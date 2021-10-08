Умрешь — начнешь опять сначала: коронавирус, очередь из скорых, больницы выпиской живут

Хаос весны 2020 года можно списать на то, что все было впервые. Решения принимались в ситуации полной неопределенности, ориентируясь на разрозненные и зачастую противоречащие друг другу данные о смертельности коронавируса, путях его распространения и механизмах действия. Так появился повсеместный перчаточный режим, маски на улицах, закрытые парки, а в больницы попадали просто по причине возвращения из Китая. К четвертой волне, кажется, каждый второй в стране стал эпидемиологом, и появились резонные вопросы к специалистам от медицины в Смольном.



О том, что медики ожидают осенью в Петербурге четвертую волну, еще 11 августа заявил губернатор Александр Беглов. Она не была внезапной. Но если в начале августа в городе на Неве были развернуты 8 366 коек, то к началу сентября их постепенно урезали до 5 163, при том, что заняты были 70 %.

У Смольного есть медицинский информационно-аналитический центр — МИАЦ. Его специалисты мониторят тысячи показателей пандемии в Петербурге. Сотни — в ежедневном режиме. Но достаточно было смотреть собственные коронавирусные отчеты на сайте правительства: 30 августа увозили в больницы по 127 человек в день, 15 сентября по 300, а 30 сентября по 484. Не нужно быть главой комздрава, чтобы понять — скоро в больницах станет тесно.

В комздраве уверяли, что у них есть резерв. Но он лишь процентный. Как показал опыт третьей волны — каждый пятый пациент болеет в тяжелой форме. Нужна интенсивная терапия и койки с кислородом и аппаратами ИВЛ. А еще у многих — букет сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, и это совсем не история для «Ленэкспо» или пансионата «Заря».



В итоге людей все равно везут в крупные стационары, а их как раз посворачивали к началу четвертой волны. В итоге у Покровской больницы вновь встают пробки из скорых. В Боткина кончаются места, и она живет только выпиской — «50 человек выписали, 50 завезли».

В ответ в Смольном лихорадочно начинают увеличивать количество коек.

«Организованность» действий заметна по Николаевской больнице в Петергофе. Буквально в конце августа она вышла из коронавируса, прошла дезинфекцию и меньше, чем через месяц, снова начала перепрофилироваться обратно. Или по больнице Святителя Луки — за несколько дней до открытия медицинский персонал в «красную зону» там искали через «Вконтакте» в пожарном режиме — «звоните в любое время».

На это в комздраве мне всегда резонно возражают: вы не понимаете — перепрофилирование любого многопрофильного стационара под ковид лишает людей возможности делать операции, которые они до этого ждали годами. Но в Петербурге рекордная избыточная смертность с послевоенных времен. В день в эту страшную статистику добавляется по 60 человек. В неделю по 400. У нас умирает по целому корпусу Ленэкспо за семь дней.



Драгоценные кареты скорой в ситуации неорганизованности используются просто как такси. Они стоят у забитых стационаров — что мешало поставить палатки у приемных покоев? А еще — возят легких больных. Например, сейчас им предстоит заполнять тысячекоечный седьмой корпус «Ленэкспо». В нем обычно скучают студенты, которые не могут изолироваться в общежитии, или обитатели коммунальных квартир.

По сути павильон за 400 млн рублей превратили в обсерватор для больных, не требующих специального лечения. Хотя логичнее было бы делать такие упрощенные больницы на базе общежитий, гостиниц и домов отдыха, и только при первых признаках утяжеления течения болезни направлять в полноценный профильный стационар.

Именно больших стационаров спустя два года войны с коронавирусом городу критически и не хватает. Открытые трансформеры на 200–300 коек растворяются в растущей госпитализации за считанные дни. Именно из-за этого и приходится перепрофилировать под ковид многопрофильные городские и специализированные больницы и люди лишаются возможности получить плановую помощь.



От качелей и перегрузки выгорают врачи — главные винтики в этой машине. Остро не хватает медсестёр, санитаров, рентген-лаборантов. Им до сих пор задерживают повышенные выплаты по ковиду (например, отпускные), и не обещают никакой стабильности. Пока в Смольном то уменьшают количество коронавирусных больниц, то резко их увеличивают, распадаются коллективы совместителей, ломается отлаженная система, в которой быстро можно перераспределять нагрузку.

Едва ли хаос лучшая система организации здравоохранения в городе.

Илья Казаков, корреспондент «Фонтанки.ру»

