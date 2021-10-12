Смольный будет бороться с нелегальным бизнесом через анализ потребления воды

«С точки зрения оценки ночной и дневной жизни города потребление холодной воды — точнее показатель, чем данные сотовых операторов. На больших числах мы потребляем примерно одно и то же количество воды. Если мы знаем здание, где расход потребления выходит за средние значения, там явно ночная жизнь присутствует, и можно посмотреть, есть ли там соответствующие заведения или резиновые квартиры там возникли», — сказал он.



Ранее подведомственный комитету по информатизации и связи (КИС) Петербурга Городской мониторинговый центр объявил конкурс на доступ к геоаналитическим данным сотовых операторов о перемещениях жителей. Чиновники хотят ежемесячно получать от исполнителя объемные отчеты, в которых владельцы sim-карт будут поделены по возрасту, полу, доходу и другим признакам.

