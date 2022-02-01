15 лучших телесериалов февраля: выбор «Фонтанки»

Фото: Скриншот трейлера youtube.com/Hulu Поделиться Поделиться







«Пэм и Томми» / «Pam & Tommy»

История любви и секса Памелы Андерсон и Томми Ли

Где/когда: Hulu — со 2 февраля 2022 года

В основу восьмисерийного телепроекта «Пэм и Томми» легла реальная история о том, как таблоиды опубликовали интимное видео из медового месяца знаменитой фотомодели и актрисы Памелы Андерсон и ударника из «Mötley Crüe» Томми Ли. Сценаристы основывались на статье журнала «Rolling Stone», опубликованной в 2014 году, — она анализировала мемуары Томми Ли под названием «Tommyland». Режиссёром выступил постановщик нашумевшей спортивной драмы «Я — Тоня» Крэйг Гиллеспи, а среди продюсеров числится голливудская суперзвезда Сет Роген в роли Рэнда Готье, который и слил скандальный ролик звёздной пары. Ну а Памелу Андерсон и Томми Ли на экране изобразили Лили Джеймс и Себастиан Стэн.



Сама Памела Андерсон, как рассказывают её друзья, огорчена сериалом и считает его «дешёвой подделкой».



Автор: youtube.com/Hulu

«И снова здравствуйте!»

Чёрная комедия про бывшего решалу

Где/когда: ivi — со 2 февраля 2022 года

В начале последнего зимнего месяца онлайн-кинотеатр ivi выпустит забавную премьеру — чёрную комедию с криминальным налётом «И снова здравствуйте!». Новый проект в 10 сериях расскажет о приключениях бандита по имени Борис. Он — «решала», в круг его «обязанностей» входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую, но это не по нраву его боссам. От Бориса избавляются, но вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. С помощью студента-медика главный герой хочет докопаться до истины — как так получилось, что его убили?

Режиссёром и автором сценария новой оживляющей и жизнеутверждающей комедии выступил Егор Чичканов, работавший над популярными картинами «Ёлки новые» и «Ёлки последние», а также сериалом «Совершенно летние». В главных ролях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков и Павел Чинарев.



Автор: youtube.com/IVI онлайн-кинотеатр

«В городе убийств» / «Murderville»

Криминальная комедия про чудаковатого полицейского

Где/когда: Netflix — с 3 февраля 2022 года

Ещё одна криминальная комедия — правда, американская и на Netflix — стартует в начале февраля: «В городе убийств». В центре сюжета — чудаковатый детектив Терри Сиэтл, который приглашает ни о чём не подозревающих знаменитостей расследовать серию убийств в импровизационной комедии о преступлениях.

«В городе убийств» — американский ремейк британской телекомедии «Убийство в Саксессвиле», получившей премию BAFTA. Netflix перенёс почти досконально основной концепт шоу: приглашённые знаменитости не получали сценарий до начала съёмок и для них расследования убийств, многие из которых основаны на реальных уголовных делах, шли не просто в состоянии полнейшей импровизации, но и максимально приближенными к реальной жизни.

Главную роль — того самого чудаковатого полицейского — играет Уилл Арнетт, ну а special guest stars — Кумэйл Нанджиани, Конан О’Брайен, Энни Мёрфи, Кен Жонг, Маршон Линч и даже Шэрон Стоун.



Автор: youtube.com/Netflix

«Под подозрением» / «Suspicion»

Ума Турман в ремейке израильского триллера

Где/когда: Apple TV+ — c 4 февраля 2022 года

Ума Турман вновь на телеэкране — на этот раз в британской версии рейтингового израильского телесериала в жанре криминального триллера «Под чужим флагом», который стартовал в 2014 году и до сих пор в эфире. Восьмисерийная адаптация для Apple TV+ получила название «Под подозрением».

Сюжет таков: четверых рядовых англичан обвиняют в похищении сына главы крупного американского медиахолдинга (её-то и играет Ума Турман). Им приходится спешно, отчаянно отстаивать свою невиновность, но кто поверит в то, что они говорят правду? В ролях: Кунал Нэйэр, Ноа Эммерих, Джорджина Кэмпбелл и другие.



Автор: youtube.com/Apple TV+

«Номинация»

Самый личный телесериал Надежды Михалковой

Где/когда: OkkO — с 7 февраля 2022 года

А 7 февраля состоится онлайн-премьера одного из самых ожидаемых российских телепроектов февраля — драмы с явно автобиографическими мотивами и дебютного телесериала Надежды Михалковой «Номинация». Создатели называют четырёхсерийный фильм проектом о семейных ценностях и современном российском кино.



