Смольный хочет создать свою дата-корпорацию и торговать обезличенными данными петербуржцев

Правительство Петербурга планирует создать собственную корпорацию по обработке больших данных (big data). Об этом в ходе брифинга 12 октября сообщил вице-губернатор Станислав Казарин. «К 2024 году появится единый оператор городских данных», — сказал он.
Сейчас городские власти закупают как первичные данные, к примеру у сотовых операторов, так и готовые аналитические отчеты. Данные с городских систем и порталов стекаются в центр обработки данных Информационно-аналитического центра правительства. В планах объединить на его базе и те и другие и заниматься их анализом.
«Мы бы хотели очень сильно, чтобы информационно-аналитический центр правительства Петербурга и выступил такой дата-корпорацией, которая бы аккумулировала все возможные данные, — уточнил Казарин. — Дальше эти данные или в рыночных условиях, или бесплатно эксплуатировать», — добавил он. Например, бизнесу могут быть интересны данные, связанные с движением общественного транспорта. Бесплатно чиновники готовы делиться информацией, например, с правоохранительными органами. При этом при поступлении данных они будут обезличиваться.