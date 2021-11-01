15 лучших телесериалов ноября: выбор «Фонтанки»

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Инспектор Адам Дэлглиш» / Dalgliesh

Британский детектив во всей красе

Где/когда: Acorn TV — с 1 ноября 2021

Ни месяца без нового добротного британского детектива! Прямо с 1 ноября можно погрузиться в чарующий мир Англии середины 70-х годов прошлого века. Спутниковая телесеть Acorn TV представляет свой новый оригинальный телесериал — криминальную драму «Инспектор Адам Дэлглиш». Знатоки жанра сразу же поняли, о ком идёт речь: Адам Дэлглиш — вымышленный персонаж и главный герой 14 мистических детективных романов британской писательницы Ф. Д. Джеймс (1920 — 2014) (полное имя — Филлис Дороти Джеймс, баронесса Джеймс из Холланд-парка). Свой знаменитый цикл про Дэлглиша она начала в 1962 году и превратилась в ту, которую до сих пор величают «современной Агатой Кристи», ведь общий тираж её произведений составил более 60 миллионов книг.



Странные преступления в английской глубинке поражают полицию ещё со времён Пуаро и мисс Марпл. Но мистер Дэлглиш — не просто полицейский, а ещё и поэт, чьи стихи печатаются с завидной регулярностью, за что тот имеет и определённую популярность. Всё снято в лучших традициях британских телесериалов: от духа эпохи и обстановки 1970-х годов до актёрских работ. Хотя сельскую Англию зачем-то снимали в Северной Ирландии. В главной роли — Берти Карвел, знакомый по телесериалам «Доктор Фостер» и «Сестра».



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Собор»

К 350-летию Петра I

Где/когда: Okko — с 4 ноября 2021

В День народного единства стартует главный отечественный исторический телеблокбастер — драма «Собор». Это совместное производство онлайн-кинотеатра Okko и Первого канала, но первыми шоу увидят именно подписчики стрим-сервиса. Это истории любви и приключений крепостного Ивана Старшова на фоне событий Петровской эпохи. В 1700 году крепостной влюбляется в дочь князя Марию. Что делать молодому человеку с этой бедой? Иван решает сам стать князем! Союз с воровской шайкой, Северная война, обещание Петру I построить собор — Иван станет не только свидетелем масштабных изменений в стране, но и сам внутренне трансформируется. Главные роли в саге исполнили: Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Алексей Бардуков, Ян Цапник, Александр Ильин мл., Максим Аверин (в роли Петра I), Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Александр Коршунов, Никита Тарасов и другие.



Автор: Онлайн-кинотеатр Okko / YouTube

«Везёт»

Трагикомедия с Евгением Цыгановым в роли отзывчивого «трезвого водителя»

Где/когда: IVI — с 4 ноября 2021

Также 4 ноября стартует телесериал-трагикомедия «Везёт». Новый проект IVI Originals рассказывает о бывшем чемпионе мототрека Иване (Евгений Цыганов), который из-за полученной травмы сначала лишился карьеры, а потом, вследствие злоупотребления спиртным, ещё и семьи. Теперь Иван работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Судьбоносной для Ивана становится встреча со Стариком (Владимир Меньшов) на раритетной «Победе». Для Владимира Меньшова эта роль в сериале стала последней в его творческой биографии.

Автор сценария и режиссёр Владимир Щегольков («С днем рождения, Лола!», «Одна любовь на миллион», «Виола Тараканова», «С пяти до семи» и др.) снял душевную историю о парадоксах нашей жизни, где, несмотря на драматические события, всегда находится место для юмора. В проекте также снялись Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Зоя Бербер, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Михаил Полицеймако, Юлия Снигирь и другие.



Автор: IVI онлайн-кинотеатр / YouTube

«Глория» / Glória

Португальский шпионский триллер про агента КГБ

Где/когда: Netflix — с 5 ноября 2021

5 ноября состоится премьера первого португальского телепроекта Netflix — остросюжетной драмы «Глория». 1968 год. Шпионаж, ложь и секреты опутали городок Глория-ду-Рибатежу, где инженер радио «Свободная Европа» использует Холодную войну в собственных целях. Молодой симпатичный парень Жуан Видаль, который родился и воспитывался в непростой семейке, имеющей скрытные связи с португальским фашистским режимом, столкнулся с серьёзным выбором. Испуганному человеку предложили встать на сторону КГБ.