В центре сюжета оказывается семья покойного советского драматурга и режиссёра Алексея Истомина: дочери Вера, Татьяна и их мать Агафья Александровна. Чтобы спасти остатки своей репутации, Вера, младшая представительница крупной кинематографической династии, берётся снимать халтурный заказной фильм. Однако неожиданно для неё самой этот фильм становится главным в жизни.

Надежда Михалкова называет «Номинацию» самым личным проектом, в котором зритель даже без пояснений сможет считать массу параллелей. Она сама придумала идею сериала, села в режиссёрское кресло и сама же сыграла главную героиню. На помощь она позвала старшую сестру — Анну Михалкову, ну а в роли матери — «железная леди сцены» 81-летняя Людмила Максакова.



Фото: скриншот трейлера youtube.com/ Онлайн-кинотеатр Okko Поделиться Поделиться







«Изобретая Анну» / «Inventing Anna»

История русской аферистки в Нью-Йорке

Где/когда: Netflix — с 11 февраля 2022 года

Эту новинку Netflix станут смотреть и обсуждать абсолютно все преданные читатели телеграм-каналов «НЕБОЖЕНА», «Героиня Татлера», «Антиглянец» и иже с ними. Шустрый стриминговый сервис и влиятельнейшая телепродюсер Шонда Раймс, подарившая миру «Анатомию страсти» и «Бриджертонов», сняли по горячим следам историю величайшей аферистки наших дней. И да, она — русская!



История прогремела несколько лет назад: уроженка Домодедово Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за наследницу немецкого миллиардера, брала многомиллионные кредиты по поддельным документам и несколько лет отлично жила за чужой счёт и под чужим именем — Анна Делви. Ей удавалось бесплатно селиться в 5-звёздочные отели, с пустым кошельком организовывать вечеринки с местными селебами и брать огромные суммы в долг у новых знакомых, придумывая истории о внезапно заблокированной карте. В итоге Анна отсидела 4 года за мошенничество. Вышла в прошлом году и сразу начала придумывать новые бизнес-идеи. Сорокина получила от Netflix 320 тысяч долларов за права на экранизацию собственной успешной биографии. Но гонорар ушёл на выплаты пострадавшим от её махинаций. В основу сценария положили статью-расследование американской журналистки Джессики Пресслер из «New York Magazine». Главную роль в телесериале «Изобретая Анну» сыграла Джулия Гарнер из «Озарка».



Фото: Скриншот трейлера youtube.com/Netflix Поделиться Поделиться







«Бель-Эйр» / «Bel Air»



Ремейк ситкома с Уиллом Смитом, но без Уилла Смита

Где/когда: Peacock — с 13 февраля 2022 года

Чем хорошо иметь собственный стрим-сервис — можно бесконечно перезапускать свои классические телесериалы. Этому тренду следует и NBC, отправляющий на свою VOD-платформу Peacock некогда культовые проекты прошлого. Очередная участь быть расконсервированным и перезапущенным постигла ситком начала 90-х — «Принц из Беверли-Хиллз», где блистал начинающий ещё тогда актёр Уилл Смит. Кстати, сериал в эфире NBC продержался шесть сезонов, его с успехом показывали в России (правда, зачем-то настоящее название оригинала про район Лос-Анджелеса Бель-Эйр переделали на Беверли-Хиллз — ну да ладно!).

В 2019 году фанаты ситкома выпустили самодельный фильм о том, что было бы, если бы герой Уилла Смита, тот самый принц, оказался в тогдашнем Лос-Анджелесе, а ситком превратился бы в драму. Фильм-пародия стал популярен как вирусный ролик на Youtube. И тогда-то голливудские телепродюсеры смекнули, что пора вытаскивать ситком из пыльных сундуков и перезапускать. Так появился свежий «Бель-Эйр».

Шоураннером версии 2022 года стал автор того самого вирусного ролика — Морган Купер, кстати, друг Уилла Смита, который выступил исполнительным продюсером новейшего драмеди. Ну а главная роль досталась дебютанту Джабари Бэнксу. Его дядю и тётю, в чей роскошный особняк в Бель-Эйр переезжает герой из Западной Филадельфии, сыграли Адриан Холмс и Кассандра Фриман.



