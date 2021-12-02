15 лучших телесериалов декабря: выбор «Фонтанки»

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Ваша честь»

Российская версия хитового израильского телешоу о принципиальном судье

Где/когда: more.tv, со 2 декабря 2021



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







С козырей в начале декабря зайдёт отечественный стрим-сервис more.tv, который снял свою версию нашумевшего сериала «Ваша честь». В центре сюжета — влиятельный и принципиальный судья, чей сын сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Он без колебаний решает отвезти сына в полицию, но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города.



«Ваша честь» основана на одноимённом израильском сериале, отмеченном множеством локальных и международных наград. В прошлом году свет увидела американская адаптация того же формата, главную роль в которой сыграл Брайан Крэнстон. В российской телеверсии главные роли исполнили Олег Меньшиков, Алексей Серебряков и Владислав Миллер.

«Последний министр»

Продолжение комедии абсурда про Министерство перспективного развития РФ

Где/когда: Кинопоиск HD, со 2 декабря 2021



Автор: Кинопоиск Премьеры / YouTube

В начале декабря вернётся Евгений Тихомиров — глава Министерства перспективного развития России. Нашумевший отечественный телесериал в жанре абсурдистской комедии с жёсткой политической сатирой «Последний министр» выходит на второй круг. В новых сериях Тихомиров опять будет поражать страну и народ борьбой с коррупцией, повышением рождаемости, развитием туризма и освоением космоса. В пылу забот о судьбе Отечества Тихомиров (его по-прежнему играет Ян Цапник) не замечает, что за его спиной — настоящий террариум единомышленников, где плетутся интриги, а во вверенном ему министерстве появляется шпион под звучным кодовым именем Котик.



Создатель сериала и его же режиссёр Роман Волобуев признаётся: «Если первый сезон был про невозможность что-то изменить, то второй — по крайней мере, для меня — про возможность». Оценить Россию — страну возможностей — мы сможем вместе с прежними актёрами: помимо Цапника, к своим ролям вернутся Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Софья Лебедева и другие. Из новичков «Последнего министра» — Екатерина Вилкова в роли таинственной аппаратчицы Z, Александра Дроздова как новая стажёрка и Сергей Гилёв в роли оголтелого краеведа и издателя журнала об истории Аляски, который предлагает Викентьеву исправить историческую несправедливость и вернуть территорию России.

«Последний аксель»

Суровая спортивная драма о фигурном катании

Где/когда: Megogo, со 2 декабря 2021



Автор: MEGOGO / YouTube

Потягаться с тяжеловесами российского стриминга решил и медиасервис Megogo, который в начале декабря запускает свой оригинальный телесериал — драму о фигурном катании «Последний аксель». Сюжет незамысловат: после внезапной смерти отца-тирана Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жёсткого тренера и выступить на чемпионате мира по фигурному катанию. Катя хочет победить и получить грант, с помощью которого она и её младшая сестра обретут долгожданную свободу.



Главную роль амбициозной фигуристки из Ульяновска исполняет молодая актриса Ангелина Загребина (буквально на днях с ней вышел веб-сериал о киберспорте «Изи Катка»). Кстати, актрису на эту роль искали целый год: юное дарование должно было не только умело выдавать «МХАТовщину», но и виртуозно кататься на коньках. Также в кадре появится олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который, впрочем, на лёд так и не выйдет, и промелькнёт двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. А Елена Подкаминская сыграет жёсткого тренера (все уже шутят, что это аллюзия на Этери Тутберидзе). Кстати, съёмки телесериала «Последний аксель» проходили в Петербурге.

«КрисТина»

Драма про раздвоение

Где/когда: START, со 2 декабря 2021



Автор: START / YouTube

Видеосервис START продолжает поражать аудиторию смелыми жанровыми экспериментами. На этот раз в начале декабря мы увидим «КрисТину» — любопытный фантастический сериал о раздвоении личности или вроде того.

Сюжет крутится вокруг двух героинь, которые вроде как и один человек. Крис работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром — давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждёт отпуск с её парнем Кириллом. В первый день отпуска все планы девушки летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего, Сергея, который погиб 5 лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаружила не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. Если Сергей не погиб, и 5 лет назад они поженились, кто же из девушек — настоящая Кристина?



Главную роль исполнила Юлия Хлынина, а компанию ей составили Пётр Скворцов, Антон Филипенко, Софья Донианц, Андрей Ургант, Евгения Дмитриева и Максим Радугин.

