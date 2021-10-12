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В Петербурге готовят эксперимент по оплате проезда лицом. Пилот может пройти в трамвае «Чижик»

Систему распознавания лиц в петербургском транспорте могут начать внедрять к 2024 году

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К 2024 году в Петербурге может начаться эксперимент по оплате проезда в транспорте через систему распознавания лиц. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин в ходе брифинга 12 октября.

«Так или иначе мы идём к технологии оплаты через распознавание лиц», — заявил он.

По словам вице-губернатора, с 2022 года городской, пригородный и междугородный транспорт будет оснащен системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения. «Научить систему распознавать лица на входе несложно», — отметил он. Следующий шаг — оплата проезда.

«К 2024 году определенный эксперимент на понятном виде транспорта, например в трамваях, с «Чижиком», можно провести, а потом соответствующую инфраструктуру развернуть», — подчеркнул Станислав Казарин.

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Комментарии (6)

nuga
из городов прочь,с кодами,цифрорублем и фейс контролем с блокировкой-это жить за колючей проволокой.
265056402
чиновнику не нужно знать о кросс-корреляции. Проще - что без точного обследования рожи друг на друга похожи.
Вообще кто фигачит такие идеи - вероятно много пьёт, обычно после некорого предела вечного праздника человек сходит с ума от постоянного успеха без особых усилий.
Для чиновника жизнь должна быть г*вном, раз у нас нет культуры социального государства. Чтобы человек понимал, что он выше, и на него всё повешено, а не только выдача тупизны
Савва Морозов
Одену маску Путина.
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