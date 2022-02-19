Дневник Олимпиады: «Водка в отеле русских» и скандальное судейство в фигурном катании

Ночные посиделки Клэбо
Утро в Пекине началось с бодрящих -16 и сильного ветра. Как сказал комментатор Губерниев в прямом эфире, лыжников на разминке сдувало: «Они в обратную сторону едут».
https://twitter.com/MatchTV/status/1494902057014218753?s=20&t=VkFGUVQUGJWH1ZE2MrZEkw
⚡️ Лыжный марафон сокращен и отложен из-за жуткого ветра 🌬— Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022
Время олимпийского мужского старта официально перенесено на час (10:00 мск), а дистанция урезана с 50 до 30 км ⏰
📹 Михаил Гончаров/Матч ТВ pic.twitter.com/HgrlhL3SwC
В итоге лыжный марафон (50 км) перенесли на час и сократили до 30 км.
Главный соперник российского лыжника Александра Большунова норвежец Йоханнес Клэбо на 50 км точно не собирался выходить. После того как дистанцию сократили, решил всё-таки принять участие. Но ненадолго. Норвежец постепенно отставал от лидеров и через 50 минут после старта гонки окончательно сошел с дистанции.
«Я не спал позапрошлую ночь совсем. Большие проблемы с животом, не знаю, что такое. В последние сутки я провел больше времени в туалете, чем спал. С утра разговаривал с врачом, что не побегу 50 км. Но дистанцию сократили до 30 км, и я не удержался. Однако это не сработало», — позже объяснял Клэбо.
Золотые штиблеты
Большунов же лидировал всю гонку и в итоге выиграл третью золотую медаль Пекина-2022. Серебряным медалистом стал еще один россиянин — Иван Якимушкин. Бронзу получил соотечественник Клэбо — Симен Крюгер.
После победы Большунов устроил настоящий перформанс: раскланялся зрителям, а на награждение надел позолоченные ботинки.
Большунов переплавил медали в золотые ботинки? 😳😳😳— Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022
Первые слова нашего короля. Рассказал историю обуви и передал привет любимой Ане 😍
Лучший 👏👏👏
🎙 @AndrewRomanov33 pic.twitter.com/DqpPb35yFo
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе устроила танцы.
Неожиданный респект прилетел Большунову из Норвегии.
«Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силён. Мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка», — заявил в эфире норвежского телевидения двукратный олимпийский чемпион, тринадцатикратный чемпион мира Петтер Нортуг.
Большунов выиграл на Олимпиаде в Пекине три из пяти российских золотых медалей. Не зря его было решено сделать знаменосцем на церемонии закрытия.
Вопросы без ответов
От произвольной программы спортивных пар хотелось большего экшена. Но в итоге расстановка сил никак не изменилась по сравнению с короткой программой. Победили китайцы
«Когда увидели оценки, испытали шок. 141 балл за произвольную мы набирали еще три года назад, когда только вышли из юниоров. Считаем, что нам не просто недодали сегодня, а позорно недодали. Да, была одна помарка, но есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, почему за поддержку в короткой программе нам поставили третий уровень, а на чемпионате мира в Стокгольме за точно такое же исполнение этого элемента мы получили четвертый уровень? Причем и там, и здесь работали одни и те же судьи. Почему они посчитали, что на Олимпиаде нужно оценивать фигуристов по-другому, мы не знаем. Для нас сегодня чемпионы — это Женя Тарасова и Володя Морозов. Да, китайцы выполнили сложнейшую четверную подкрутку, но при этом они грубо ошиблись на прыжке», — заявил Дмитрий.
Действующие чемпионы мира Мишина и Галлямов тоже довольно неожиданно стали лишь третьими.
«Однозначно это «ура, бронза!», а не «еще бронза». Мы рады этой медали. Это мотивация. Она тяжело далась. Даже просто попасть на Олимпиаду было бы праздником, а выиграть две медали — невероятно», — сказал Галлямов.
Казалось, что Тарасов и Морозова уже вышли в тираж, но переход в группу Этери Тутберидзе сотворил с ними волшебство. Они всего на полбалла уступили гениальному прокату китайцев.
«Мы попросились к Этери Георгиевне, она нас взяла, несмотря на то, что у нее много девочек, нацеленных на пьедестал, и уделяла нам время. Это большая ее заслуга, что она организовала команду тренеров. Нам повезло, что мы попали к ней», — заявил Морозов.
Конечно, у Мишиной и Галлямова есть золото командного турнира, но тут всё будет зависеть от того, чем закончится дело Камилы Валиевой.
Гений из Словакии
В матче за бронзовую медаль хоккейного турнира произошла сенсация. Словаки, про которых многие вообще уже забыли как о хоккейной стране, разгромили сильных шведов со счетом 4:0. Эта олимпийская медаль стала для них первой в истории. Одним из ведущих игроков Словакии стал 17-летний Юрай Слафковски. Всего он настрелял в олимпийском турнире семь шайб, в том числе одну — в решающей игре со Швецией. У Слафковски есть все шансы стать лучшим снайпером Олимпиады.
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за золото в последний день Олимпиады, 20 февраля. Начало трансляции на Первом канале в 7:10 по московскому времени.
Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»