связь. Так начинается опасная игра, где власть переходит из рук палачей в руки их жертв. Режиссёром телепроекта стал Алексей Красовский, автор нашумевшего камерного триллера «Коллектор» с Константином Хабенским, а также оскандалившегося фильма о блокаде Ленинграда «Праздник». В основных ролях: Арина Постникова, Ефим Петрунин, Глеб Подгородинский, Кирилл Кяро, Рина Гришина и другие молодые кинозвёзды.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Выбывшая» / «The Dropout»

Биографическая драма об одной знаменитой американской мошеннице

Где/когда: Hulu — с 3 марта 2022

Не только одной Анной Делви славится история великого мошенничества современной Америки. Стрим-сервис Hulu в начале марта выпустит биографический мини-сериал про Элизабет Холмс. В центре сюжета — попытки Элизабет Холмс произвести революцию в отрасли здравоохранения после того, как она бросила колледж и основала биотехнологическую компанию Theranos, занимавшуюся разработкой инновационного оборудования для анализа крови. Громкие обещания Theranos выпустить компактный анализатор, способный быстро проводить сложные исследования по ничтожному объёму крови, привели к огромным инвестициям в компанию. Элизабет Холмс стала одной из богатейших и влиятельнейших женщин Америки начала XXI века. Однако обещанные анализаторы так и не были выпущены в продажу. А в результате серии расследований, проведённых журналистами и надзорными органами США, деятельность Холмс и её партнёров была разоблачена как мошенническая.

Сценарий мини-сериала «Выбывшая» основан на одноимённом подкасте известной американской бизнес-журналистки ABC News Ребекки Джарвис. В роли Элизабет Холмс — Аманда Сайфред.



Автор: youtube.com/Hulu

«Джо против Кэрол» / «Joe vs. Carole»

Драмеди про Джо Экзотика (снова!)

Где/когда: Peacock — с 3 марта 2022

Ещё один популярный подкаст стал основой для создания телесериала. Речь о проекте популярной подкаст-сети Wondery «Только через мой труп» (ориг. название — Over My Dead Body). Второй сезон шоу был посвящён криминальному расследованию о том самом Джо Экзотике, о котором Netflix уже снимает свой популярный документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Теперь про Джо Экзотика сняли и для стриминга Peacock — проект «Джо против Кэрол». Напомним саму историю: Джозеф Шрибвогель, более известный под творческим псевдонимом Джо Экзотик, — владелец зоопарка с тиграми, львами и леопардами в Оклахоме. Гей-реднек с пушкой и стрижкой маллет, как он сам себя называет, Джо долгое время вёл информационную войну с конкуренткой Кэрол Баскин, пока в 2019 году не был осуждён на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.

Сценарий по мотивам подкаста написал Итан Франкель («Бесстыжие», «Огни ночной пятницы»). В главных ролях: Джон Кэмерон Митчелл, Кейт МакКиннон, Кайл МакЛоклен, Дин Уинтерс, Сэм Кили, Нат Вулф и Уильям Фихтнер.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Наш флаг означает Смерть» / «Our Flag Means Death»

Пиратская пародия от Тайки Вайтити

Где/когда: HBO Max — с 3 марта 2022

Неугомонный сценарист, режиссёр и продюсер из Новой Зеландии подступился к следующему пласту мировой поп-культуры. Вслед за суперуспешным проектом про «Реальных упырей» и затем сериала про тех же самых вампиров «Что мы делаем в тени» Вайтити решил поглумиться над историями про пиратов XVIII века. Аристократ Стид Боннет — кстати, реальный человек — становится пиратом и сталкивается со множеством колоритных личностей, в том числе с Чёрной Бородой. Тайка Вайтити снял вольную интерпретацию биографии мистера Боннета и привлёк к работе над пиратским попурри сценариста Дэвида Дженкинса, автора сериала «Земляне». Сам Вайтити сыграл легендарного пирата Чёрная Борода, а в роли Боннета — Риз Дэрби, знакомый зрителям по телесериалу «Полёт Конкордов». В остальных ролях заняты: Рори Киннер, Юэн Бремнер, Дэвид Фейн, Фред Армисен, Нат Факсон и Лесли Джонс.