«Садоводы» / Landscapers

Британская чёрная комедия про чету садоводов от продюсеров «Чернобыля»

Где/когда: HBO, с 6 декабря 2021



Автор: Amediateka / YouTube

Немного передохнём от российских телесериалов: HBO продолжает неравную борьбу с миром стриминга и пытается вернуть себе былое величие. Одна из попыток — долгожданный и отложенный из-за пандемии мини-сериал «Садоводы». Главные роли в нём исполнили Оливия Колман («Корона», «Дрянь») и Дэвид Тьюлис (франшиза «Гарри Поттер»). Они сыграли обычную, казалось бы, пару, которая попадает в эпицентр расследования: в саду возле их дома нашли два трупа (история основана на реальных событиях!). И самое странное, что в саду нашли не просто трупы каких-то там незнакомцев, а тела родителей героини.

Сценарист телешоу Эд Синклер проводил дни напролёт, интервьюируя реальных Сьюзен Эдвардс и Кристофера Эдвардса, которые до последнего настаивали на своей невиновности. Изначально мини-сериал должен был снимать Александр Пэйн, но в итоге режиссёрское кресло занял Уилл Шарп, уже работавший ранее с Оливией Колман над телесериалом «Флауэрсы» для Channel 4. В России «Садоводы» доступны на портале «Амедиатека» с 8 декабря.



«И просто так…» / And Just Like That…

Сиквел «Секса в большом городе»

Где/когда: HBO Max, с 9 декабря 2021



Автор: Amediateka / YouTube

Другую свою важную декабрьскую новинку HBO отправил прямиком на собственный стрим-сервис — с 9 декабря на HBO Max будет доступен сериал «И просто так…», который все гнобили и высмеивали всё лето, пока шли съёмки.

Итак, легендарная Кэрри Брэдшоу решила тряхнуть стариной! Прошло 15 лет после закрытия одного из лучших телесериалов конца 90-х — начала нулевых «Секс в большом городе», и вот теперь мы видим современный Нью-Йорк и прежних подруг — но уже в возрастной категории сильно за 50 и втроём (Кэрри, Миранда и Шарлотта), ибо конфликт между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл достиг вселенского масштаба, поэтому сиквел будет без Саманты. Все долго гадали, как же сценаристы выведут четвёртую подругу из сюжетной линии (все думали, что убьют), но нет — всё оказалось прозаичнее: тему ссоры актрис вплели и в сценарий, в итоге Саманта поссорилась с Кэрри и уехала навсегда в Лондон.



Над 10 сериями «И просто так…» еще до их выхода посмеялись все кому не лень, ибо повторить успех оригинального проекта чудесным женщинам вряд ли удастся. Зато Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон получили каждая по 1 миллиону долларов за серию. Саманту в угоду политкорректности заменили сразу две этнически разнообразные подруги в исполнении Сары Рамирес и Николь Ари Паркер. Из других полюбившихся персонажей мы увидим постаревших героев Джона Корбетта, Криса Нота (куда ж без Мистера Бига), Марио Кантоне, Дэвида Эйгенберга, Эвана Хэндлера и Уилли Гарсона, для которого эта работа стала последней.

На «Амедиатеке» «И просто так…» выйдет уже 10 декабря.

«Солдаут»

Первое российское музыкальное драмеди

Где/когда: PREMIER, с 9 декабря 2021



Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться







И вновь российский телесериал — на этот раз в онлайн-кинотеатре PREMIER. «Солдаут» — это первое российское музыкальное драмеди, которое расскажет о противостоянии молодого рэпера и крупного лейбла с его суровыми законами, становлении настоящего артиста и непрерывной связи культуры прошлого и настоящего.

Главную роль в сериале исполнил Глеб Калюжный, уже ставший полноправной звездой и как актёр, и как рэпер. В «Солдауте» также снялись Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие. В сентябре члены жюри главного фестиваля сериалов России «Пилот» в Иваново вручили проекту «Солдаут» Гран при. Проект также может похвастаться списком камео настоящих музыкантов и других знаменитостей. В их числе: БИ-2, RAM, Thomas Mraz, Карандаш, Лигалайз, Хамиль («Каста»), Илья Найшуллер, Михаил Козырев, Alizade, Тима Ищет Свет, Степан Привезенцев (группа «Залпом»), МС Сенечка, Жак Энтони, Lil Kate и другие.

«Сиси» / Sisi

Историческая телеэпопея

Где/когда: RTL +, с 12 декабря 2021



Автор: RTL + / YouTube

12 декабря немецкий RTL+ запускает новое эпичное историческое телеполотно про всеми любимую австрийскую императрицу Сиси — сериал так и называется «Сиси». Оригинальная костюмная драма RTL + Original — это новый взгляд на жизнь молодой женщины, которая вошла в историю и стала легендой.

