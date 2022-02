Охота за мэром Собчаком. Документальный мини-детектив

«Внезапное и стремительное восхождение Собчака к власти косвенно обязано американскому правозащитнику Мартину Лютеру Кингу. Выступая во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР в январе 1989 года, Собчак начал свою речь со слов «Я тоже мечтаю...» (Каждый абзац исторической речи Мартина Лютера Кинга начинался словами «I have a dream...».)



В заявке я написала также, что впервые за семьдесят пять лет в России к верхнему эшелону власти пришёл политический деятель, хорошо говорящий по-русски. Конечно, Ленин был прекрасно образован, но говорил заумно и сильно картавил. С одной стороны, это могло быть данью его дворянскому происхождению, с другой стороны, у простого человека возникали обоснованные подозрения: уж не еврей ли он?



Архивные материалы, обнаруженные Мариэттой Шагинян и обнародованные Говорухиным в фильме «Россия, которую мы потеряли», подтвердили эти смутные догадки.



У Сталина был акцент — густой, как геркулесовая каша.



Словарный запас Хрущёва состоял из 150 слов, половина которых были матерными.



Брежнев не произносил половины согласных русского алфавита. Вспомним хотя бы его «сосиски сраные», что в переводе на русский означало «социалистические страны».



Горбачёв не произносит букву «Г», заменяя её мягким южнорусским, или украинским «X». Это-то ладно, но он, выпускник Московского университета, не в состоянии коротко и логично изложить свои мысли. Они ползут, бесконечно, как фарш из мясорубки. Западные поклонники Горбачёва до сих пор не подозревают об этой особенности, потому что его водянистые речи, синхронно переводимые на иностранные языки классными профессионалами, звучали в мировом эфире вполне достойно.



Ельцин говорил дубовым языком, пропитанным номенклатурными штампами.



В отличие от них Собчак обладал богатым словарным запасом и говорил на действительно «великом и могучем». Его блестящие выступления в Верховном Совете, остроумные реплики и разящие аргументы, доводили до слез тогдашнего председателя Совета Министров СССР Николая Ивановича Рыжкова и напоминали фехтование Д'Артаньяна с уличным мальчишкой.



Редакции понравилась моя заявка, и тогдашний главный редактор Vanity Fair Тина Браун пригласила меня на интервью.



«Про то, как ваши вожди владеют русским языком, вы подметили интересно, — сказала Tина, — американский журналист вряд ли докопался бы до этого». Ей также понравилось сравнение советского политического деятеля с негритянским правозащитником: «Ваша идея нам импонирует, похоже, что Собчак и впрямь любопытная фигура, но название «Между Сциллой и Харибдой» никуда не годится. Девяносто девять процентов американцев понятия не имеют, кто такие миссис Сцилла и миссис Харибда. Название должно быть завлекательным и доступным. Мы решили заказать вам статью. Ваша задача — сделать close up Собчака. Вы должны get under his skin, иначе говоря, «влезть ему под кожу». А для этого надо поговорить со множеством людей — бывшими и теперешними его коллегами, политическими противниками, друзьями, врагами, жёнами и любовницами. И, конечно, вы должны встретиться и взять интервью у самого Собчака».



— Никаких проблем, — ответила я, поражаясь собственному нахальству.



— Вы могли бы через неделю вылететь в Петербург?



— Хоть завтра.



— Ну и прекрасно, — сказала Тина. — В добрый час!



Прижимая к груди драгоценный контракт, я вышла на Мэдисон-авеню. Смеркалось. Зажглись фонари. Кружил и вился мокрый снег и, едва достигая тротуара, превращался в грязное месиво. Был конец рабочего дня. Из дверей офисов вываливался народ и, «распушив» зонты, устремлялся к автобусным остановкам. Кстати, зонты под снегопадом я увидела впервые только в Америке. Мы, русские, от снега не спасаемся, мы его приветствуем. Итак, зонты шуршали, сталкиваясь друг с другом. Четырехрядная вереница автобусов, такси и лимузинов, злобно сигналя, застыла в безнадёжной пробке. Казалось, что не то что до Петербурга, до следующего перекрёстка доехать невозможно.



И тут меня охватил ужас. Я не Барбара Уолтерс и не Диана Сойер. У меня нет офиса, нет ассистентов, секретарей и супертелекоммуникаций через сателлиты. Я не знаю никого из правящей петербургской элиты и ни единой души из свиты Собчака. У меня даже нет номера телефона и факса петербургской мэрии. Как добраться до Собчака? С чего начать? С кого начать? Куда звонить? Куда ехать? Вернее, идти?..



Потоптавшись несколько минут на углу Мэдисон и 46-й улицы, я убедилась, что никакой надежды ни на транспорт, ни на решение поставленной задачи у меня нет. Я подняла воротник, втянула голову в плечи и повернула за угол. Мой путь лежал, как всегда, в ресторан «Русский самовар».