Автор: youtube.com/Amediateka

«Части неё» / «Pieces of Her»

Триллер о женщине, которая пытается разобраться в тёмном прошлом своей матери

Где/когда: Netflix — с 4 марта 2022

Что, если бы вся ваша жизнь оказалась ложью? К началу весны Netflix подготовил оригинальный мини-сериал «Части неё» от продюсеров шоу «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Это экранизация одноимённого романа-бестселлера популярной американской писательницы Карин Слотер. В центре сюжета — логопед Лора из маленького городка в штате Джорджия. На её дочь совершают нападение в местной закусочной, после чего женщина начинает копаться в прошлом своей семьи, спровоцировавшем акт насилия. Адаптацию книги в телесериал сделала Шарлотта Стаудт, «ответственная» за мини-сериал «Фосси/Вердон». Режиссёром «Частей неё» стала Минки Спиро, постановщица проекта «Заговор против Америки». В главных ролях — Тони Коллетт и Белла Хиткот.



Автор: youtube.com/Netflix

«Обоюдное согласие»

Драма от Валерии Гай Германики

Где/когда: KION — с 6 марта 2022

Онлайн-кинотеатр KION также не останется в стороне. Нам предстоит увидеть драму от Валерии Гай Германики про отношение к сексуальному насилию в современном обществе. Сериал получил название «Обоюдное согласие» и рассказывает историю молодой учительницы русского языка и литературы, которая после вечеринки на яхте подаёт заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — её друзья, с которыми она провела вечер. Обстоятельства дела вызывают вопросы у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Помочь ей решается опытный следователь, который в скором времени планирует выйти на пенсию.

Шестисерийная детективная драма «Обоюдное согласие», снятая по сценарию Анастасии Пальчиковой, затрагивает важные темы абьюза: от расследования обстоятельств изнасилования до проблем психологической реабилитации тех, кто пережил подобное. В главных ролях: Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков. И дебют в кино Андрея Козлова, известного телеведущего и знатока «Что? Где? Когда?», в серьёзной драматической роли следователя.



Фото: кадр из фильма/Пресс-служба KION Поделиться Поделиться







«Сияющая долина» / «Shining Vale»

Кортни Кокс в новом хорроре

Где/когда: Starz — с 6 марта 2022

Моника из ситкома «Друзья» осваивает новую стезю. После ребута «Крика» Кортни Кокс появится в главной роли в новом психологическом хоррор-сериале американской кабельной телесети Starz — «Сияющая долина». Пэт Фелпс — в прошлом известная писательница — так и не может написать свой второй роман. В семье тоже неладно — отношения с мужем давно потеряли былой лоск, а дети как раз переживают подростковый бунт. Переспав с сантехником, женщина в отчаянии решает переехать с семьёй в пригород, подальше от шума мегаполиса. Заселившись в новый дом с пугающим прошлым, Пэт обретает лишь больше проблем: жилище странно влияет на неё, и женщина пытается понять, это депрессия или же происки местных духов.

Кортни Кокс не была бы собой, если бы не добавила в мистику немного юмора, так что наш ждёт микс жанров — комедия + психологический хоррор. Его создатели — сценаристы Джефф Астроф (популярный комедийный сериал «Нижний этаж») и Шэрон Хорган из сериала «Катастрофа». Компанию Кортни Кокс по «Сияющей долине» составили Грег Кинниэр, Мира Сорвино и Джудит Лайт.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Время триумфа: Взлёт Lakers» / «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty»

Спортивная драма от режиссёра «Игры на понижение» и «Не смотрите наверх»

Где/когда: HBO — с 6 марта 2022

Главный сатирик — критик современной администрации Белого дома в США и прочих составляющих Системы — Адам МакКей — продолжает осваивать новые территории. Медиаимперия HBO запускает новый 10-серийный телепроект — спортивную драму «Время триумфа: Взлёт Lakers» (перевод редакции). Сюжет строится вокруг не всегда правдоподобного взгляда на историю успеха некогда крутой баскетбольной команды Los Angeles Lakers, которая в 1980-х годах смогла стать чемпионом НБА аж 5 раз. Сценарий создан по мотивам книги Джеффа Перлмана «Время шоу», или по-английски «SHOWTIME» (полное название книги — «SHOWTIME: Magic, Kareem, Riley, and the Lakers Dynasty of the 1980s»). Сериал Адама МакКея мог бы называться так же, если бы уже не существовало аналогичного названия телесети-конкурента HBO — SHOWTIME Networks. Если вы фанатеете от американского баскетбола и тем более от Los Angeles Lakers и хорошо знаете историю этой команды и её игроков, тогда вам точно будет интересно. А всем остальным новый проект будет любопытен — узнать, что и кто стоит за настоящими успехами в мире профессионального спорта. А судя по сериалу, это не мастерство, а деньги, шантаж, интриги и прочее неспортивное поведение. В ролях: Джон Си Райли (он играет владельца команды Джерри Басса, который и превратил баскетбольный матч в настоящее спортивное шоу), Джейсон Кларк, Трэйси Леттс, Эдриан Броуди, Джейсон Сигел и другие. Изначально HBO задумывал «Время триумфа» как короткий ретро-мини-сериал, но теперь затеял продолжение в виде истории про возрождение династии и успехов Los Angeles Lakers в начале «нулевых».



