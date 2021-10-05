Власти Петербурга будут следить за передвижением жителей с помощью сим-карт для «профилактики правонарушений»

В Петербурге ищут подрядчика на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях жителей для дальнейшей передачи информации в профильные учреждения. Соответствующий электронный аукцион на сайте госзакупок разместило СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».
Подведомственное городскому комитету по информатизации и связи учреждение планирует анализировать данные мобильных операторов, чтобы знать о численности рабочего населения, месте проживания и работы, а также отслеживать динамику перемещения людей между районами. Будет также известен их пол, возраст и примерный доход.
Все это, как указано в техническом задании, позволит производить профилактику преступлений за счет усовершенствования системы «Безопасный город». Данные также будут передавать в органы власти для улучшения управления городом, в частности транспортом.
Собирать информацию будут и по туристам. Власти рассчитывают отслеживать их количество и траты для усовершенствования туристической среды.
Начальная максимальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 октября. Оказание услуг осуществляется в два этапа. Первый — с момента заключения контракта, но не ранее 1 ноября, по 30 ноября. Второй — с 1 по 31 декабря.