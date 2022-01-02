15 лучших телесериалов января: выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из видео/AppleTV+/YouTube Поделиться Поделиться







«Почка»

Драмеди о жажде жизни с Любой Аксёновой

Где/когда: KION — с 1 января 2022

Прямо 1 января стрим-сервис KION явил россиянам драмеди о жажде жизни — «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли (на эту роль актрису утвердили, кстати, даже без проб). Её героиня — инспектор пожарной службы Наталья Кустова. У той в жизни всё хорошо: каждая инспекция заканчивается серьёзным кушем, ради которого она готова продать и родного брата. Девушка искренне думает, что всё в жизни можно купить, и судьба решает её переубедить. На плановом врачебном осмотре выясняется, что ей нужна новая почка, и донора нужно найти всего за три месяца. По закону им может быть только кровный родственник, а никто из них, конечно, не спешит помогать Наташе. Все десять серий зритель будет ломать голову — действительно ли девушка меняется, решая свою проблему, или это её очередная игра.



Над сценарием «Почки» работали молодые петербургские авторы Мария Шульгина (также режиссёр сериала) и Елизавета Тихонова. Шоураннером выступила сама Авдотья Смирнова. В продюсерах — режиссёр «Аритмии» Борис Хлебников. А в остальных ролях: Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова, Алексей Розин, Антон Филипенко, Николай Фоменко и другие



«Предпоследняя инстанция»

Фэнтези-комедия с Ириной Розановой и Павлом Прилучным

Где/когда: Okko — с 1 января 2022

Похоже, в современном российском кино образовался внезапный творческий тандем: Ирина Розанова — Павел Прилучный. Вслед за сериалом про маньяков «Самка богомола», нас ждёт их новый совместный телесериал — фэнтези-комедия «Предпоследняя инстанция».

Зрителям расскажут историю самых обычных людей — Максима (Прилучный) и Валентины (Розанова). Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели — управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев, и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадёт — в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать своё место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.



Ирине Розановой, кстати, нравится подобное звёздное соседство с Прилучным. Фактически вторая слава началась. «Уж не знаю, попала ли наш режиссёр Ольга Акатьева в десятку, соединив нас с «мажором» Прилучным. Но мне очень понравилось! Хотя порой хотелось его прибить, что я иногда делала с большим удовольствием», — призналась актриса.



«Сергий против нечисти»

Инфернальная комедия про священника

Где/когда: KION — с 5 января 2022

Ещё один оригинальный проект стриминга KION — мистический комедийный детектив «Сергий против нечисти», в котором Роман Маякин борется со злом на финансовой основе. Во избежание оскорбления чувств верующих оригинальное название проекта «Отец Сергий» было изменено на «Сергий против нечисти»: KION слишком больно дались последствия с «Пингвинами моей мамы» и антирелигиозными стендапами, поэтому после возникновения соответствующих настойчивых рекомендаций на этот шаг пошли.

Итак, Роман Маякин играет бывшего священника Сергия, отстранённого от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершённые при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от добрых сил в лице Тётушки (вы не поверите, её играет Ирина Розанова) неплохое вознаграждение. Сергий не сторонится земных удовольствий и время от времени попадает в передряги, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова (Лукерья Ильяшенко).

«Триггер»

Максим Матвеев вновь в образе нестандартного психолога

Где/когда: КиноПоиск HD — с 7 января 2022.

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD приготовил на новогодние каникулы сюрприз — свежий 2-й сезон «Триггера», который выйдет на платформе аж за несколько месяцев до премьеры на ТВ. Напомним, что «Триггер» — драма о психологе с неординарным подходом к клиентам и их проблемам.

Артём Стрелецкий — сторонник шоковой терапии. Он считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать, поэтому постоянно провоцирует своих клиентов: не церемонится с ними и намеренно выталкивает из зоны комфорта. Практика Артёма процветает, пока один из его пациентов не заканчивает жизнь самоубийством.