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Кое-что о Пэм» / «The Thing About Pam»

Рене Зеллвегер в роли убийцы

Где/когда: NBC — с 8 марта 2022

В Международный женский день большой подарок женщинам преподнесёт исполнительница роли Бриджит Джонс — голливудская кинозвезда Рене Зеллвегер. У неё намечается большой дебют в обычном телесериале (не проекте для стриминга, а сериале, который показывают по телеканалу). Действие сюжета разворачивается вокруг убийства женщины по имени Бетси Фариа в Миссури в 2011 году. Изначально обвиняемым признали мужа убитой, но настоящей преступницей оказалась её близкая подруга Пэм Хапп. Её-то и сыграла опять изменившаяся до неузнаваемости Рене Зеллвегер. Разработкой событий громкого судебного процесса над Пэм Хапп, которую в итоге приговорили к пожизненному заключению, занималась Джессика Борсицки, сценаристка сериала «Обитель лжи», но из-за непреодолимых творческих разногласий вынуждена была покинуть проект. В итоге «Кое-что о Пэм» довела до ума Дженни Клейн («Ведьмак»). В мини-сериале также сыграли Джош Дюамель, Джуди Грир, Кэти Миксон, Глен Флешлер и другие. А Рене Зеллвегер, ко всему прочему, выступила ещё и продюсером шестисерийной криминальной драмы.



Автор: youtube.com/NBC

«Последние дни Птолемея Грея» / «The Last Days of Ptolemy Grey»

Драма о деменции с Сэмюэлом Л. Джексоном

Где/когда: Apple TV + — с 11 марта 2022

Большая премьера и у стрим-сервиса Apple TV + — шестисерийный проект «Последние дни Птолемея Грея» по книге Уолтера Мосли, адаптировавшего сценарий. Здесь Сэмюэл Л. Джексон играет, собственно, Птолемея Грея, которого позабыли все родственники и друзья. Строго говоря, из-за деменции он и сам себя плохо помнит. В какой-то момент ему предлагают принять экспериментальный препарат, проясняющий ум и в то же время уменьшающий продолжительность жизни. Птолемей решает воспользоваться возможностью, чтобы разобраться в смерти самого дорогого человека и примириться со своим прошлым. Режиссёром экранизации стал Рамин Бахрани («99 домов», «Белый тигр»). А помимо Сэмюэла Л. Джексона в ролях задействованы: Уолтон Гоггинс, Дэймон Гаптон, Синтия Кэй МакУильямс и Доминик Фишбэк.



Автор: youtube.com/Apple TV +

«Не сработало» / «WeCrashed»

История большой любви, больших денег и большого фиаско

Где/когда: Apple TV + — с 18 марта 2022

Ещё одна громкая премьера на Apple TV + — основанная на реальных событиях драма «Не сработало». И этот сериал — тоже про мошенников. В его основе — реальные события, тесно переплетённые с историей любви. За 10 лет компания «WeWork» превратилась из коворкинга в мировой бренд стоимостью в 47 миллиардов долларов. Затем, меньше чем за год, она умудрилась потерять 40 миллиардов. Что же случилось? У истоков стартапа стоял американский бизнесмен с израильскими корнями Адам Нейман, теперь уже бывший миллиардер. Сериал вырос также из одноимённого подкаста сети Wondery, а адаптацию сняла команда некогда нашумевшего фильма 2008 года «Я люблю тебя, Филлип Моррис». В роли Неймана — любимчик миллионов Джаред Лето, специально освоивший израильский акцент, а также Энн Хэтэуэй, О. Т. Фагбенли, Америка Феррера и Кайл Марвин.

Автор: youtube.com/Apple TV +

«Атланта» / «Atlanta»

История рэпа в Атланте

Где/когда: FX — с 24 марта 2022

Комедийный сериал «Атланта» возвращается после почти четырёхлетнего перерыва с новым, третьим сезоном. Напомним: неоднократно отмеченный телепремиями сериал рассказывает о молодом менеджере Эрне, который не смог получить высшее образование и пытается добиться успеха за счёт музыкальной карьеры своего кузена. Роли в сериале исполняют Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд, Зази Битц и другие. Американская кабельная телесеть FX уже заявила, что следующий, то есть четвертый сезон «Атланты» станет финальным для популярного телепроекта.