В сериале рассказывается история любви двух молодых людей, разрывающихся между личными желаниями и политическим давлением, между властью и уязвимостью. С одной стороны, Элизабет, принцесса Австро-Венгрии, известная как Сиси, прославилась как «самая красивая женщина в Европе», бросила вызов жёстким придворным обычаям, зная, как использовать силу своего внешнего вида для себя и своих идеалов. С другой стороны, Франц Иосиф I, переложивший бремя короны на личные и политические невзгоды, нашёл необычного союзника в лице своей супруги. Сиси и Франца Иосифа воплотили в новом телепроекте дебютантка Доминик Девенпорт и немецкая кинозвезда Янник Шуманн («9 дней без сна», «Центр моего мира», «Шарите»).

«В раю мест нет»

Фантастическая драма про петлю времени

Где/когда: KION, с 15 декабря 2021



Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION Поделиться Поделиться







Отметится в середине декабря своим новым оригинальным проектом и отечественный стрим-сервис KION. Его сериал имеет интригующее название — «В раю мест нет». По сюжету бывшие любовники Андрей и Вика, расставшись, попадают во временную петлю. Всему причиной стал метеорит, свидетелями падения которого оказались герои. Время мистическим образом потекло в другую сторону. У персонажей появился шанс исправить ошибки, которые привели к гибели мужа Вики и исчезновению жены Андрея. Но по «эффекту бабочки» каждый скачок во времени и «правильные» поступки влекут за собой лавину новых проблем.

В главных ролях снялись Артём Ткаченко, Екатерина Вилкова, Анна Старшенбаум и Антон Васильев, звезда сериалов «Хрустальной» и криминальной франшизы про питерского полицейского Павла Семёнова. Снял сериал режиссёр Эдуард Бордуков, постановщик таких спортивных драм, как «Коробка» и «На острие». Сценарий написала Алла Гусева, работавшая над сериалами «Ваша честь», «Возвращение Мухтара», «Всегда говори «всегда». Съёмки проходили в Петербурге и области, в том числе на Финском заливе, сыгравшем свою роль в создании фантастической и в то же время романтичной атмосферы. У нового проекта KION будет две версии: в формате веб-сериала и полнометражного фильма.

«Станция одиннадцать» / Station Eleven

Сай-фай про пандемию

Где/когда: HBO Max, с 16 декабря 2021



Автор: more tv / YouTube

Далее — только о зарубежном. В середине декабря нас ждёт одна из самых ожидаемых цифровых новинок конца года — фантастическая драма «Станция одиннадцать». Это экранизация одноимённого романа-бестселлера Эмили Сент-Джон Мандел, изданного в 2014 году. В это сложно поверить, но в центре внимания — эпидемия загадочного гриппа! 10-серийный мини-сериал отправили в разработку ровно за шесть месяцев до начала пандемии коронавируса!

Итак, человечество не справилось с вирусом: 20 лет спустя гибельной эпидемии труппа странствующих актёров колесит по постапокалиптической Америке, ставит пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенным домах. Актерам предстоит столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озёр.

Шоураннером сериала выступил Патрик Соммервиль, создатель телепроекта «Игрушка для взрослых». В режиссёрских креслах: Хиро Мурай («Атланта»), Хелен Шейвер («Викинги») и Джереми Подесва («Игра престолов»). Каст огромен: Маккензи Девис, Химеш Патель, Дэвид Уилмот, Матильда Лоулер, Филиппина Вельж, Дэниэл Дзоватто, Лори Петти, Набхан Ризван и Гаэль Гарсиа Берналь. В России сериал выйдет на more.tv 17 декабря.

«Ведьмак» / The Witcher

Продолжение эпичного польского фэнтези

Где/когда: Netflix, с 17 декабря 2021



Автор: Netflix Russia / YouTube

Netflix серьёзно взялся за экранизации фэнтези-романов Анджея Сапковского и, несмотря на пандемию, умудрился доснять второй сезон «Ведьмака», имеющий негласный слоган: «Судьба — это монстр». В продолжении приключений Геральт (его по-прежнему играет Генри Кавилл) вместе с принцессой Цири (Фрейя Аллан) возвращается в крепость Каэр Морхен. Там она начнет обучение, чтобы стать ведьмачкой. Закадровый голос Весемира, наставника Геральта, предупреждает Цири о возможной опасности. Судя по всему, возлюбленной Ведьмака Йеннифэр (Аня Чалотра) удалось выжить после событий первого сезона. Она попала в плен к чародейке из Нильфгаарда — Фрингилье (Мими Дивени).

