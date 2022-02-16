Апероль со вкусом хищений. Прокуратура нашла осадок в коктейле петербургской информатизации

Документ, по данным «Фонтанки», ушел в Смольный в начале февраля и добрался до адресата на прошлой неделе. В преамбуле: мы провели проверку и присмотрелись к полномочиям комитета по информатизации и связи. Так вот: «...на протяжении каждого этапа реализации указанных полномочий допускаются нарушения федерального законодательства».
Как обычно бывает, наиболее весомой частью прокурорского представления является госзаказ. Комитет по информатизации и связи — один из самых капиталоемких в Смольном, не комтранс, конечно, но 30 млрд в год не шутки. И обычный человек со стороны не разберет никогда — разработана ли конкретная информационная система для госнужд, улучшена ли она, используется ли. Это как с дноочисткой петербургских рек: вроде и плывут шаланды с илом и грунтом, а кто их посчитал — попробуй разберись.
Не дождались
Отдельная глава посвящена истории с комплексной информационной системой управления общественным транспортом (КИСУ), которую разрабатывали, да не разработали, оплатив, тем не менее, первые этапы на 300 млн рублей. «Фонтанка» подробно описывала этот сюжет с точки зрения подготовки к транспортной реформе, в которую город в итоге входит на старых, пусть и подкрученных, системах. Подрядчик, НТЦ «Измеритель», до сих пор судится с комитетом, оспаривая одностороннее расторжение контракта, а прокуратуру интересует, почему не подает иск сам Смольный: ведомство ясно видит признаки хищения бюджетных средств со стороны представителей компании и использования служебного положения — со стороны чиновников, а заявления о взыскании убытков нет как нет.
Напомним, транспортный блок, которому и пришлось бы использовать КИСУ, в свое время подавал заявление в МВД о возможном мошенничестве при исполнении контракта, а сам «Измеритель» писал претензии в СМИ по поводу необъективных, с его точки зрения, публикаций. Возможно, текст прокурорского постановления чересчур долго ковался в кузнице надзора, но КиС, вообще-то, подал иск к подрядчику на 306 млн рублей незадолго до Нового года.
Не лучше получилось с еще одной системой, явствует из документа. В 2019 году в городе должен был быть создан Региональный центр обработки данных (РЦОД) — это 4 площадки, на которых и размещаются государственные информационные системы. Соответственно, требовалась специальная система и для управления самим центром — с максимально мурлыкающей аббревиатурой УРРРЦОД. В 2017 году были выполнены два контракта на первые две очереди системы (5,5 млн и 18,3 млн соответственно); подрядчик, естественно, подвед комитета — ГУП ИАЦ. Провели и испытания, но, пишет прокурор, система так и не введена в эксплуатацию а ИАЦ по-прежнему закупает серверные мощности на стороне для размещения того, что планировали прописать в РЦОД.
Системный подход
Это что касается разработки новых систем. Но прокуроров интересуют также и эксплуатация, сопровождение и развитие, то есть повседневная работа комитета и его ГКУ «Управление информационных технологий и связи». Принцип менялся: в 2018 и 2019 годах такое оплачивалось по абонентской схеме, то есть вне зависимости от объема услуг, хотя прокуратура прочла в контрактах иное. Как пример приводят контракт между комитетом и ИАЦ на эксплуатацию системы оказания госуслуг в электронном виде. Судя по СПАРК — 315 млн рублей, все исполнено и закрыто. Одна из частей — восстановление работы программного обеспечения, если что-то стряслось, такие инциденты фиксируются в специальном журнале. Так вот, за весь 2018 год там один такой случай — в июле, его бы только и оплачивать. Однако в актах приемки просто указано: за работу на 198 объектах за 59 дней — 920 тысяч, за 61 день — 950 тысяч, за 153 дня — 2,4 млн. И если брать стоимость нормо-часа из сметы, получается, что 5,7 млн таким образом перечислили необоснованно. То же самое — с восстановлением специального программного обеспечения на 8 млн (услуга формально оказана 15 раз, принято 364), с восстановлением работоспособности всей системы на 7,7 млн (в журнале вообще нет отметок) и несколькими другими строчками.