Автор: youtube.com/FX Networks

«Halo» / «Halo»

Экранизация культовой серии видеоигр Halo

Где/когда: Paramount + — с 24 марта 2022

В тот же день на потоковом сервисе Paramount + стартует экранизация медиафраншизы боевой фантастики «Halo». Шоу основано на первой игре франшизы. Действие происходит в XXVI веке, идёт война между людьми и Союзом инопланетных рас. Человечество изо всех сил сражается за выживание, но всё же сдаёт позиции. Единственной надеждой на спасение становится суперсолдат-спартанец Джон-117, также известный как Мастер Чиф, который оказывается на таинственном инопланетном артефакте под названием Halo — мире-кольце. Важная деталь: Мастер Чиф впервые покажет своё лицо и снимет шлем. В играх он этого никогда не делал. Так что зрители смогут по достоинству оценить актёрскую игру Пабло Шрайбера, который играет Чифа. Кстати, разрабатывать телесериал начинал сам Стивен Спилберг в далёком 2013 году, но шли годы, сменялись телеканалы, пока мир не вошёл в эпоху стриминга. Также в ролях долгожданной экранизации «Halo» снялись: Наташа МакЭлхоун, Боким Вудбайн, Чарли Мёрфи, Ерин Ха и Олив Грэй.



Автор: youtube.com/Paramount Plus

«Бриджертоны» / «Bridgerton»

Продолжение истории аристократической семейки Бриджертонов

Где/когда: Netflix — с 25 марта 2022

Соскучились по «Бриджертонам»? Вот и второй сезон сериала-антологии от Шонды Раймс. Первые серии телепроекта Netflix пару лет назад вызвали шквал негодования в российском сегменте Facebook из-за якобы исторической недостоверности. Священный поход против афроамериканцев в ролях британской аристократии Лондона периода Регентства в начале XVIII века возглавили те, кто явно не читал цикл оригинальных романов американской писательницы Джулии Куинн и уж тем более не в курсе креативной задумки самой Шонды Раймс. Продюсер не просто взялась экранизировать вымышленную историю семьи Бриджертонов, но и превратила её в фэнтези, где все расы равны. Итак, второй сезон подарит зрителям встречу не со всеми полюбившимися персонажами из предыдущих серий — актёра Реге-Жан Пейджа уже не будет. Теперь в центре внимания — старший сын семейства Бриджертонов — Энтони, а сценарий основан на втором романе цикла Джулии Куинн. Энтони Бриджертон — в поисках подходящей партии в жёны и останавливает свой выбор на некой Кейт Шарме. В главных ролях — Джонатан Бэйли и Симон Эшли. Также мы увидим Рут Геммелль, Полли Уокер, Клаудию Джесси, Флоренс Хант, Николу Кохлан и Бесси Картер. Ну и конечно же, великая Джули Эндрюс в роли рассказчицы. Из новичков телесериала — Чаритхра Чандран и Руперт Эванс в роли патриарха семейства Бриджертонов. Сериал уже продлили ещё на 2 сезона.



Автор: youtube.com/Netflix

«Лунный рыцарь» / «Moon Knight»

Мультивселенная Marvel продолжает расширяться

Где/когда: Disney + — с 30 марта 2022

В конце марта нас ждут знакомства (ну, если кто, конечно, не листал сами оригинальные комиксы) с очередным персонажем комикс-мультивселенной Marvel. Зовут его Лунный рыцарь. В 2022-м Marvel продолжит расширять свою линейку сериалов с помощью стрим-сервиса Disney +, но переключится с команды Мстителей на героев, менее известных массовому зрителю, — Женщину-Халка, Мисс Марвел, Лунного рыцаря. Под именем последнего скрывается бывший морпех Марк Спектор. Его дебют во вселенной Marvel состоялся в 1975 году. По сюжету комиксов Лунный рыцарь страдает от диссоциативного расстройства личности, поэтому начинает считать себя воплощением Хонсу, древнеегипетского бога Луны, чья миссия — карать преступников. Лунного рыцаря сыграл Оскар Айзек, который считает новый телепроект необычным блокбастером. В интервью Variety актёр признался: «Снимать настолько большие фильмы — всё равно что собирать самолёт на конвейере. Я очень хотел вернуться к тому, что можно назвать «ручной работой», — нынешний фильм как раз про это». Также в сериале появятся Итан Хоук и Гаспар Ульель, для которого эта роль стала последней. Ему достался персонаж вора и коллекционера по прозвищу Полуночный Человек. Шоураннером выступил Джереми Слэйтер, создатель «Академии "Амбреллы"».



Автор: youtube.com/Marvel Entertainment

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»