Автор: youtube.com/Will Smith

«Семейный брак» / «State of the Union»

Интеллектуальная комедийная мелодрама о семейных узах

Где/когда: Sundance Now — с 14 февраля 2022 года

Настоящий подарок ко Дню всех влюблённых — долгожданный и отложенный из-за пандемии второй сезон отличного комедийного сериала про брак от интеллектуально-юмористического телеканала Sundance. Правда, теперь сериал превратился в антологию, ибо изначально его авторы Ник Хорнби и Стивен Фрирз задумывали свой проект как мини-сериал без продолжения, однако его успех вынудил телебоссов развивать историю дальше.

Свежий сезон «Семейного брака» будет с другими персонажами и на другую тему, но Хорнби и Фрирз сохранили основной концепт. На этот раз мы станем свидетелями развода двух людей, проживших в браке долгое время. События разворачиваются уже не в английском пабе, а в американской кофейне где-то в Коннектикуте. Герои Патрисии Кларксон и Брендана Глисона постоянно встречаются на 10-минутные обсуждения своего бракоразводного процесса, и водоворот искромётных диалогов и происходящего вокруг растянул встречу аж на 10 серий.



Автор: youtube.com/SundanceTV

«Удивительная миссис Мейзел» / «The Marvelous Mrs. Maisel»

Лучшая комедия о стендапе наших дней

Где/когда: Amazon Prime Video — с 18 февраля 2022 года

Наконец-то 18 февраля возвращается «Удивительная миссис Мейзел» с новым, четвертым сезоном. Если из-за пандемии вы забыли, что это вообще такое, то кратко напомним, что в центре сюжета — молодая замужняя миссис Мейзел из Нью-Йорка середины 50-х годов ХХ века — времени, когда радикальный феминизм был уголовно наказуемым преступлением. Миссис Мейзел хочет свободы от прежних патриархальных предрассудков и, самое главное, славы и богатства, поэтому она становится популярной стендапщицей.

События нового сезона разворачиваются уже в 1960 году, а значит, Америка на пороге грандиозных перемен! В главных ролях по-прежнему Рейчел Броснахэн и Алекс Борштейн. Новичками сериала стали Кэйли Картер и ветераны «Девочек Гилмор» — Келли Бишоп и Майло Вентимилья.



Фото: Скриншот youtube.com/Amazon Prime Video Поделиться Поделиться







«Разделение» / «Severance»

Триллер об офисном пространстве

Где/когда: Apple TV+ — 18 февраля 2022 года

Ещё одна многообещающая новинка Apple TV+ — триллер «Разделение». Сюжет — устрашающий даже для сай-фая. Руководство компании Lumen Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую хирургическим путём рабочие воспоминания от обычных. Хелли соглашается на процедуру, но начинает сомневаться в правильности своего выбора. А с появлением вне работы загадочного коллеги начинаются поиски правды о том, что происходит в офисе.

Продюсером и режиссёром «Разделения» стал голливудский актёр Бен Стиллер, давно подсевший на производство качественных мини-сериалов. В главных ролях: Адам Скотт, Патриша Аркетт, Джон Туртурро, Кристофер Уокен, Дичен Лакмэн, Зак Черри, Майкл Чернус, Джен Таллок и Бриттани Лоу.



Автор: youtube.com/Apple Россия

«Закон и порядок» / «Law & Order»

Возвращение культового процедурала

Где/когда: NBC — 24 февраля 2022 года

А вот эта февральская премьера — довольно странная, ибо жанр процедурала умер вместе с эфирным ТВ. Американский национальный телеканал NBC или решил поиграть на ностальгии своей аудитории 55+, или, наоборот, предпринять попытку возродить классику: в его эфир возвращается тот самый легендарный полицейский сериал, который в начале 90-х заслужил статус «культового». Он продержался в эфире 20 сезонов, получив кучу спин-оффов и настоящую телефраншизу. И вот мы снова видим «Закон и порядок». Его создатель Дик Вульф вновь отвечает за всё, а значит, мы вновь будем следить за трудовыми буднями детективов, работающих в нью-йоркском «убойном» отделе полиции, и прокуроров суда.

В главных ролях — новые лица: Хью Дэнси, Камрин Менхейм и Джеффри Донован. Из оригинального телесериала вернутся на экраны герои Энтони Андерсона (тот самый детектив Кевин Бернард) и Сэма Уотерстона (прокурор округа Джек МакКой, куда ж без него!).



