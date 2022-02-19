Дневник Олимпиады: «Водка в отеле русских» и скандальное судейство в фигурном катании

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Поделиться Поделиться







Ночные посиделки Клэбо

Утро в Пекине началось с бодрящих -16 и сильного ветра. Как сказал комментатор Губерниев в прямом эфире, лыжников на разминке сдувало: «Они в обратную сторону едут».



https://twitter.com/MatchTV/status/1494902057014218753?s=20&t=VkFGUVQUGJWH1ZE2MrZEkw



⚡️ Лыжный марафон сокращен и отложен из-за жуткого ветра 🌬



Время олимпийского мужского старта официально перенесено на час (10:00 мск), а дистанция урезана с 50 до 30 км ⏰



📹 Михаил Гончаров/Матч ТВ pic.twitter.com/HgrlhL3SwC — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

В итоге лыжный марафон (50 км) перенесли на час и сократили до 30 км.

Главный соперник российского лыжника Александра Большунова норвежец Йоханнес Клэбо на 50 км точно не собирался выходить. После того как дистанцию сократили, решил всё-таки принять участие. Но ненадолго. Норвежец постепенно отставал от лидеров и через 50 минут после старта гонки окончательно сошел с дистанции.



«Я не спал позапрошлую ночь совсем. Большие проблемы с животом, не знаю, что такое. В последние сутки я провел больше времени в туалете, чем спал. С утра разговаривал с врачом, что не побегу 50 км. Но дистанцию сократили до 30 км, и я не удержался. Однако это не сработало», — позже объяснял Клэбо.

Золотые штиблеты

Большунов же лидировал всю гонку и в итоге выиграл третью золотую медаль Пекина-2022. Серебряным медалистом стал еще один россиянин — Иван Якимушкин. Бронзу получил соотечественник Клэбо — Симен Крюгер.

После победы Большунов устроил настоящий перформанс: раскланялся зрителям, а на награждение надел позолоченные ботинки.



Большунов переплавил медали в золотые ботинки? 😳😳😳



Первые слова нашего короля. Рассказал историю обуви и передал привет любимой Ане 😍



Лучший 👏👏👏



🎙 @AndrewRomanov33 pic.twitter.com/DqpPb35yFo — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе устроила танцы.



Неожиданный респект прилетел Большунову из Норвегии.

«Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силён. Мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка», — заявил в эфире норвежского телевидения двукратный олимпийский чемпион, тринадцатикратный чемпион мира Петтер Нортуг.



Большунов выиграл на Олимпиаде в Пекине три из пяти российских золотых медалей. Не зря его было решено сделать знаменосцем на церемонии закрытия.

Вопросы без ответов

От произвольной программы спортивных пар хотелось большего экшена. Но в итоге расстановка сил никак не изменилась по сравнению с короткой программой. Победили китайцы Вэньцзинь Суй / Цун Хань с результатом 239,88 балла. Совсем чуть-чуть от них отстали москвичи Евгения Тарасова / Владимир Морозов (239,25), бронза ушла петербургской паре Анастасия Мишина / Александр Галлямов . Еще одни представители Петербурга Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли обидное для себя четвертое место (220,50), хотя могли рассчитывать и на большее. Сначала казалось, что на их настроение эта неудача не повлияла: ребята улыбались и обнимались. Но потом Козловский всё-таки выступил.

«Когда увидели оценки, испытали шок. 141 балл за произвольную мы набирали еще три года назад, когда только вышли из юниоров. Считаем, что нам не просто недодали сегодня, а позорно недодали. Да, была одна помарка, но есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, почему за поддержку в короткой программе нам поставили третий уровень, а на чемпионате мира в Стокгольме за точно такое же исполнение этого элемента мы получили четвертый уровень? Причем и там, и здесь работали одни и те же судьи. Почему они посчитали, что на Олимпиаде нужно оценивать фигуристов по-другому, мы не знаем. Для нас сегодня чемпионы — это Женя Тарасова и Володя Морозов. Да, китайцы выполнили сложнейшую четверную подкрутку, но при этом они грубо ошиблись на прыжке», — заявил Дмитрий.



Действующие чемпионы мира Мишина и Галлямов тоже довольно неожиданно стали лишь третьими.

«Однозначно это «ура, бронза!», а не «еще бронза». Мы рады этой медали. Это мотивация. Она тяжело далась. Даже просто попасть на Олимпиаду было бы праздником, а выиграть две медали — невероятно», — сказал Галлямов.

Казалось, что Тарасов и Морозова уже вышли в тираж, но переход в группу Этери Тутберидзе сотворил с ними волшебство. Они всего на полбалла уступили гениальному прокату китайцев.

«Мы попросились к Этери Георгиевне, она нас взяла, несмотря на то, что у нее много девочек, нацеленных на пьедестал, и уделяла нам время. Это большая ее заслуга, что она организовала команду тренеров. Нам повезло, что мы попали к ней», — заявил Морозов.

Конечно, у Мишиной и Галлямова есть золото командного турнира, но тут всё будет зависеть от того, чем закончится дело Камилы Валиевой.

Гений из Словакии

В матче за бронзовую медаль хоккейного турнира произошла сенсация. Словаки, про которых многие вообще уже забыли как о хоккейной стране, разгромили сильных шведов со счетом 4:0. Эта олимпийская медаль стала для них первой в истории. Одним из ведущих игроков Словакии стал 17-летний Юрай Слафковски. Всего он настрелял в олимпийском турнире семь шайб, в том числе одну — в решающей игре со Швецией. У Слафковски есть все шансы стать лучшим снайпером Олимпиады.



Сборная России сыграет с Финляндией в матче за золото в последний день Олимпиады, 20 февраля. Начало трансляции на Первом канале в 7:10 по московскому времени.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

