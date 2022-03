15 новых телесериалов марта: выбор «Фонтанки»

Ещё один популярный подкаст стал основой для создания телесериала. Речь о проекте популярной подкаст-сети Wondery «Только через мой труп» ( ориг. название — Over My Dead Body). Второй сезон шоу был посвящён криминальному расследованию о том самом Джо Экзотике, о котором Netflix уже снимает свой популярный документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Теперь про Джо Экзотика сняли и для стриминга Peacock — проект «Джо против Кэрол».

«Время триумфа: Взлёт Lakers» / «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty»



Спортивная драма от режиссёра «Игры на понижение» и «Не смотрите наверх»



Где/когда: HBO — с 6 марта 2022



Главный сатирик — критик современной администрации Белого дома в США и прочих составляющих Системы — Адам МакКей — продолжает осваивать новые территории. Медиаимперия HBO запускает новый 10-серийный телепроект — спортивную драму «Время триумфа: Взлёт Lakers» (перевод редакции).

Сюжет строится вокруг не всегда правдоподобного взгляда на историю успеха некогда крутой баскетбольной команды Los Angeles Lakers, которая в 1980-х годах смогла стать чемпионом НБА аж 5 раз. Сценарий создан по мотивам книги Джеффа Перлмана «Время шоу», или по-английски «SHOWTIME» (полное название книги — «SHOWTIME: Magic, Kareem, Riley, and the Lakers Dynasty of the 1980s»). Сериал Адама МакКея мог бы называться так же, если бы уже не существовало аналогичного названия телесети-конкурента HBO — SHOWTIME Networks.

Если вы фанатеете от американского баскетбола и тем более от Los Angeles Lakers и хорошо знаете историю этой команды и её игроков, тогда вам точно будет интересно. А всем остальным новый проект будет любопытен — узнать, что и кто стоит за настоящими успехами в мире профессионального спорта. А судя по сериалу, это не мастерство, а деньги, шантаж, интриги и прочее неспортивное поведение.

В ролях: Джон Си Райли (он играет владельца команды Джерри Басса, который и превратил баскетбольный матч в настоящее спортивное шоу), Джейсон Кларк, Трэйси Леттс, Эдриан Броуди, Джейсон Сигел и другие. Изначально HBO задумывал «Время триумфа» как короткий ретро-мини-сериал, но теперь затеял продолжение в виде истории про возрождение династии и успехов Los Angeles Lakers в начале «нулевых».