Режиссёром-постановщиком нового сезона стал Игорь Твердохлебов. Вместе с Максимом Матвеевым к своим ролям в новом сезоне также вернутся Светлана Иванова, Роман Маякин, Влад Тирон, Виктория Маслова, Ангелина Стречина, Игорь Костолевский и Данила Воробьев. Также к проекту присоединятся Лена Тронина, Андрей Мерзликин и Сергей Гилев.

«Эйфория» / Euphoria

Самая откровенная подростковая драма десятилетия

Где/когда: HBO / Амедиатека — с 9 января 2022

В начале года стартует и долгожданный свежий 2-й сезон популярной американской подростковой драмы «Эйфория», которая считается must see. Звезда «Дюны» и «Человека-паука» Зендея возвращается к своей роли бунтарки Ру, которая после рехаба пытается привыкнуть к нормальной школьной жизни.

«Эйфорию» принято восхвалять, все хипстеры «вибрируют» по нему, хотя, на самом деле, в нём нет ничего такого, что мы бы не видели раньше. Единственное — все обожают Зендею, поэтому автоматически надо обожать и сам телесериал, снятый вполне себе в традициях качественных телепроектов HBO.

Второй сезон шоу продолжит беспощадно выворачивать наружу все проблемы современных американских подростков.



«Мне плевать, кто вы»

Терапевтически-комедийный телесериал о вреде гиперопеки

Где/когда: ТНТ — с 10 января 2022

Первой комедийной премьерой 2022 года на телеканале ТНТ станет сериал «Мне плевать, кто вы» с молодыми актёрами Денисом Власенко и Варварой Феофановой в главных ролях. Это современная и ироничная история о проблемах молодого поколения, их родителях и первых шагах во взрослой жизни. «Мне плевать, кто вы» расскажет, как можно справиться со своими страхами и комплексами с помощью юмора, друзей и любви.



Сценарий телесериала стал дебютной работой комиков, сценаристок и авторов YouTube-канала «Женский комедийный» Оксаны Мафагел и Елизаветы Варвары Арановой. Вместе с Власенко и Феофановой в сериале снялись Виктор Логинов из сериала «Счастливы вместе» — это его первая после долгого перерыва роль на ТНТ, а также Евгения Дмитриева («Нелюбовь») и Анна Шепелева («Последний министр»).



«Расплата за грехи» / Brazen

Алисса Милано в остросюжетном детективе

Где/когда: Netflix — с 13 января 2022

Netflix не останется в стороне в январе — на VOD-платформе стартует многообещающий детективный телесериал «Расплата за грехи», экранизация одноимённого романа американской писательницы соответствующего жанра Норы Робертс. Книгу издали в далёком 1988 году, а сериал по ней сняли только что, поэтому и события перенесены в наши дни.

Алисса Милано играет автора детективов Грейс Миллер, обладающую феноменальной способностью определять мотив преступления. Ей очень пригодится этот талант, чтобы раскрыть убийство сестры, особенно когда выяснится, что та вела двойную жизнь: днём — обычная школьная учительница, а по вечерам — web-модель. Компанию Алиссе Милано по телесериалу составил Сэмюэл Пейдж в роли детектива полиции Вашингтона.



«Миротворец» / Peacemaker

Бенефис Миротворца из комикс-вселенной DC

Где/когда: HBO Max / Амедиатека — с 13 января 2022

Расширяется не только мультивселенная Marvel, но и её главный конкурент — DC Comics. В середине января на стриминге HBO Max появится новый супергеройский телесериал «Миротворец». Этого персонажа мы наблюдали в недавнем капустнике «Отряд самоубийц: Миссия навылет», и вот теперь у него выходит персональный телесериал. Всё, что нужно знать об этом супергерое, — так это то, что Миротворец — экстремист, который любит мир настолько, что готов ради него убивать.

