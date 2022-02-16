Апероль со вкусом хищений. Прокуратура нашла осадок в коктейле петербургской информатизации

Документ, по данным «Фонтанки», ушел в Смольный в начале февраля и добрался до адресата на прошлой неделе. В преамбуле: мы провели проверку и присмотрелись к полномочиям комитета по информатизации и связи. Так вот: «...на протяжении каждого этапа реализации указанных полномочий допускаются нарушения федерального законодательства».



Как обычно бывает, наиболее весомой частью прокурорского представления является госзаказ. Комитет по информатизации и связи — один из самых капиталоемких в Смольном, не комтранс, конечно, но 30 млрд в год не шутки. И обычный человек со стороны не разберет никогда — разработана ли конкретная информационная система для госнужд, улучшена ли она, используется ли. Это как с дноочисткой петербургских рек: вроде и плывут шаланды с илом и грунтом, а кто их посчитал — попробуй разберись.



Не дождались



Отдельная глава посвящена истории с комплексной информационной системой управления общественным транспортом (КИСУ), которую разрабатывали, да не разработали, оплатив, тем не менее, первые этапы на 300 млн рублей. «Фонтанка» подробно описывала этот сюжет с точки зрения подготовки к транспортной реформе, в которую город в итоге входит на старых, пусть и подкрученных, системах. Подрядчик, НТЦ «Измеритель», до сих пор судится с комитетом, оспаривая одностороннее расторжение контракта, а прокуратуру интересует, почему не подает иск сам Смольный: ведомство ясно видит признаки хищения бюджетных средств со стороны представителей компании и использования служебного положения — со стороны чиновников, а заявления о взыскании убытков нет как нет.



Напомним, транспортный блок, которому и пришлось бы использовать КИСУ, в свое время подавал заявление в МВД о возможном мошенничестве при исполнении контракта, а сам «Измеритель» писал претензии в СМИ по поводу необъективных, с его точки зрения, публикаций. Возможно, текст прокурорского постановления чересчур долго ковался в кузнице надзора, но КиС, вообще-то, подал иск к подрядчику на 306 млн рублей незадолго до Нового года.



Не лучше получилось с еще одной системой, явствует из документа. В 2019 году в городе должен был быть создан Региональный центр обработки данных (РЦОД) — это 4 площадки, на которых и размещаются государственные информационные системы. Соответственно, требовалась специальная система и для управления самим центром — с максимально мурлыкающей аббревиатурой УРРРЦОД. В 2017 году были выполнены два контракта на первые две очереди системы (5,5 млн и 18,3 млн соответственно); подрядчик, естественно, подвед комитета — ГУП ИАЦ. Провели и испытания, но, пишет прокурор, система так и не введена в эксплуатацию а ИАЦ по-прежнему закупает серверные мощности на стороне для размещения того, что планировали прописать в РЦОД.



Системный подход



Это что касается разработки новых систем. Но прокуроров интересуют также и эксплуатация, сопровождение и развитие, то есть повседневная работа комитета и его ГКУ «Управление информационных технологий и связи». Принцип менялся: в 2018 и 2019 годах такое оплачивалось по абонентской схеме, то есть вне зависимости от объема услуг, хотя прокуратура прочла в контрактах иное. Как пример приводят контракт между комитетом и ИАЦ на эксплуатацию системы оказания госуслуг в электронном виде. Судя по СПАРК — 315 млн рублей, все исполнено и закрыто. Одна из частей — восстановление работы программного обеспечения, если что-то стряслось, такие инциденты фиксируются в специальном журнале. Так вот, за весь 2018 год там один такой случай — в июле, его бы только и оплачивать. Однако в актах приемки просто указано: за работу на 198 объектах за 59 дней — 920 тысяч, за 61 день — 950 тысяч, за 153 дня — 2,4 млн. И если брать стоимость нормо-часа из сметы, получается, что 5,7 млн таким образом перечислили необоснованно. То же самое — с восстановлением специального программного обеспечения на 8 млн (услуга формально оказана 15 раз, принято 364), с восстановлением работоспособности всей системы на 7,7 млн (в журнале вообще нет отметок) и несколькими другими строчками.



Здесь звучит неприятное слово «завышение», причем оно относится еще к нескольким контрактам 2018 года по сопровождению систем: каталогизации ресурсов образования (судя по СПАРК, стоимостью в 47 млн), территориальной отраслевой (31 млн), а также управления городским транспортом (21 млн) и оплаты проезда (37 млн), которые как раз должна была заменить КИСУ. Плюс система учета населения (35 млн) и столь популярная зимой система мониторинга работы уборочной техники (17 млн). Всего, считает прокуратура, ущерб бюджету составил не менее 100 млн рублей, и видит здесь состав особо крупного мошенничества.



В 2019–2020 годах подход изменили: теперь уже контракт составляли таким образом, что не оплатить его практически было невозможно. Например, в сопровождении территориальной отраслевой региональной системы в 2019 году (38 млн, заказчиком выступал уже не сам комитет, а управление, говорит СПАРК) ИАЦ берет на себя кучу обязательств, от контроля работоспособности до резервного копирования; но все — по одному разу. «Таким образом, оплата в полном объеме производится даже за единичный факт оказания услуги, вне зависимости от количества обслуживаемых объектов и реальных затрат», — удивляется прокуратура и что-то добавляет про эффективность использования средств.



В 2020 году контракты заключали уже с единственным поставщиком, оплачивали человеко-часы. Правда, не прописан способ пересчета конкретных работ в эти единицы: вот, надо подготовить 10 отчетов по конкретным пунктам — а сколько это в человеко-часах?



Самое близкое — 2021 год. Система снова поменялась, контракты оплачивали по «условным единицам», и даже всевидящее око прокуратуры называет такое ценообразование непрозрачным, что уж говорить про остальных. Два десятка контрактов были расторгнуты. «Фонтанка» прошлась по списку, речь идет опять же о сопровождении различных информационных систем. Выборочный анализ подтверждает выводы прокуратуры: на момент расторжения этих многомиллионных контрактов сумма невыполненных обязательств составляла каждый раз не более 30 тысяч рублей (на самом деле в некоторых случаях — несколько рублей). В представлении это связывают с «исчерпанием» денежных средств, но сложно поверить, что комитет не нашел у себя 27 рублей (настолько недооплачен, к примеру, контракт на систему по ресурсам образования).



Где защита?



Еще один кейс из года прошлого — это вообще не сопровождаемые системы. «Фонтанка» писала о том, как иногда без цифровой опеки оказывается то общественный транспорт, то платные парковки. Но в 2021 году ожидалось появление нового подведа — службы сопровождения программных комплексов, поэтому сперва контракты по целому ряду систем заключали только на первое полугодие. Подведа не случилось, и летом начали экстренно искать подрядчика (заранее известного, но процедура есть процедура), контракты подписали в августе. Соответственно — провал в несколько недель.



Как бы странно ни оплачивались разработка и развитие информационных систем, прокуратуру удивляет, что и результаты не сильно волнуют комитет — в части защиты интеллектуальной собственности. Акты приемки подписываются с подрядчиками без нормальных документов о передаче прав, а права города на базы данных не регистрируются: по 17 государственным информационным системам не зарегистрировано ни одного, по 20 — незначительное количество.