Новый сериал Netflix основан на реальных событиях. В главной роли — Мигель Нуньес.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Декстер: Новая кровь» / Dexter: New Blood

Возвращение легендарного маньяка

Где/когда: SHOWTIME — с 7 ноября 2021

Спустя восемь лет после финала одного из лучших телесериалов начала «нулевых», «Декстер» возвращается в эфир родного американского кабельного телеканала SHOWTIME. События нового 9-го сезона, состоящего из 12 серий, происходят спустя десятилетие после того, что показали в финальной серии (кстати, финал сериала критиковали жёстко и вспоминают об этом до сих пор). В кадре — другой конец страны, вымышленный город Айрон Лейк в штате Нью-Йорк. Майкл С. Холл вернулся к образу Декстера, который работает продавцом в местном супермаркете и встречается опять-таки с тётей-шефом местной полиции (её играет Джулия Джонс). К работе над возрождением сериала привлекли его создателя — Клайда Филлипса, под руководством которого когда-то были сняты первые и лучшие 4 сезона оригинального «Декстера». Из прежних персонажей мы увидим Дженнифер Карпентер, хотя вроде бы её героиня должна быть мертва, а также Джона Литгоу — его герой убийца «Тринити» тоже вернулся с того света. Среди новичков задействованы: Клэнси Браун, Алано Миллер и Джейми Чон.



Автор: Amediateka / YouTube

«В Бореньке чего-то нет»

Первый телесериал от «Квартета И»

Где/когда: START — с 11 ноября 2021

В основе сюжета первого оригинального (естественно, комедийного) телесериала «Квартета И» — классическая история создания кино и творческого кризиса.

Действие разворачивается на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съёмок) нового фильма. Именно в этот вечер члены съёмочной группы не только пьют шампанское и едят салат «Мимоза», но и выплёскивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссёр размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и справиться с творческим и личным кризисом? В главных ролях — понятное дело, весь «Квартет И», а также Максим Виторган и Алексей Агранович с супругой Викторией Толстогановой, которые теперь, кажется, снимаются во всех наших телесериалах.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Ничего страшного»

Интерактивный веб-сериал о травле

Где/когда: экосистема VK — с 11 ноября 2021

11 ноября — День борьбы с кибербуллингом (интернет-травлей), который проводится в России третий год подряд. К этой дате был снят интерактивный веб-сериал «Ничего страшного», который будет выходить на специальной платформе VK, посвящённой противодействию этому явлению — https://kiberbulling.net/, а также на видеоплатформе в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Ничего страшного» состоит из шести эпизодов по 15 минут. Проект будет сопровождаться образовательными материалами, позволяющими получить дополнительные сведения о проблеме буллинга и тем, как с ней справляться. В центре сюжета — история семьи Бегловых. Они переезжают в большой город и сталкиваются с травлей: на работе, в школе, дома и в интернете. Создатели проекта предлагают зрителям с помощью научно-фантастической составляющей — Агента из будущего — вмешаться в жизнь Бегловых, разобраться, с чего начинается агрессия и как можно прервать цепь насилия и спасти героев. Главные роли в сериале исполнили Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев и Ясмина Омерович.



Автор: Добро Mail.Ru / vk.com

«Психиатр по соседству» / The Shrink Next Door

Человек-муравей в роли странного мозгоправа

Где/когда: Apple TV+ — с 12 ноября 2021

Стрим-сервис Apple TV+ не жалеет бюджеты на создание телесериалов со звёздами первой величины. Друг Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») — Пол Радд, которого сейчас помнят, в основном, как исполнителя роли Человека-муравья в киновселенной Marvel, сыграл главную роль в экранизации одноимённого подкаста — драмеди «Психиатр по соседству».

