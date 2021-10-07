А разговоров-то было. Что лишнего сотовые операторы расскажут Смольному о петербуржцах и туристах

автор фото Сафрон Голиков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Подведомственный комитету по информатизации и связи (КИС) Петербурга Городской мониторинговый центр закупает доступ к геоаналитическим данным сотовых операторов о перемещениях жителей. Чиновники хотят ежемесячно получать от исполнителя объемные отчеты, в которых владельцы сим-карт будут поделены по возрасту, полу, доходу и другим признакам. Чиновники не лукавят, говоря, что данные не имеют отношения к персональным, но эксперты сомневаются, что эти сведения будут релевантны и помогут достичь благородной цели.



Как следует из технического задания, исполнитель — сотовый оператор — будет предоставлять чиновникам отчеты — всего 10 категорий. В них должны содержаться информация о проживающем и работающем населении, об изменении его плотности, динамике его перемещения в виде количества поездок из точки А в точку Б, из дома на работу и наоборот в определенное время суток.

Отдельно будет исследоваться загрузка метрополитена, станции — «зоны притяжения», где концентрируются условные «дом» и «работа» владельцем сим-карты (местоположение определяется в зависимости от количества времени, проведенного в определенные часы), а также продолжительность поездок и места массовых скоплений людей. Все это, как указано в техническом задании, позволит производить профилактику преступлений за счет усовершенствования системы «Безопасный город».

Информацию об абонентах отфильтруют по полу, возрасту, примерному доходу, сведения об их перемещениях — по времени суток, количеству поездок, времени в пути. Один из отчетов посвящен количеству туристов и экскурсантов и их тратам. В нем данные также распределят по типу поездки (международная/внутри страны) и цели посещения (командировка/посещение друзей и родственников/туризм). Если представление о доходах можно составить хотя бы по затратам клиента на связь и выбранным тарифам, откуда такие у операторов данные о целях визита приезжих, остается только догадываться.

Знакомые с ситуацией на рынке источники в качестве конспирологической версии предполагают, что один из способов получить сведения — банально и просто прочитать смс. Там и про остаток на счете можно узнать, а еще найти знакомые каждому эсэмэски: «Вас приветствуют в Санкт-Петербурге/любом другом регионе!» Никаких других подсказок, откуда такая информация может появиться, в техническом задании нет.

Еще в «туристическом» отчете чиновникам расскажут о домашних регионах и городах визитеров, приехали они в одиночку или группой, сколько дней пробыли на исследуемой территории и сколько денег потратили. Правительство заказывает такие отчеты на май — октябрь 2019 и 2020 годов и весь 2021 год.

Несмотря на то, что массив информации пугает с первого взгляда, речи о работе Смольного с персональными данными в документации нет. Все они должны быть обезличены, успокаивают в КИС. К тому же работать с данными будет исполнитель, сотовый оператор, а чиновники получат от него уже готовые геоаналитические отчеты.

«По контракту предусмотрено получение данных от одного оператора связи, так как информация о вызове абонента проходит через ближайшую сотовую вышку, и чей это абонент, нам, по сути, не важно. Для статистического анализа данных от одного оператора достаточно, так как можно экстраполировать на всех абонентов», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Доступ к отчетам будет у профильных органов исполнительной власти, которые смогут использовать данные для решения их задач «в рамках своих полномочий». В Смольном обещают, что в первую очередь отчеты будут использоваться для развития городской инфраструктуры, в том числе повышения качества комплексного проектирования территорий, сбалансированности транспортной и социальной инфраструктур, при планировании размещения видеокамер городской системы видеонаблюдения.

Петербург кивает на столицу, мол, она уже не первый год закупает подобные данные, на их основе планирует и строит новую инфраструктуру. «Город растет, развивается, и эффективно решать задачи его развития можно только с применением таких современных средств, которыми, в том числе, являются методы анализа больших данных», — считают в КИС.



Эксперты сомневаются в технологичности и эффективности такого механизма. О его релевантности говорить сложно, отмечает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Например, во многих семьях все сим-карты куплены на главу семьи. Система будет видеть одного человека, а в реальности это может быть несколько разных людей. Кроме того, сбор предполагается на ежемесячной основе. Это тоже не позволяет отслеживать какие-то оперативные изменения.

По словам Кускова, в крупных городах мира помимо системы видеонаблюдения, которое есть в Петербурге, давно используется видеоаналитика. Она позволяет в режиме реального времени контролировать трафик на улицах, на остановках, в метро, перемещения туристов, посещение театров и музеев. И на основании этой информации совершать такие-то действия.

«С точки зрения денег — 35 млн — лучше либо просто потратить их на социальные нужды, либо, если уж так хочется получать информацию о потоках, заказать видеоаналитику. Так или иначе город имеет отношения со всеми операторами, и многие их услуги подобного плана можно получить по бартеру, ведь им всем предоставляются фасады городских зданий для размещения базовых станций, например. Не обязательно в этом случае все переводить на денежный лад», — считает эксперт.



Как бы то ни было, деньги уже выделены и конкурс объявлен. Глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин предполагает, что, с большей долей вероятности, победителем может стать один из операторов, уже поставляющий мобильную связь для Смольного. Это «МегаФон» и МТС. Аукцион запланирован на 13 октября.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

