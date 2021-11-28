Смольный наращивает вычислительную мощь. На что Петербург потратит «цифровые» 100 миллиардов

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Расходы комитета по информатизации и связи в 2022–2024 годах достигнут 99,7 млрд рублей — такие цифры заложены в бюджете Петербурга, принятом в третьем чтении 24 ноября. Запланированная городом цифровая трансформация и развитие программы «Безопасный город» потребует кратного увеличения издержек на сервера и системы хранения. Если своих дата-центров не хватит, придется арендовать коммерческие.

Хотя в абсолютном выражении траты на информатизацию меньше, чем на транспорт, здравоохранение и ЖКХ, столь заметной прибавкой финансирования (в полтора раза) может похвастаться разве что транспортный блок. Но сюрпризов здесь нет. Цифровая трансформация — одна из национальных целей, сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным.



В 2022 году расходы КИС составят 31,7 млрд рублей (из них 3,5 млрд рублей добавились благодаря губернаторской поправке), на 2023-й — 33,5 млрд рублей (из них 4,6 млрд рублей в поправке) и 34,5 млрд рублей на 2024 год (5,2 млрд рублей в поправке). Для сравнения: в 2021 году ведомству выделили (с учетом осенней корректировки) 20,6 млрд рублей.

Софт

Затраты на цифровую трансформацию оказались в два раза выше максимальной планки, которую ранее назвал вице-губернатор Станислав Казарин. На развитие систем, которые сделают жизнь горожан более комфортной, нужно от 700 млн до 1,5 млрд рублей ежегодно, говорил чиновник.

Но город даст гораздо больше. На «расходы по обеспечению, созданию и развитию государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов» в 2022 году КИС выделено 3,1 млрд рублей (на три года — 9,5 млрд рублей). На эксплуатацию и сопровождение уже имеющихся систем в 2022 году потратят 1,1 млрд рублей (3,3 млрд рублей за трехлетку). В ответе на запрос «Фонтанки» в КИС назвали четыре приоритетных направления для 2022 года — здравоохранение, образование, социальная сфера и транспорт.



В планах Смольного создание единого сервиса в области телемедицины и сервиса «Электронный рецепт онлайн». Запуск в формате пилотных проектов в нескольких медицинских учреждениях запланирован в 2022 году.

Уже в этом году появится возможность записаться в кружки через Единый портал госуслуг. Подать заявку на поступление в колледжи можно будет через «Личный электронный кабинет родителя». Также будет открыт доступ к сервисам подбора образовательных учреждений по разным фильтрам.

В социальной сфере основные расходы ложатся на создание единой социальной платформы города. С её помощью граждане смогут получать пенсии и пособия без заявлений и подтверждающих документов в проактивном режиме. Единая цифровая платформа объединит информационные системы Министерства труда, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), а также учреждений медико-социальной экспертизы, отметили в КИС.

Несколько крупных проектов запланировано в сфере городского транспорта и логистики. Повысить безопасность движения и снизить травматизм на дорогах планируют за счет оснащение городского транспорта технологией V2X (система обмена данных между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения. — Прим. ред.), эксперимент по созданию «зеленых коридоров» уже стартовал. В общественном транспорте появятся системы интеллектуальной помощи водителю. Жителям обещают расширение способов оплаты проезда. Ранее «Фонтанка» писала о планах ввести разовые билеты для проезда с QR-кодом и других направлениях развития действующих систем, на которых решили сосредоточиться в отсутствие так и не введенной КИСУ.



Следить на новым информационными системами будут новый подвед КИС — «Служба сопровождения программных комплексов». На его содержание выделяют 250 млн рублей ежегодно.

«Безопасный город»

Одну из самых больших нагрузок на бюджет дает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В 2022 году расходы на его эксплуатацию, сопровождение и развитие составят 965,5 млн рублей. За три года — 2,7 млрд рублей. Но услуги по передаче данных требуют куда больших вложений. В 2022 КИС потратит на эти цели, с учетом губернаторской поправки, 5,6 млрд рублей. За три года — 21,6 млрд рублей (в том числе более 5 млрд благодаря поправке).