История о причудливых отношениях между психиатром Исааком Хершкопфом (Пол Радд) и его давним пациентом Мартином Марковичем (Уилл Фаррелл) основана на реальных событиях. Сериал рассказывает, как слишком обаятельный Исаак постепенно проникает в жизнь Мартина, переезжает в его дом и даже убеждает своего пациента назначить его главой их семейного бизнеса. Сериал исследует феномен того, как здоровая динамика взаимоотношений между врачом и пациентом постепенно трансформируется в манипуляцию и абьюз. В проекте также принимают участие Кэтрин Хан и Кейси Уилсон. Сняла шоу Джорджия Притчетт («Вице-президент», «Наследники»), а сценарий написали Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь», «В поиске») и Джесси Перец («Блеск», «Девочки»).



Автор: Apple Россия / YouTube

«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown

Криминальная драма про тёмные делишки в маленьком городке

Где/когда: Paramount + — с 14 ноября 2021

VOD-платформа Paramount + тоже заходит с марвеловских козырей — в свой новый мини-сериал она привлекла Соколиного глаза, о котором мы ещё поговорим ниже, а точнее — актёра Джереми Реннера.

«Мэр Кингстауна» — это не спин-офф «Мейр из Исттауна», как может показаться поначалу. Это отдельная полноценная история в жанре криминальной драмы про ситуацию в маленьком американском городке в штате Мичиган — Кингстауне, которым заправляет влиятельная семейка МакКласки. Нетрудно догадаться, что они контролируют всё и вся: от мэра до обычных рабочих. В главных ролях: Джереми Реннер, Дайэнн Уист, Кайл Чандлер и Эмма Лэйрд. Создатель нового телепроекта — Тейлор Шеридан, шоураннер «Йеллоустоуна».



Автор: ONE Media / YouTube

«Шершни» / Yellowjackets

Женская драма про опасных футболисток

Где/когда: SHOWTIME — с 14 ноября 2021

Телесеть SHOWTIME продолжает расширять свою линейку триллеров и драм и среди новинок — оригинальный проект «Шершни». Женская школьная команда по футболу терпит крушение на самолёте в лесах Онтарио. Пока идут поиски, с выживших медленно слезает налёт цивилизации. Из слаженной команды они превращаются в разрозненные кланы каннибалов. Все уже догадались, что создатели нового телесериала вдохновлялись аллегорическим романом «Повелитель мух» Уильяма Голдинга 1983 года. Повествование сериала разделено на «во время авиакатастрофы» и «25 лет спустя», когда выжившие вспоминают то, о чём так и не смогли забыть!

Создатель сериала — сценарист и продюсер теледрамы «По волчьим законам» Джонатан Лиско. Режиссёром выступила Карин Кусама («Время возмездия», «Женский бой»). Ну а в главных ролях — Мелани Лински, Джульетт Льюис, Кристина Риччи и Тони Сайпресс.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Беспринципные»

Комедия от Цыпкина заходит на 2-й круг

Где/когда: Кинопоиск HD — с 18 ноября 2021

Приключения жителей самого дорогого района Москвы продолжаются. Главный герой Славик (Павел Деревянко) по-прежнему путается в своей лжи, Костик с Ирой (Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте) займутся воспитанием сына-подростка, а генерал Хадяков (Николай Фоменко) начнёт ревновать жену (Кристина Бабушкина), занявшуюся духовным воспитанием. Во втором сезоне также снялись Тина Канделаки, Алла Михеева, Алика Смехова и Нонна Гришаева. Над проектом работала прежняя команда: режиссёром выступил Роман Прыгунов, а сценарием занимался писатель Александр Цыпкин, на чьих рассказах основан сериал.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Великая» / The Great

Британская фантасмагория про российскую императрицу Екатерину II

Где/когда: Hulu — с 19 ноября 2021

Уик-энд Дня Благодарения в США будет насыщенным! Среди долгожданных телесериалов, стартующих в это время, и новый второй сезон «Великой» на стрим-сервисе Hulu. Напомним, сюжет «Великой» — вольная интерпретация биографии молодой немецкой принцессы Софии Августы Фредерики, которая выходит за российского императора Петра III и принимает имя Екатерина. Во втором сезоне ожидающая ребёнка Екатерина наконец захватывает российский трон, но сталкивается с проблемами освобождения страны, которая не хочет быть освобождённой. В попытках принести Просвещение в Россию, императрице придётся не только бороться с собственной матерью, мужем и двором, но и добиваться перемен внутри своих союзников.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Эль Фаннинг (Екатерина II) и Николас Холт (Петр III), а Джиллиан Андерсон (Иоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская) появится в двух эпизодах сериала. Сценаристом и продюсером проекта по-прежнему выступает Тони МакНамара («Фаворитка», «Круэлла»). С момента выхода на экраны в 2020 году «Великая» стала хитом среди зрителей и критиков. Сериал был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус» и стал самым успешным зарубежным проектом 2020 года на отечественном стриминге more.tv.



