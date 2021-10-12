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Смольный хочет создать свою дата-корпорацию и торговать обезличенными данными петербуржцев

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Правительство Петербурга планирует создать собственную корпорацию по обработке больших данных (big data). Об этом в ходе брифинга 12 октября сообщил вице-губернатор Станислав Казарин. «К 2024 году появится единый оператор городских данных», — сказал он.

Сейчас городские власти закупают как первичные данные, к примеру у сотовых операторов, так и готовые аналитические отчеты. Данные с городских систем и порталов стекаются в центр обработки данных Информационно-аналитического центра правительства. В планах объединить на его базе и те и другие и заниматься их анализом.

«Мы бы хотели очень сильно, чтобы информационно-аналитический центр правительства Петербурга и выступил такой дата-корпорацией, которая бы аккумулировала все возможные данные, — уточнил Казарин. — Дальше эти данные или в рыночных условиях, или бесплатно эксплуатировать», — добавил он. Например, бизнесу могут быть интересны данные, связанные с движением общественного транспорта. Бесплатно чиновники готовы делиться информацией, например, с правоохранительными органами. При этом при поступлении данных они будут обезличиваться.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую п.омощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
asgard
люди новая нефть
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