В новых восьми сериях «Ведьмака» также появятся Ким Бодния в роли Весемира и Пол Бкльон в роли Ламберта, учителя Цири. Аджоа Андох сыграет целительницу Неннеке, а Грэм Мактавиш — злодея Дийкстра.

«1883» / «1883»

Исторический приквел «Йеллоустоуна»

Где/когда: Paramount +, с 19 декабря 2021



Автор: SpoilerTV / YouTube

Последние годы мир незаметно обрёл новый крутой телесериал — настоящую семейную драму в лучших ковбойских традициях — «Йеллоустоун», неовестерн от автора «Ветреной реки» Тейлора Шеридана. Четыре сезона герой Кевина Костнера — владелец ранчо — пытается сохранить землю своих предков. На волне успеха стрим-сервис Paramount + решил снять приквел успешного телесериала. Историческая драма получила название «1883».

Как нетрудно догадаться, события разворачиваются в 1883 году, а мы наблюдаем за путешествием семьи Даттонов через Великие равнины в поисках новой жизни. Это была целая эпоха в социальной истории Америки конца XIX века — об этом и сняли новый телесериал.

В главных ролях: Сэм Эллиот, Фэйт Хилл с мужем Тимом МакГроу, а в качестве special guest star отметился Билли Боб Торнтон.

«Море Спокойствия» / Goyoui bada

Суровая корейская драма про космос

Где/когда: Netflix, с 24 декабря 2021



Автор: Netflix Asia / YouTube

Южнокорейских телесериалов и так было хоть отбавляй, а после чумной «Игры в кальмара» к каждому новому релизу — особое внимание. Накануне Рождества в католическом и протестантском мире — 24 декабря — Netflix выпускает новый южнокорейский телепроект и потенциальный хит — фантастический триллер «Море Спокойствия».

Сюжет многообещающий: 2075 год, на Земле заканчивается вода, и группе учёных приходится отправиться на Луну, чтобы забрать важные образцы из заброшенной научной лаборатории. Главные роли исполнили Кон Ю из той самой «Игры в кальмара», Пэ Ду-на («Облачный атлас», «Сочувствие господину Месть») и Ли Джун («Каптони»). Повторит ли «Море Спокойствия» успех пресловутой игры на выживание?

«Книга Бобы Фетта» / The Book of Boba Fett Очередной спин-офф «Звёздных войн»

Где/когда: Disney +, с 29 декабря 2021



Автор: Star Wars / YouTube

На этот раз фанатам «Звёздных войн» приготовили спин-офф спин-оффа. На смену «Мандалорцу» приходит «сольник» Бобы Фетта, посвящённый легендарному охотнику за головами из классической трилогии «Звёздных войн».

По сюжету Боба Фетт захватил дворец Джаббы Хатта на Татуине и занял трон криминального авторитета.

В новом шоу главного героя играет Темуэра Моррисон, он же исполнил роль Бобы в «Мандалорце», а также играл Джанго Фетта в «Атаке клонов» и коммандера Коди в «Мести ситхов». Главную женскую роль исполнила Мин-На Вэнь. Спродюсировал всё, как обычно, Джон Фавро, а режиссёрами выступили Роберт Родригес, Дэйв Филони и даже актриса Брайс Даллас Ховард, поднаторевшая в режиссуре на «Мандалорце».

«Прошлое не отпустит» / Stay Close Драма о секретах

Где/когда: Netflix, с 31 декабря 2021



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Ну и самым последним телесериалом уходящего 2021 года станет британский драматический мини-проект «Прошлое не отпустит», экранизация одноимённого романа-триллера гуру детективов со «спящими убийствами» — американского писателя Харлана Кобена. Ещё в 2018 году успешный автор детективов подписал с Netflix выгодную сделку и продал права на экранизации своих бестселлеров. И вот очередная 8-серийная история на подходе.

В центре сюжета три героини — фотожурналист, мама футболиста и детектив из «убойного» отдела — их жизнь начинает рушиться после того, как всплыло страшное событие из прошлого, о котором они так отчаянно пытались забыть. В ролях: Каш Джамбо, знакомая по популярной юрдраме «Хорошая жена» и «Хорошая борьба», Ричард Армитедж, Джеймс Несбитт, Эдди Иззард и Сара Пэриш.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