Сериал, как и полнометражный фильм, снял сам Джеймс Ганн. Из «Отряда самоубийц» мы встретим кое-каких других напарников Миротворца — Джон Экономос в исполнении Стива Эйджи и Эмилия Харкорт, к роли которой вернулась Дженнифер Холлэнд. Среди новоприбывших актёров: Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Чаквуди Ивуджи, Фредди Строма и Крис Конрад. Ну а в главной роли, конечно же, Джон Сина!



«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father

Ситком по мотивам популярного телесериала «Как я встретил вашу маму»

Где/когда: Hulu — с 18 января 2022

С 2005 по 2014 годы на американском телеканале CBS успешно шёл ситком «Как я встретил вашу маму». Прошло 7 лет и стриминговый сервис Hulu заимствовал идею и снял свой ситком только уже про наоборот — «Как я встретила вашего папу».

Сюжет прост до безобразия: Софи и её близкие друзья пытаются узнать, кто они, чего хотят от жизни и как найти свою любовь в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей.

В главной роли звезда детского телесериала «Лиззи Магуайер» — Хилари Дафф, вернувшаяся в лоно большого ТВ. Проект «Как я встретила вашего папу» создали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, известные по работе над телесериалами «Это мы» и «С любовью, Виктор». Также в ролях: Крис Лоуэлл, Дэниел Августин, Джош Пек и Эшли Рейс. Но главная сенсация телесериала — в нём снялась Ким Кэтролл в роли взрослой Софи, отдав таким образом предпочтение данному телесериалу, а не камбэку в «Секс в большом городе», точнее, его продолжению — «И просто так».



«Этерна»

Русский ответ «Игре престолов»

Где/когда: КиноПоиск HD — с 20 января 2022

В конце января мы увидим то, что уже давно называют «нашим ответом» «Игре престолов»: КиноПоиск HD приготовил крупнобюджетный проект в жанре средневекового фэнтези. Эпическая сага по циклу фэнтези-романов Веры Камши «Отблески Этерны» рассказывает о мире Кэртиана, созданном четырьмя богами-творцами, уклад жизни в котором напоминает Европу XVII века. Потомки древних правителей и их вассалов, мистики и церковники ведут ожесточенную борьбу за власть.

Четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов. Свои счеты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла (Денис Нурулин), сына одного из мятежников. Окончив училище оруженосцев Талига, Окделл неожиданно попадает в услужение к своему заклятому врагу. Ракан мечтает занять престол, Окделл — отомстить убийце отца, но их ждет столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой.

В проекте заняты Павел Крайнов, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилёв и многие другие.



«Карамора»

Фэнтези от Данилы Козловского

Где/когда: Start — с 20 января 2022

В битву с «Этерной» вступает «Карамора» — тоже фэнтези-сериал, но уже от конкурента КиноПоиск HD — видеосервиса Start. Альтернативная реальность — дореволюционная Россия начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на всё, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

«Карамора» — первый телесериал Данилы Козловского, в котором он сыграл главную роль и выступил в качестве режиссёра и продюсера. В шоу появятся и реальные исторические личности: государственный деятель Пётр Столыпин, писатель Лев Толстой, поэт Владимир Маяковский, певец Фёдор Шаляпин и даже Григорий Распутин. А на их роли Козловский позвал российских звёзд: Ильдара Абдразакова (Фёдор Шаляпин), Евгения Шварца (Князь Юсупов), Александра Ильина-младшего (Распутин), Александра Ильина-старшего (Толстой), Николая Комягина (Маяковский), Дмитрия Чеботарёва (Граф Дашков) и Бориса Бирмана (Столыпин).



«Озарк» / Ozark

Телесериал про наркотрафик и семейные распри

Где/когда: Netflix — с 21 января 2022

Netflix запускает для своих подписчиков новый 4-й сезон «Озарка», который так долго ждали из-за пандемии. Его общий слоган: «У всего есть последствия». В центре сюжета финансовый консультант Марти Бёрд, который вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение и становится тем, кто отмывает деньги наркомафии, а со временем и вся семейка приобщается к наркотрафику.

