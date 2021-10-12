Смольный хочет создать свою дата-корпорацию и торговать обезличенными данными петербуржцев

Правительство Петербурга планирует создать собственную корпорацию по обработке больших данных (big data). Об этом в ходе брифинга 12 октября сообщил вице-губернатор Станислав Казарин. «К 2024 году появится единый оператор городских данных», — сказал он.



Сейчас городские власти закупают как первичные данные, к примеру у сотовых операторов, так и готовые аналитические отчеты. Данные с городских систем и порталов стекаются в центр обработки данных Информационно-аналитического центра правительства. В планах объединить на его базе и те и другие и заниматься их анализом.