Здесь звучит неприятное слово «завышение», причем оно относится еще к нескольким контрактам 2018 года по сопровождению систем: каталогизации ресурсов образования (судя по СПАРК, стоимостью в 47 млн), территориальной отраслевой (31 млн), а также управления городским транспортом (21 млн) и оплаты проезда (37 млн), которые как раз должна была заменить КИСУ. Плюс система учета населения (35 млн) и столь популярная зимой система мониторинга работы уборочной техники (17 млн). Всего, считает прокуратура, ущерб бюджету составил не менее 100 млн рублей, и видит здесь состав особо крупного мошенничества.
В 2019–2020 годах подход изменили: теперь уже контракт составляли таким образом, что не оплатить его практически было невозможно. Например, в сопровождении территориальной отраслевой региональной системы в 2019 году (38 млн, заказчиком выступал уже не сам комитет, а управление, говорит СПАРК) ИАЦ берет на себя кучу обязательств, от контроля работоспособности до резервного копирования; но все — по одному разу. «Таким образом, оплата в полном объеме производится даже за единичный факт оказания услуги, вне зависимости от количества обслуживаемых объектов и реальных затрат», — удивляется прокуратура и что-то добавляет про эффективность использования средств.
В 2020 году контракты заключали уже с единственным поставщиком, оплачивали человеко-часы. Правда, не прописан способ пересчета конкретных работ в эти единицы: вот, надо подготовить 10 отчетов по конкретным пунктам — а сколько это в человеко-часах?
Самое близкое — 2021 год. Система снова поменялась, контракты оплачивали по «условным единицам», и даже всевидящее око прокуратуры называет такое ценообразование непрозрачным, что уж говорить про остальных. Два десятка контрактов были расторгнуты. «Фонтанка» прошлась по списку, речь идет опять же о сопровождении различных информационных систем. Выборочный анализ подтверждает выводы прокуратуры: на момент расторжения этих многомиллионных контрактов сумма невыполненных обязательств составляла каждый раз не более 30 тысяч рублей (на самом деле в некоторых случаях — несколько рублей). В представлении это связывают с «исчерпанием» денежных средств, но сложно поверить, что комитет не нашел у себя 27 рублей (настолько недооплачен, к примеру, контракт на систему по ресурсам образования).
Где защита?
Еще один кейс из года прошлого — это вообще не сопровождаемые системы. «Фонтанка» писала о том, как иногда без цифровой опеки оказывается то общественный транспорт, то платные парковки. Но в 2021 году ожидалось появление нового подведа — службы сопровождения программных комплексов, поэтому сперва контракты по целому ряду систем заключали только на первое полугодие. Подведа не случилось, и летом начали экстренно искать подрядчика (заранее известного, но процедура есть процедура), контракты подписали в августе. Соответственно — провал в несколько недель.
Как бы странно ни оплачивались разработка и развитие информационных систем, прокуратуру удивляет, что и результаты не сильно волнуют комитет — в части защиты интеллектуальной собственности. Акты приемки подписываются с подрядчиками без нормальных документов о передаче прав, а права города на базы данных не регистрируются: по 17 государственным информационным системам не зарегистрировано ни одного, по 20 — незначительное количество.
У этого есть гипотетическое последствие и реальное. Первое понятно: Смольный не может заработать на лицензионных договорах, отчуждать права, вносить в уставные капиталы своих предприятий и т.п. Ну хорошо, предположим, город и не собирался этого делать. Но для чего тогда было проводить вполне конкретные работы по расчету стоимости результатов интеллектуальной деятельности и систем, чтобы выявить в них «охраноспособные»? Для чего подготовлены пакеты документов для заявки в Роспатент на 9 млн? Всего на такие исследования с 2015 года потратили 28 млн. А подрядчики, к примеру компания «Нетрика», которые разрабатывали продукты для комитета, не стесняются регистрировать свои права на комплексы, функционально совпадающие с тем, что они передали Смольному, и находятся в своем праве.
Апероль для прокуратуры
Совершенно несравнимо по масштабу, но, конечно, куда ярче по фактуре, — расходование казенных средств должностными лицами. Прокуратура подсаживается за столик к Денису Жидкову, замдиректора ИАЦ, который до недавнего времени был врио директора. Сумма представительских расходов составляет 300 тысяч в месяц, в июне использовано 30 тысяч. Дальше — трогательное внимание к мелочам. «Анализом кассовых чеков, принятых бухгалтерией предприятия к учету, установлено, что выданные под отчет средства израсходованы… на оплату услуг в кафе «Компания», в котором осуществлен заказ спиртных напитков «Апероль шпритц», «Гордонс тоник», кальвадос Реге Magloire, джин «Гордонс» на сумму 8 440 руб. В указанном мероприятии, согласно отчету о произведенных представительских расходах, приняли участие Жидков Д.В. и представитель ПАО «Ростелеком».