В главной роли по-прежнему Джейсон Бейтман, который также выступает режиссёром и продюсером теледрамы. 4-й сезон станет для «Озарка» финальным, а злоключения семьи Бёрд разделят, как обычно, на две части, которые мы будем смотреть в течение всего 2022 года.



«Дом с прислугой» / Servant

Мистический триллер от М. Найта Шьямалана

Где/когда: Apple TV+ — с 21 января 2022

Стриминг Apple TV+ в конце января запускает третий сезон своего популярного оригинального телесериала — мистического триллера «Дом с прислугой». Это один из самых загадочных и камерных сериалов современности. С каждым новым эпизодом история семьи Тёрнеров из Филадельфии становится всё более таинственной — и всё это в пределах одного дома, из которого герои редко выбираются. Создатель сериала «Дом с прислугой» М. Найт Шьямалан называет свой проект масштабной, библейской, но при этом довольно сдержанной и интимной историей.

В новом сезоне «Дома с прислугой» Дороти (Лорен Эмброуз), Шон (Тоби Кеббелл) и Джулиан (Руперт Гринт) продолжат выяснять, что за чертовщина происходит в их доме. При этом Шон и Джулиан постараются отгородить Дороти от тайн дома и того факта, что их воскрешённый сын Джерико был когда-то мёртв. Дороти в любой момент может вспомнить прошлые события, что сильно повлияет на её рассудок. А няня Лиэнн (Нелл Тайгер Фри) будет защищать семью от сектантов Церкви малых святых. На подходе уже 4-й сезон!



«Позолоченный век» / The Gilded Age

Американский аналог «Аббатства Даунтон»

Где/когда: HBO / Амедиатека — с 24 января 2022

Кабельная медиа-империя HBO захотела своё собственное «Аббатство Даунтон» и пригласила британского сценариста Джулиана Феллоуза, который и придумал грандиозный британский телепроект, написать сценарий чего-нибудь исторического и про Америку. Так появился новый сериал «Позолоченный век»!

На дворе 1880-е. Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает из Пенсильвании в Нью-Йорк в дом своих тётушек-традиционалисток. Там она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет. Мариан должна понять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.

Нас ждёт полноценный дебют третьей дочери Мэрил Стрип — Луиза Джекобсон пошла по стопам своих старших сестёр и матери и сыграла главную роль в «Позолоченном веке». В остальных ролях знакомые всё лица: Синтия Никсон, Кристин Барански, Морган Спектор, Кэрри Кун, Таисса Фармига, Дене Бентон, Джек Гилпин, Саймон Джонс, Джинн Трипплхорн, Одра МакДональд, Нэйтан Лейн и Гарри Ричардсон.

Вообще проект «Позолоченный век» находился в разработке 10 лет и задумывался для телеканала NBC, пока в 2018-м не отправился на кабельный HBO. Но чтобы вы окончательно убедились, что нас ждёт американский вариант «Аббатства Даунтон», добавим, что снял «Позолоченный век» режиссёр «Аббатства» — Майкл Энглер.



«Афтепати» / The Afterparty

Детективная комедия про встречу выпускников

Где/когда: Apple TV+ — с 28 января 2022

Под конец января стриминг Apple TV+ порадует очередной сериальной премьерой — криминальной комедией «Афтепати». Это история о загадочном убийстве на встрече выпускников средней школы. События одной ночи показаны глазами нескольких героев.

Режиссёр и сценарист проекта — Кристофер Миллер, который вместе с Филом Лордом снимал «Мачо и ботан», «Человек-паук: Через вселенные», «ЛЕГО Фильм» и многое другое для больших экранов. В главных ролях: Тиффани Хэддиш, Сэм Ричардсон, Илана Глейзер, Бен Шварц, Зои Чао, Дэйв Франко, Айк Баринхолц и Джон Эрли, а также звезда британской комедии «Стас всё сдаст» — Джэми Деметриу.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»