Автор: youtube.com/TV Promos

«Викинги: Вальхалла» / «Vikings: Valhalla»

Спин-офф легендарных «Викингов»

Где/когда: Netflix — 25 февраля 2022 года

После того как Netflix купил права на исторический телесериал «Викинги» у телеканала History, сразу же было заявлено, что он получит продолжение в виде полноценной франшизы. И вот выходит первый спин-офф «Викинги: Вальхалла». С событий финала оригинального сериала прошло 100 лет, и теперь нас ждёт рассказ о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства.

Netflix сразу заказал 24 серии, которые будут разделены на несколько сезонов. Первые 8 серий мы увидим 25 февраля. В главных ролях: Сэм Корлетт (он играет того самого Лейфа Эрикссона Счастливого — древнескандинавского исследователя из Исландии начала XI века. Считается, что он был первым европейцем, ступившим на континентальную часть Северной Америки, примерно за пять столетий до Христофора Колумба), Лаура Берлин и Брэдли Фригард.



Автор: youtube.com/Netflix Russia

«Убивая Еву» / «Killing Eve»

Финал истории о противостоянии тётенек из британской разведки с русской киллершей

Где/когда: BBC America / Amediateka — 27 февраля / 28 февраля 2022 года

В конце февраля мы увидим новый сезон сериала «Убивая Еву», снятого по циклу романов Люка Дженнингса. Киллер-психопатка с русскими корнями Вилланель по-прежнему убивает и убегает от MI5, в которой ей не даёт покоя агент-аналитик Ева Поластри. Остроумный шпионский триллер, нарушающий законы жанра, считается образцом для подражания, а исполнительницы главных ролей Джоди Комер и Сандра О просто идеальны в своих амплуа. Увы, сильно задержанный из-за пандемии четвертый сезон «Убивая Еву» станет последним в связи с тем, что Джоди Комер вошла в касту новых звёзд Голливуда и большого кино и на родной телесериал времени ей теперь не хватает, поэтому было принято решение проект закрыть. За финальный сезон отвечает Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».

Автор: youtube.com/Amediateka

«Super Pumped: Битва за Uber» / «Super Pumped: The Battle for Uber»

История создания Uber

Где/когда: SHOWTIME — 27 февраля 2022 года

Большая премьера в эфире американской кабельной телесети SHOWTIME — в конце февраля стартует «Super Pumped», сериал-антология, каждый сезон которого будет посвящён истории успеха определённой компании. Первый сезон расскажет о такси-агрегаторе Uber и его основателе Трэвисе Каланике. В основу шоу лёг одноимённый бестселлер журналиста «New York Times» Майка Айзека, изданный в 2019 году. «Super Pumped: Битва за Uber» покажет, как амбициозный и предприимчивый мужчина строил свой бизнес и привлекал к нему влиятельных партнёров, а потом спровоцировал забастовки алчных таксистов по всему миру, которые не хотели, чтобы их доходы подкосило какое-то приложение-агрегатор.

Постановкой занимаются Брайан Коппельман, Бет Шактер и Дэвид Левиен, работавшие над сериалом «Миллиарды», и Аллен Култер из «Сопрано». В главной роли — Джозеф Гордон-Левитт, а компанию ему составят Ума Турман в роли Арианны Хаффингтон (соосновательница и бывший главный редактор «The Huffington Post»), Кайл Чандлер, Элизабет Шу и Керри Бише.



Автор: youtube.com/SHOWTIME

«Технарь»

Криминальный боевик про русских айтишников и бандитов

Где/когда: KION — середина февраля 2022 года

Главный герой сериала «Технарь» — талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова. Это успешный молодой человек, у которого в жизни явно идёт белая полоса: счастливая семья, большой загородный дом, надёжные друзья, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова высоко ценят и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Словом, герою можно только позавидовать. Но однажды идеальный мир Одинцова рассыпается на части. Неожиданно Ирину, супругу Одинцова, похищают неизвестные — злоумышленники пробираются в его дом, обойдя все системы безопасности. Таинственный антагонист, возглавляющий похитителей, быстро выходит с героем на связь. Теперь Одинцов — пешка в руках злодея. Узкопрофильные знания программиста по технологическим операциям оказываются в «плену». Чтобы сохранить жизнь жены и ребёнка, Одинцов вынужден делать всё, что прикажет заказчик.

«Технаря» режиссёра Душана Глигорова ждали ещё в 2019 году, но к зрителю он не вышел. KION подобрал этот проект после удачи другого проекта этого автора — «Хрустальный».



Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Фото: пресс-служба KION Поделиться Поделиться







Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