Как говорится на сайте КИС, элементами «Безопасного города» в Петербурге являются городская система видеонаблюдения, система экстренных вызовов 112, центр обработки вызовов 004, комплексная система обеспечения мониторинга безопасности социальных объектов и ряд других систем.

В настоящее время на улицах города 63,5 тысячи камер, рассказывал в ЗакСе в ходе слушаний по бюджету глава комфина Алексей Корабельников. В 2020 году их число увеличилось на треть. Причем 18 тыс. из 23 тыс. новых устройств приходится на домофоны. Ранее власти сообщали, что поставили перед собой задачу оснастить все парадные в городе камерами видеонаблюдения, которые могут использоваться для распознавания лиц. К 2024 году в рамках программы «Безопасный город» их число увеличится почти на 40 % — до 100 тысяч. Можно предположить, что именно системы видеонаблюдения требуют львиную долю дополнительных вычислительных мощностей и объемов памяти: городские власти хранят недельный архив камер.



Траты на эксплуатацию, сопровождение и развитие систем экстренного оповещения в 2022 году составят 470 млн рублей (1,5 млрд рублей за три года). Дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности обойдется еще в 1,7 млрд рублей (5,7 млрд рублей на три года).

Расходы на эксплуатацию, модернизацию и развитие городской автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов выделены отдельной строкой. В 2022 году на это заложено 1,74 млрд рублей (4,9 млрд рублей за три года).

На Городской мониторинговый центр, который курирует данные системы, направят 1,2 млрд рублей в 2022 году (3,5 млрд рублей на три года).

Хард

Основная статья, на которую губернатор Александр Беглов добавил денег в поправке, «закупка средств автоматизации и программного обеспечения». Как пояснили в КИС, речь идет о приобретении дополнительных вычислительных ресурсов и систем хранения для распределительного регионального центра обработки данных города (РРЦОД) и об обновлении уже имеющегося оборудования. Благодаря поправке траты вырастут почти вдвое по сравнению с изначально запланированными. В 2022 году по этой статье выделяется 5,6 млрд рублей (в целом за три года — 14,6 млрд рублей).



РРЦОД расположен в машинных залах архивного комитета в «Невской ратуше». Сейчас город располагает 12,3 ТГц процессорных ресурсов, 68Тб оперативной памяти, более 10 Птб объёмов хранения различной производительности. На серверах размещены городские информационные системы, порталы, сайты, хранится архив городской системы видеонаблюдения. Текущий темп прироста данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, требует увеличения ресурсов и объёмов хранения не менее чем на 30%, рассказали в КИС.

Ранее вице-губернатор Станислав Казарин говорил, что Петербург будет развивать экосистему городских сервисов на базе гибридной инфраструктуры — такая модель предполагает использование дата-центра правительства Петербурга и мощностей представленных в городе коммерческих ЦОДов. Один из крупнейших в России дата-центров на 800 стоек как раз в мае запустил в Петербурге «Ростелеком».

В КИС подтвердили, что создание дополнительных собственных площадок, по крайней мере, в 2022 году не планируется. Но в коммерческих ЦОД рассматривается только аренда площадей для размещения своего оборудования. «Такой подход может позволить избежать значительных капитальных затрат на строительство и оснащение инженерными системами технологических площадок», — пояснили в комитете.



В бюджете заложены расходы на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей РРЦОД — 438 млн в 2022 году (почти 1,4 млрд рублей за три года).

Среди других заметных инфраструктурных трат КИС — услуги связи для Единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. С ее помощью функционирует единый Центр управления городским транспортом, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», все государственные информационные системы. В 2022 году на ее развитие выделят 2,8 млрд рублей (8,8 млрд рублей на три года).

Расходы на содержание МФЦ достигнут 4,5 млрд рублей в 2022 году (14,5 млрд за три года). Львиную долю суммы съедают издержки на зарплату сотрудникам.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