Автор: more tv / YouTube

«Колесо времени» / The Wheel Of Time

Новое эпичное фэнтези

Где/когда: Amazon Prime Video — с 19 ноября 2021

Не останется в стороне от телепиршества вприкуску с индейкой и стрим-сервис Amazon Prime Video. Он угрохал не одну сотню миллионов долларов на создание очередной, но СВОЕЙ «Игры престолов», точнее — телесериала подобных масштабов и сюжетов. Им вроде как должен стать телепроект «Колесо времени» — экранизация цикла литературных произведений американского писателя Роберта Джордана (1948 — 2007), включающего в себя 14 опубликованных романов, написанных в стиле эпического фэнтези. Сюжет таков: в небольшую деревню Эмондов Луг приезжают три чужестранца — пожилой поэт-музыкант Том Меррилин, леди Морейн и её страж Лан. Морейн входит в магический орден «Айз Седай», вместе с попутчиками она ищет Возрождённого дракона. Считается, что он способен объединить народы и избавить мир от тёмных сил.

Телеадаптация одноимённого фэнтези-цикла Роберта Джордана, мир которого состоит из 14 книг, не уступает по детализации «Властелину колец» Толкина. Над сериалом работает Рейф Джадкинс («Агенты «Щ.И.Т.»), а в главных ролях — Розамунд Пайк, Джоша Страдовски и Маркус Рутерфорд. Можно смело начинать смотреть, потому что второй сезон «Колеса времени» уже начали снимать, а Рейф Джадкинс даже настрочил сценарий и на третий сезон, если Amazon решит двигаться дальше.



Автор: Amazon Prime Video / YouTube

«Соколиный Глаз» / Hawkeye

Персональный телесериал про одного из Мстителей — Соколиного Глаза

Где/когда: Disney + — с 24 ноября 2021

Продолжает расширяться и телевселенная Marvel. Легендарный стрелок Клинт Бартон (в его роли вновь Джереми Реннер из первого состава «Мстителей») ушёл на пенсию, но дел всё равно — хоть отбавляй. Он тренирует преемницу — дочь миллионера Кейт Бишоп, которую сыграла Хейли Стайнфелд. Она с детства увлекается стрельбой из лука, поэтому может заменить стареющего супергероя.

В сериале появятся новички киновселенной Marvel, например Флоренс Пью, преемница Скарлетт Йоханссон на посту шпионки с русскими корнями. Над сериалом про Соколиный Глаз работал новичок кинофраншизы — Джонатан Игла, автор и продюсер многих крутых телепроектов от «Безумцев» до «Бриджертонов». В сериале также снялись: Вера Фармига, Линда Карделлини и Алаква Кокс в роли ещё одного нового персонажа комиксов — Эхо, которая станет центровой в спин-оффе телесериала.



Автор: Marvel Entertainment / YouTube

«Седьмая симфония»

Военная драма о создании Седьмой симфонии Шостаковича

Где/когда: Россия 1 — 8 ноября 2021

9 августа 1942 года в переполненном зале Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Концерт и трансляция по радио стали сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в родном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Перед лейтенантом госбезопасности Анатолием Серегиным (Алексей Кравченко) поставлена задача найти и доставить в Дом радио столько музыкантов, сколько необходимо, чтобы концерт состоялся. Эти двое — дирижер и сотрудник НКВД — несмотря на множество противоречий, объединяются и совершают невозможное!

Новый сериал телеканала «Россия 1» снял Александр Котт, а в остальных ролях задействованы: Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов. Съёмки проходили в Петербурге.



Автор: Россия 1 / YouTube

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»