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Власти Петербурга будут следить за передвижением жителей с помощью сим-карт для «профилактики правонарушений»

Следить за перемещением жителей Петербурга под Новый год будут с помощью сим-карт

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В Петербурге ищут подрядчика на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях жителей для дальнейшей передачи информации в профильные учреждения. Соответствующий электронный аукцион на сайте госзакупок разместило СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Подведомственное городскому комитету по информатизации и связи учреждение планирует анализировать данные мобильных операторов, чтобы знать о численности рабочего населения, месте проживания и работы, а также отслеживать динамику перемещения людей между районами. Будет также известен их пол, возраст и примерный доход.

Все это, как указано в техническом задании, позволит производить профилактику преступлений за счет усовершенствования системы «Безопасный город». Данные также будут передавать в органы власти для улучшения управления городом, в частности транспортом.

Собирать информацию будут и по туристам. Власти рассчитывают отслеживать их количество и траты для усовершенствования туристической среды.

Начальная максимальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 октября. Оказание услуг осуществляется в два этапа. Первый — с момента заключения контракта, но не ранее 1 ноября, по 30 ноября. Второй — с 1 по 31 декабря.

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Комментарии (15)

User329
Отследить перемещения для управления транспортом - гуд, всё остальное скверно попахивает. Оценка пола, кошелька, это уже за гранью.
tsodd
Чот не понял, как слежка за симками помогает в профилактике? Типа симка отсидевшего педофила засветится у детского сада, туда наряд выедет?
266321505
Большие минусы у этого проекта.1)Можно вообще не брать телефон на улицу.Пусть думают,что я на диване сижу. 2)И у меня три сим карты зарегистрированы,на родных,тут дороги расходятся))..
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