Через неделю градус понизили: «13.06.2021 в предприятии общественного питания «Мясники», где, согласно отчету о произведенных представительских расходах, приняли участие Жидков Д.В. и представители администрации Томской области, израсходовано средств предприятия на сумму 8 740 руб., в том числе на приобретение темного сорта пива Marstons Oyster Stout (15 порций), иных сортов пива (3 порции), ликера «Егермейстер» (3 порции)». Проблема не в этом, а в том, что 270 тысяч неиспользованных средств не были возвращены, 100 тысяч удержаны из зарплаты на основании личного заявления. Аналогично прокуроры излагают события и с другими представителями ИАЦ: «...в действиях должностных лиц усматривается присвоение и растрата вверенных им денежных средств, что может повлечь ответственность по ст. 160 УК РФ».
Прокуратура нашла также выплаты и премии сотрудникам, которые не предусмотрены коллективным договором: к юбилею ИАЦ, поощрения директору и др. В 2019–2021 годах доплаты за объем работы и надбавки за высокое профессиональное мастерство руководящему составу (директору, заместителям, советникам и др.) составили 40 млн рублей.
Интернет в никуда
Часть претензий адресованы к другим подведам комитета. В Петербурге создается Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных органов власти (ЕМТС). В рамках ее расширения ГУП «АТС Смольного» должно было по двум контрактам выполнить работы по мобилизационной подготовке. Здесь прокуратура уходит в особый жанр: в школе № 27 Василеостровского района ждали розетку РАР10–3-ОП, а установили 2 розетки PDE43; в ГКУ «Технический центр противопожарной службы» кабель оказался на 12 метров rкороче запланированного; в детском саду № 20 нет защитной гофры; на некоторых станциях метро кабеля сильно меньше, чем в документах (метров на 10–20), в депо «Московское» — на 100 метров. И так далее.
В Батайском переулке ГУП получил в хозяйственное ведение резервный узел связи глубокого заложения, построенный в 1963 году и выведенный из эксплуатации в середине 1990-х. Все системы там были в негодности, однако объект предполагалось использовать в рамках уже упоминавшегося регионального центра обработки данных. В итоге АТС Смольного сама вложила в обслуживание и восстановительные работы 90 млн рублей — а статус и назначение объекта так и не определены.
В копилку нарушений — контракт на осуществление доступа к ЕМТС. В списке объектов — куча бюджетных и государственных учреждений. Вопросы к некоторым: «Колледж Метростроя», «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», 406-я гимназия в Пушкинском районе и др. Они находились на капитальном ремонте или не эксплуатировались в тот период, когда им «обеспечивали доступ».
Городской мониторинговый центр, по мнению прокуроров, виноват тем, что не спешил взыскивать штрафы с подрядчиков за ненадлежащее исполнение работ по передаче данных либо уменьшал размер этих штрафов. В результате бюджет недополучил 374 млн.
Вывод прокуратуры по итогам всего представления прост: «Данные нарушения привели к многомилионным убыткам для бюджета города, не позволили обеспечить бесперебойную работу государственных информационных систем, их планомерное развитие. Комитету необходимо поставить вопрос о возмещении убытков с подрядных организаций, которым необоснованно оплачивались невыполненные работы, завершить регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, рассмотреть вопрос о реорганизации СПб ГУП ИАЦ в бюджетное учреждение». Это концептуально. А процедурно — рассмотреть документ, принять меры, решить насчет наказания виновных.
«Фонтанка» направила запрос в комитет по информатизации и связи и в аппарат профильного вице-губернатора Станислава Казарина.
Комитет по информатизации и связи является одним из самых растущих в Смольном — в части бюджета и поставленных задач. За три года он должен освоить порядка 100 млрд рублей, «Фонтанка» подробно разбирала его планы. Однако помимо амбиций остается криминальный контекст прошлых лет, который особенно проявился в связи с арестом бывшего главы комитета Ивана Громова и его брата. «Фонтанка» рассказывала о том, что вменяется чиновнику: по сути, исполнение работ как раз по развитию и сопровождению систем силами самого Смольного — и их фиктивная оплата стороннему подрядчику. Громовы остаются в СИЗО: среди обоснований следствия есть пункт о том, что они могут скрыться от правосудия на вертолете.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»