Власти Петербурга будут следить за передвижением жителей с помощью сим-карт для «профилактики правонарушений»

В Петербурге ищут подрядчика на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях жителей для дальнейшей передачи информации в профильные учреждения. Соответствующий электронный аукцион на сайте госзакупок разместило СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Подведомственное городскому комитету по информатизации и связи учреждение планирует анализировать данные мобильных операторов, чтобы знать о численности рабочего населения, месте проживания и работы, а также отслеживать динамику перемещения людей между районами. Будет также известен их пол, возраст и примерный доход.

