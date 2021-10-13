Дроны, оплата лицом и big-data. Смольный показал, как оцифрует Петербург за 4,5 млрд рублей

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Стратегию цифровой трансформации Петербурга представил 12 октября профильный вице-губернатор Станислав Казарин. Документ призван привести город к одной из национальных целей, сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным. Выглядит там все внушительно, осталось договориться с суровой действительностью.



Образ Петербурга будущего рисовали в разрезе отраслей. Один из приоритетов — социальная сфера, в частности, здравоохранение и образование.

К концу 2024 года 10% медицинских организаций будут оснащены информационными системами для поддержки принятия врачебных решений. Электронные карты станут общей практикой, будут внедрены инструменты дистанционного взаимодействия с населением, оцифрован учет лекарственных препаратов. Из ближайших нововведений — система оповещения «Скорая помощь рядом»: с начала октября в Петербурге запущен пилотный проект, который будет информировать жителей города о выезде и расчетном времени прибытия кареты скорой. Правда, для неотложки такой опции пока не будет. Избежать очередей на подъезде к коронавирусным стационарам цифровая трансформация пока тоже не поможет. «Здесь уже не от нас, не от цифры зависит, а от того, как медики перестроят работу службы скорой помощи», — уточнил Станислав Казарин. Цифровые методы в борьбе с распространением инфекции упираются в проблему контроля: проще просто запретить массовые мероприятия, чем проверять подлинность QR-кодов.



Нововведения ждут сферу образования. «К 2030 году школа будет конкурировать с улицей и интернетом за внимание ученика. Это же касается и учителя», — подчеркнул Станислав Казарин. Через три года каждый третий урок будет проводиться с использованием современного цифрового контента, ученики получат доступ к сервисам для самостоятельной подготовки и возможность управлять образовательной траекторией через личный электронный кабинет. Там будут учитываться не только учебные достижения, но и soft skills («гибкие навыки» — комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами. — Прим. ред.). «Если ребенок успешен в сетевых компьютерных играх, это может быть признаком того, что он обладает необходимыми навыками организации команд для достижения результата», — рассказал Станислав Казарин. Школы вместо собственных уроков астрономии смогут, к примеру, законтрактовать планетарий — с помощью смарт-контрактов (компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования, контроля и предоставления информации о владении чем-либо. — Прим. ред.). А вот цифровая доска — отнюдь не признак цифровизации образования: учитель может по-прежнему писать мелом, но главное, чтобы он перестал быть «говорящей головой» и использовал современные методы, например, обучающие игры и проектную работу, подчеркнул вице-губернатор. В январе-феврале будущего года заработает сервис по поиску дополнительного образования.



Науку тоже оцифруют. К 2024 году более половины грантов будут разыгрываться через единый портал науки и высшего профессионального образования Петербурга. Через цифровые сервисы ученые смогут получить доступ к библиотекам и к оборудованию для исследований.

Трансформация грядет и в транспорте. С 2022 года городской, пригородный и междугородный транспорт будет оснащен системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения. А к 2024 году в Петербурге может начаться эксперимент по оплате проезда через систему распознавания лиц. Пилотный проект запланирован в трамвае «Чижик». Следующий шаг — беспилотный транспорт — уже за горизонтом трехлетки. «Воздушный беспилотный транспорт — это, может, больше посылочная история, чем пассажирская, но лучше и комфортнее, чем наземный», — отметил вице-губернатор. Беспилотный трамвай тоже не за горами, сказал Станислав Казарин, но сроков не уточнил. А вот в транспортную реформу Петербург вступит без новой единой информационной системы — подрядчик не справился с разработкой, а рынок не смог предложить готового решения.



Мусорная реформа также ставит перед городом новые вызовы. Мусоровозы оснастят системой ГЛОНАСС, чтобы контролировать вывоз отходов в режиме реального времени. Коммунальные службы смогут выкатывать бак на улицу точно в момент подъезда транспорта. «Чтобы на туристических маршрутах контейнеры не выставлялись», — пояснил Станислав Казарин. Пилоты уже состоялись, в 2022–2024 годах систему отладят с районными администрациями и мусорным оператором.

Перспективной для внедрения цифровых изменений Смольный считает и сферу туризма. Тут город не будет выступать конкурентом уже существующих сервисов, вроде Booking.com, но планирует создать агрегатор всех городских событий, которые помогут спланировать путешествие.

Оцифровать хотят даже спорт. В городе появится сервис «Спортивный Петербург» — единая автоматизированная информационная система сферы физической культуры и спорта. Она позволит управлять процессами в сфере подготовки спортсменов и повышать уровень вовлеченности граждан в занятия физической культурой. Ранее глава профильного комитета Антон Шантырь сетовал, что у жителей Северной столицы нет потребности и желания заниматься спортом.

Новые технологии также изменят подходы к госуправлению. «Принятие решения не на основе интуиции и жизненного опыта, а на основе данных и моделей — ключевая задача», — подчеркнул вице-губернатор. Для этого город хочет создать собственную дата-корпорацию, которая будет агрегировать обезличенные пользовательские данные от банков, сотовых операторов, снабжающих организаций, а также накапливать и анализировать собственные — от городских порталов, транспорта и так далее. Дальше эти данные можно будет продавать или же предоставлять бесплатно. Например, расход потребления воды поможет вычислить нелегальные ночные заведения и «резиновые квартиры».

Сейчас с помощью больших данных Смольный пытается оценить миграцию населения между районами и за пределы города. Анализ поможет, к примеру, в планировании потребности в транспорте, здравоохранении, охране порядка и коммунальных ресурсах. Этот вопрос остро встал, когда во время пандемии «непонятное число» горожан выехало в Ленобласть, пояснил чиновник.



Чтобы внедрять новые технологии, город будет пользоваться механизмом регуляторной песочницы — устанавливать экспериментальный правовой режим. Сейчас обсуждается два проекта. В первом дроны, которые занимаются аэрофотосъемкой, приравнивают к средствам измерения. Таким образом, фото, которые они сделают, станут основанием для вынесения административного постановления. Проект реализуется вместе с компанией «Геоскан». С помощью беспилотников можно будет отслеживать нарушение границ участка или нецелевое использование. Второй проект — телемедицина. Но ее развитие тормозит также существующая система оплаты труда медиков, которая делает дополнительную нагрузку в виде дистанционных консультаций не слишком выгодной. «Источник возмещения затрат не определен, структура оплаты все равно подушевая», — пояснил вице-губернатор.

Для Петербурга дополнительные затраты на цифровую трансформацию составят от 700 млн до 1,5 млрд рублей ежегодно. Таким образом, за весь период трехлетки они могут достигнуть 4,5 млрд рублей. Точный объем средств на реализацию программы будет определен ко второму чтению проекта городского бюджета на 2022–2024 годы. Для сравнения, в 2021 году бюджет развития ИТ-систем составлял 1 млрд рублей. Методологии оценки эффективности этих инвестиций нет. «Но цена управленческой ошибки может быть на порядок выше», — отметил Станислав Казарин.



Галина Боркова,

«Фонтанка.ру»

