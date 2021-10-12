В Петербурге готовят эксперимент по оплате проезда лицом. Пилот может пройти в трамвае «Чижик»

К 2024 году в Петербурге может начаться эксперимент по оплате проезда в транспорте через систему распознавания лиц. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин в ходе брифинга 12 октября.



«Так или иначе мы идём к технологии оплаты через распознавание лиц», — заявил он.



По словам вице-губернатора, с 2022 года городской, пригородный и междугородный транспорт будет оснащен системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения. «Научить систему распознавать лица на входе несложно», — отметил он. Следующий шаг — оплата проезда.

